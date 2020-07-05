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Бизнес предложил сократить расходы на спутники вместо связи в школах

В еще одном запросе Минкомсвязь предложила сократить количество социально значимых объектов в малочисленных населенных пунктах, подключенных к сети беспроводной связи, до 4,9 тыс. на конец 2024 года и сэкономить за счет этого 20,6 млрд руб.В источнике
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Минкомсвязь предложила из-за коронавируса сократить расходы на подключение к интернету сельских школ

Говорит Москвавчера в 15:50

Минкомсвязи намерено урезать бюджет на беспроводной интернет в деревнях

Ведомости18:18

Минкомсвязи обсудила с бизнесом, на ком будут экономить в 2020 году

ИА Красная Веснавчера в 16:28

Минкомсвязь предложила сократить расходы на связь в школах, бизнес — на спутники

Коммерсантъвчера в 16:25

Министерство связи предложило урезать бюджет на беспроводной интернет в сёлах

Эхо Москвы02:33

Бизнес предложил сократить расходы на спутники вместо связи в школах

РБКвчера в 14:42

Финансирование федерального проекта «Цифровой регион» отложено до 2021 года

REGNUM3 июля в 02:57
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Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым

Телеведущий Владимир Соловьев показал результаты экспертизы МВД, из которой следует, что на водительской подушке безопасности автомобиля Михаила Ефремова, спровоцировавшего смертельное ДТП в центре Москвы, найдены следы ДНК актера.
Известиявчера в 21:16
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ЦБ поддержал использование водительских прав вместо паспорта в банках

В Банке России газете пояснили, что водительские права выбрали потому, что этот вид удостоверения есть у многих россиян и проверить их данные можно при помощи информационных ресурсов федеральных органов исполнительной власти.
РБК20:19
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Лондон введет санкции против россиян по делу Магнитского

Великобритания подготовила список россиян и представителей Саудовской Аравии, которые попадают под санкции за нарушение прав человека, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на главу МИД Соединенного Королевства Доминика Рааба.
Газета.Ru03:10
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Депутат бундестага: Можно критиковать Путина, но нельзя пренебрегать интересами России

Гизи считает, что пора снимать санкции и возвращать взаимное доверие между Россией и Западом: Мы должны предостеречь Путина от определённых вещей, но он должен быть уверен, что мы его больше не будем задвигать на второй план, не будем постоянно размещать своих военных у его границ и тому подобное.
Военное обозрение02:48
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Цены на бензин в России защитили от снижения

Власти решили защитить цены на бензин в России от снижения и отказались менять порядок их образования, в том числе отменять механизм демпфирующей надбавки нефтеперерабатывающим заводам, пишут «Ведомости».
Lenta.ru02:29
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Вхождение ДНР и ЛНР в состав России: Джабаров ответил Бородаю

Ранее экс-премьер ДНР Александр Бородай на съезде российской политической партии "Родина" в Санкт-Петербурге высказал мнение, что республики Донбасса, которые, по его словам, "де-факто уже являются частью Российской Федерации", относительно скоро "станут таковой и де-юре".
Вести.Ruвчера в 07:45
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ЦБ Венесуэлы опротестует решение суда Лондона по золоту на €930 млн

Ранее своим решением Верховный суд Великобритании однозначно признал оппозиционера Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы, в связи с чем отказался возвращать Каракасу хранящиеся в Британии слитки золота на 930 миллионов евро.
Новые Ведомости3 июля в 05:40
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В Германии расформировали роту отряда спецназа из-за экстремизма

Предложения по реформированию структуры, которые позволят пресекать правый экстремизм в подразделении, разрабатывает рабочая группа под управлением генерального инспектора бундесвера, занимающаяся анализом экстремистских тенденций в KSK.
Мир новостей4 июля в 07:16
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