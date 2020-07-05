Бизнес предложил сократить расходы на спутники вместо связи в школах
В еще одном запросе Минкомсвязь предложила сократить количество социально значимых объектов в малочисленных населенных пунктах, подключенных к сети беспроводной связи, до 4,9 тыс. на конец 2024 года и сэкономить за счет этого 20,6 млрд руб.В источнике
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Минкомсвязь предложила из-за коронавируса сократить расходы на подключение к интернету сельских школ
Говорит Москвавчера в 15:50
Минкомсвязь предложила сократить расходы на связь в школах, бизнес — на спутники
Коммерсантъвчера в 16:25