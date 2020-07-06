Экономика
РБКБизнес предложил сократить расходы на спутники вместо связи в школах
В еще одном запросе Минкомсвязь предложила сократить число социально значимых объектов в малочисленных населенных пунктах, подключенных к сети беспроводной связи, до 4,9 тыс. на конец 2024 года и сэкономить за счет этого 20,6 млрд руб.
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Автоспорт
Россиянин Шварцман стал третьим в первой гонке сезона «Формулы-2»
Пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Роберт Шварцман, выступающий за команду Prema, занял третье место в первой гонке сезона-2020 «Формула-2» в Австрии.
News.ru вчера в 12:26
Происшествия
Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей
«По данным следствия, в 2016 году Попов, будучи главой департамента Минобрнауки, выделил в рамках госзаказа 40 млн рублей Лукашевич, которая тогда возглавляла коммерческую организацию», — пояснил источник агентства «Интерфакс».
Известия 03 июля в 20:43
Происшествия
Адвокат Ефремова опроверг сообщения о завершении расследования дела
Москва, 4 июля 2020, 22:28 — REGNUM Расследование уголовного дело о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова продолжается.
REGNUM вчера в 15:28
Гаджеты
Протестирован первый настольный компьютер Huawei
Китайский видеосервис BiliBili опубликовал ролик с демонстрацией настольного компьютера Huawei на базе фирменного процессора Kunpeng 920 с архитектурой ARMv8.
Игромания.ру 15:58
Политика
Вхождение ДНР и ЛНР в состав России: Джабаров ответил Бородаю
Ранее экс-премьер ДНР Александр Бородай на съезде российской политической партии "Родина" в Санкт-Петербурге высказал мнение, что республики Донбасса, которые, по его словам, "де-факто уже являются частью Российской Федерации", относительно скоро "станут таковой и де-юре".
Вести.Ru 07:45
Футбол
«Зенит» стал чемпионом России за четыре тура до конца сезона
Bookmaker-ratings.ru 15:28
Армия и оружие
Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в Газе в ответ на три ракеты
В ответ израильские истребители и вертолеты нанесли удары по военным объектам ХАМАС в секторе Газа.
Коммерсантъ 17:41
Общество
Глава Калмыкии предложил переименовать проспект Остапа Бендера в Элисте
Глава Калмыкии Бату Хасиков предложил переименовать проспект Остапа Бендера в Элисте и присвоить ему имя командира Красной Армии Петра Анацкого.
РБК 12:55
Происшествия
В Австрии задержали второго подозреваемого в убийстве россиянина
В Австрии задержали второго человека в рамках расследования убийства россиянина под Веной, сообщила РИА Новости представитель полиции земли Нижняя Австрия Соня Штаммингер.
РИА Новости 10:26
Здоровье
В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы
В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы. Об этом сообщает Telegram-канал RT.
Lenta.ru 12:30
Шоу-бизнес
Актер Павел Прилучный познакомил детей с Мирославой Карпович
Роман актера Павла Прилучного и звезды сериала «Папины дочки» Мирославы Карпович набирает обороты, сообщают СМИ.
iReactor 08:25
Экономика
Аналитики зафиксировали резкое сокращение инвестпроектов США в России
В 2018 году первое место по количеству новых ПИИ в России неожиданно заняли США, однако по итогам 2019 года откатились на четвертую позицию.
РБК 17:00
Общество
Дмитрий Бутрин о том, кто кому должен уступать в вопросах СЗПК
Первый совершенно внятно транслирует сам Александр Шохин: никто не будет получать перед подписанием СЗПК все нужные разрешения, тратя на это время и деньги, без гарантии того, что проект будет одобрен.
Коммерсантъ 18:31
Армия и оружие
ВМФ в 2020 году получит около 40 кораблей и судов
Около 40 кораблей и судов различных класса войдут в состав ВМФ в 2020 году, рассказал в понедельник главком Военно-морского флота России адмирал Николай Евменов.
РИА Новости 17:09
Политика
Производитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ
Ранее во время встречи президента с членами рабочей группы по поправкам к Конституции глава Союза женщин России Екатерина Лахова заявила, что в рекламе иногда присутствует символика ЛГБТ, например, у мороженого «Радуга».
Коммерсантъ 03 июля в 15:43
Спорт
В сеть слили 30-минутный геймплейный ролик Assassin’s Creed Valhalla
CyberSport.ru 17:02
Кино
Вышел трейлер «Бессмертной гвардии» с Шарлиз Терон
РИА Новости вчера в 23:51
Происшествия
Третьего обвиняемого по делу об убийстве Флойда освободили под залог
Еще одного полицейского, задержанного за убийство чернокожего американца Джорджа Флойда, освободили под залог.
Lenta.ru 15:59
Авто
Внедорожник Chevrolet Niva получил новую приборную панель
Внутри обновленного внедорожника Chevrolet Niva, который уже скоро сменит имя на LADA Niva, появится новая панель приборов.
SpeedMe вчера в 08:58
Экономика
Кабмин утвердил выдачу субсидий предприятиям на профилактику COVID-19
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила выдачи субсидий бизнесу для профилактики коронавирусной инфекции.
Российская газета вчера в 06:20
Общество
Определен уровень бедности в России
В 2019 году за чертой бедности (доходы ниже прожиточного минимума) проживали 12,3% россиян или почти 18 миллионов человек, что меньше результата 2018 года (12,9%).
РИА Новости 17:09
Финансы
Курс рубля упал до минимума с конца мая
Рубль начал снижаться к доллару и евро на фоне снижения цен на нефть.
РБК 03 июля в 17:14
Происшествия
СК задержал причастную к пропаже девятилетнего ребенка на Кубани
Правоохранительные органы задержали 28-летнюю жительницу станицы Баговской Краснодарского края по подозрению в причастности к пропаже девятилетнего мальчика.
РБК 18:09
Игры
Бета-версия Mortal Shell уже доступна для всех пользователей
В связи с очень высоким спросом разработчики из студии Cold Symmetry заявили о старте бета-теста ПК-версии ролевого боевика Mortal Shell для всех пользователей.
Дни24 06:55
Политика
Названа опасность отказа США от российских двигателей РД-180
Отказ США от российских ракетных двигателей РД-180 может повлечь за собой плачевные последствия.
Lenta.ru 16:23
Общество
В Москве за сутки умерли 22 человека с коронавирусом
В Москве умерли еще 22 человека с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в столице.
Коммерсантъ 16:37
Наука
В затопленных пещерах Мексики найдены шахты древних индейцев
Как сообщает ToDay News Ufa, историки предположили, что 12 тысяч лет назад в этом районе жили древние люди и они добывали охру.
ToDay News Ufa 06:43