Бизнес предложил распространить налоговый маневр для IT на «Яндекс» и «ВКонтакте»
Авторы обращения указали, что на поддержку в рамках налогового маневра могут рассчитывать компании, 90% выручки которых приходится на разработку и продажу софта. Под эти критерии не подпадают большинство интернет-компаний.В источнике
С чего всё началось
Бизнес попросил вписать «Яндекс» и «ВКонтакте» в налоговый маневр для ИТ
В письме РАЭК указала, что «налоговый маневр» и другие льготы необходимо распространить не только на системообразующие предприятия и малый и средний бизнес, но и на все остальные ИТ-компании.
РБК00:00
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