Экономика
РБКБизнес предложил сократить расходы на спутники вместо связи в школах
В еще одном запросе Минкомсвязь предложила сократить количество социально значимых объектов в малочисленных населенных пунктах, подключенных к сети беспроводной связи, до 4,9 тыс. на конец 2024 года и сэкономить за счет этого 20,6 млрд руб.
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Минкомсвязь предложила из-за коронавируса сократить расходы на подключение к интернету сельских школ
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Минкомсвязь предложила сократить расходы на связь в школах, бизнес — на спутники
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