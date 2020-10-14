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Интерфакс
Интерфакс

Бизнес предложил распространить налоговый маневр для IT на «Яндекс» и «ВКонтакте»

Авторы обращения указали, что на поддержку в рамках налогового маневра могут рассчитывать компании, 90% выручки которых приходится на разработку и продажу софта. Под эти критерии не подпадают большинство интернет-компаний.В источнике
С чего всё началось
РБК

Бизнес попросил вписать «Яндекс» и «ВКонтакте» в налоговый маневр для ИТ

В письме РАЭК указала, что «налоговый маневр» и другие льготы необходимо распространить не только на системообразующие предприятия и малый и средний бизнес, но и на все остальные ИТ-компании.
РБК00:00
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Экономика сегодня

Предприниматели в РФ просят включить соцсети в налоговый маневр для IT

Экономика сегодня03:08
Интерфакс

Бизнес предложил распространить налоговый маневр для IT на «Яндекс» и «ВКонтакте»

Интерфакс02:22
Коммерсантъ

Бизнес попросил включить соцсети и поисковики в налоговый маневр для IT-отрасли

Коммерсантъ00:53
Говорит Москва

IT-сектор предложил распространить налоговый манёвр на «Яндекс» и «ВКонтакте»

Говорит Москва02:16
Ведомости

Бизнес предложил включить в налоговый маневр для IT поисковики и соцсети

Ведомости01:32
Forbes

Бизнес попросил распространить налоговый маневр для IT-сферы на «Яндекс» и «ВКонтакте»

Forbes02:20
РБК

Бизнес попросил вписать «Яндекс» и «ВКонтакте» в налоговый маневр для ИТ

РБК00:00

В Центробанке допустили введение цифрового рубля как новой формы денег

"Введение цифрового рубля может дополнительно способствовать финансовой стабильности, ограничивая риски валютизации экономики в условиях, когда быстро развиваются глобальные тенденции цифровизации финансового сектора и другие центральные банки разрабатывают свои цифровые валюты", — говорится в материалах регулятора.
РИА Новостивчера в 10:07

Лечивший Навального врач уволился из больницы скорой помощи в Омске

По информации минздрава Омской области, после экстренной госпитализации Алексея Навального 20 августа в Омске именно Анатолий Калиниченко начал первым выходить к прессе с комментариями о здоровье оппозиционера.
Коммерсантъвчера в 11:48

Помпео осудил избрание России, Китая и Кубы членами Совета ООН по правам человека

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что избрание России, Китая и Кубы в Совет ООН по правам человека подтверждает правильность решения президента Дональда Трампа выйти из этой структуры и использовать другие площадки и возможности для защиты и продвижения всеобщих прав человека.
Коммерсантъ22:51

Младенца, которого прятали в шкафу в Карпинске, выпишут из реанимации

Полугодовалую Полину, которую 37-летняя жительница Карпинска прятала в шкафу, перевели из реанимации в педиатрическое отделение Областной детской клинической больницы № 1. Об этом рассказала уполномоченная по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.
Екатеринбург Онлайн12 октября в 14:10

Ереван заявил, что Баку атаковал военную технику на территории Армении

Отмечается, что это утверждение министерства обороны Азербайджана не может иметь никаких оснований и, фактически, "военно-политическое руководство этой страны позволяет себе атаковать военную технику, находящуюся на обычном боевом дежурстве на территории Республики Армения лишь основываясь на предположениях".
РИА Новости03:08

ОЭСР и G20 определились с дизайном налогообложения цифровых гигантов

ОЭСР и G20 определились с дизайном налогообложения цифровых гигантов Налоговики большей части мира близки к договоренности об устройстве налогообложения высокоприбыльных цифровых компаний (Facebook, Google, Amazon и др.), до сих пор успешно оптимизировавших налоговую нагрузку за счет переноса прибыли в низконалоговые юрисдикции, следует из документов профильной рабочей группы ОЭСР и G20.
Коммерсантъ18:17

Минфин предложил предупреждать о заморозке счетов из-за неуплаты налогов

Министерство финансов РФ подготовило поправки к Налоговому кодексу, согласно которым налоговый орган будет обязан за 14 дней предупреждать о будущей приостановке операций по банковскому счету, если налогоплательщик не предоставил налоговую декларацию или расчет сумм НДФЛ и страховых взносов.
Коммерсантъвчера в 12:13

Депутат оценил расходы государства на обеспечение лекарствами по рецепту

С предложением оплачивать за счет государства лекарства по рецепту врачей ранее выступил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на заседании комиссии по подготовке предвыборной программы партии.
ПРАЙМ03:12

Федерация футбола Португалии подтвердила положительный тест Роналду на коронавирус

Федерация футбола Португалии на своем официальном сайте подтвердила, что тест на коронавирус футболиста туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду дал положительный результат.
Газета.Ruвчера в 11:04