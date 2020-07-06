Экономика

РБКРБКБизнес предложил сократить расходы на спутники вместо связи в школах

В еще одном запросе Минкомсвязь предложила сократить количество социально значимых объектов в малочисленных населенных пунктах, подключенных к сети беспроводной связи, до 4,9 тыс. на конец 2024 года и сэкономить за счет этого 20,6 млрд руб.
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Министерство связи предложило урезать бюджет на беспроводной интернет в сёлах

Эхо Москвы02:33

Минкомсвязь предложила из-за коронавируса сократить расходы на подключение к интернету сельских школ

Говорит Москвавчера в 15:50

Минкомсвязи намерено урезать бюджет на беспроводной интернет в деревнях

Ведомостивчера в 18:18

Минкомсвязи обсудила с бизнесом, на ком будут экономить в 2020 году

ИА Красная Веснавчера в 16:28

Минкомсвязь предложила сократить расходы на связь в школах, бизнес — на спутники

Коммерсантъвчера в 16:25

Бизнес против сокращения расходов на подключение школ к мобильной связи

Соловей.Инфо01:05

Бизнес предложил сократить расходы на спутники вместо связи в школах

РБКвчера в 14:42
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Умер итальянский композитор Эннио Морриконе

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В Германии увидели угрозу банкротства Украины

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Рубль растёт к доллару и евро в начале торгов

На открытии торгов в понедельник, 6 июля, рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Один человек погиб при жесткой посадке вертолета в Ростовской области

В результате жесткой посадки вертолета Ми-2 в Ростовской области погиб человек, еще один пострадал.
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Эксперт назвал отказ США от российских двигателей РД-180 политическим

Стремление Соединенных Штатов отказаться от российских ракетных двигателей РД-180 является политическим шагом.
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Резидент Comedy Club Гарик Харламов опубликовал свою фотографию после объявления о разводе с Кристиной Асмус.
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Происшествия

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Происшествия

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В Волгоградской области девятилетняя девочка погибла в результате короткого замыкания в фонтане, из которого пыталась достать кепку.
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Директор Долиной ответил на критику ее заявления о ПДД

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Эксперты показали эволюцию китайских автомобилей на примере Changan

Changan CS55 вобрал в себя лучшие черты западных автомобилей, а качество его изготовления заслуживает особой похвалы — китайским пластиком внутри теперь пахнет не так сильно.
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RT на русском вчера в 17:54
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Samsung Galaxy M01s замечен на официальной странице компании

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Вывешивание флага ЛГБТ на здании посольства США в центре Москвы на Новинском бульваре характеризует самих сотрудников диппредставительства, заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ.
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UFC сообщил о том, что в главном бою 251-го номерного турнира, который состоится на "Бойцовском острове" 11 июля, встретятся Хорхе Масвидаль и Камару Усман.
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Борис Корчевников сфотографировался на выписке из роддома

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«Зенит» во второй раз подряд стал чемпионом России

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Гидрометцентр рассказал об опасных погодных явлениях в июле

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Правительство выделило еще 3,6 млрд рублей на выплаты соцработникам

«Порядка 3,6 млрд руб. будет дополнительно направлено на специальные выплаты сотрудникам социальных учреждений, которые работают с больными коронавирусом и людьми из группы риска»,— сообщили в правительстве.
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Коронавирус мог находиться в спящем состоянии по всему миру

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Автоспорт

Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter

Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
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Суд в Пскове вынесет сегодня приговор журналистке Светлане Прокопьевой

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Индия обошла Россию по общему числу заболевших COVID-19

Индия вошла в тройку стран с наибольшим количеством выявленных случаев COVID-19.
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