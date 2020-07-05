Общество

РБКРБКБизнес предложил сократить расходы на спутники вместо связи в школах

Сколько предложили сэкономить Минкомсвязь предложила сократить количество подключенных к беспроводной связи социально значимых объектов в малочисленных населенных пунктах.
Читать в источнике
Комментировать41
с чего всё началось

Бизнес предложил сократить расходы на спутники вместо связи в школах

В еще одном запросе Минкомсвязь предложила сократить количество социально значимых объектов в малочисленных населенных пунктах, подключенных к сети беспроводной связи, до 4,9 тыс. на конец 2024 года и сэкономить за счет этого 20,6 млрд руб.
РБКвчера в 14:42

Подробнее о событии

Минкомсвязь предложила сократить расходы на связь в школах, бизнес — на спутники

Коммерсантъвчера в 16:25

Минкомсвязь предлагает сэкономить 26,4 млрд рублей на развитии сетей связи в РФ, включая 5G

Будущее России. Национальные проекты02:47

Министерство связи предложило урезать бюджет на беспроводной интернет в сёлах

Эхо Москвы02:33

Минкомсвязи обсудила с бизнесом, на ком будут экономить в 2020 году

ИА Красная Веснавчера в 16:28

Бизнесмены предложили сократить расходы на спутники вместо связи в школах

Live2405:38

Минкомсвязь предложила из-за коронавируса сократить расходы на подключение к интернету сельских школ

Говорит Москвавчера в 15:50

Бизнес предложил сократить расходы на спутники вместо связи в школах

РБКвчера в 14:42
Показать все источники
Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 08:50, Ашберн
Общество

В Свердловской области продлили ограничения по коронавирусу

"В Свердловской области до 13 июля продлены все ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса", - написал Куйвашев в своем аккаунте в Instagram.
РИА Новости 08:17
6
Религия

Митрополит сравнил лишенного сана схиигумена с капризным ребенком

РБК 08:21
46
Общество

Дания смягчила требования к способным достроить Nord Stream 2 судам

Датское энергетическое агентство разрешило трубоукладочным судам с якорным позиционированием участвовать в сооружении газопровода «Северный поток-2» в территориальных водах Дании и удовлетворило таким образом запрос Nord Stream 2 AG.
РБК 06:26
407
Происшествия

ФСБ обвинила задержанного за контрабанду украинца в шпионаже

Мещанский суд Москвы продлил до сентября арест гражданина Украины Василия Василенко, обвиненного вначале в контрабанде, а затем в шпионаже.
Интерфакс 08:00
21
Общество

Массовые мероприятия для детей запретили до конца года в РФ

Роспотребнадзор запретил проводить массовые мероприятия для детей до 1 января 2021 года в связи с коронавирусом, передает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на РБК.
Якутия 24 вчера в 03:16
609
Общество

Суд оштрафовал журналистку Прокопьеву по делу об оправдании терроризма

РИА Новости 05:06
1,2K
Общество

GH: в Южной Корее обнаружен очень заразный штамм коронавируса

Новые очаги распространения COVID-19 в Южной Корее возникли из-за штамма GH, который намного быстрее и заразнее прежних подвидов нового коронавируса.
Вести.Ru 06:09
32
Происшествия

Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой

Ранее Соколов требовал огласить всю личную переписку с убитой им аспиранткой. На заседании сегодня сторона Ещенко выступила против этого.
РИА Новости 08:25
29
Общество

Миллионы российских женщин получат доплату к основной пенсии

Денежная прибавка к основной пенсии формируется, исходя из специфики формирования стажа.
Evo-rus.com 06:08
45
Общество

В Ленобласти к ЕГЭ по русскому языку допущены 4,3 тыс. выпускников

Санкт-Петербург, 6 июля 2020, 11:36 — REGNUM В Ленинградской области к единому государственному экзамену по русскому языку допущены 4299 выпускников.
REGNUM 04:36
19
Армия и оружие

Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией

Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru 02:42
4,1K
Общество

ЕСПЧ решил запросить у Москвы копию дела об убийстве Немцова

Европейский суд по правам человека решил ознакомиться с материалами расследования убийства политика Бориса Немцова в феврале 2015 года в Москве и запросил их копию у России.
РБК 06:58
8
Здоровье

За сутки выявили 270 случаев коронавируса в Свердловской области

За минувшие сутки в Свердловской области коронавирусом заболели ещё 270 человек.
Уральский меридиан 03:34
1,3K
Авто

Mazda рассекретила 231-сильную полноприводную Mazda 3

Внешность новинки практически не отличается от других модификаций модели, однако такая Mazda 3 уже в базе получает 18-дюймовые колесные диски.
32CARS.ru 04:03
Общество

Илон Маск выпустил шорты Tesla, которые раскупили в считанные минуты

Глава Tesla на волне эйфории от успехов на биржевом рынке решил пошутить над всеми, кто не верил в него, и выпустил красные шорты стоимость 69.420 доллара, которые моментально стали бестселлером.
Российская газета 08:35
20
Игры

Улучшенные текстуры поверхности в новом трейлере масштабного мода HD Reworked Project для The Witcher 3

Srnsk 05:50
Космос

Новая телеметрическая система поможет сократить вес ракет «Рокот-М»

Экономика сегодня 04 июля в 12:02
2
Путешествия

Отсутствие немецких туристов в Турции может стать выгодным для россиян

Не исключено, что на этапе открытия авиасообщения с РФ отельеры предложат россиянам выгодные спецпредложения, чтобы быстрее восполнить дефицит туристов с других рынков и гарантировать загрузку своего номерного фонда.
РИА Новости 04:47
81
Общество

Ученые назвали самые опасные позы для сна

МедиаПоток вчера в 05:00
13
Культура

Скончался итальянский композитор Эннио Морриконе

Умер Эннио Морриконе - легендарный итальянский композитор ушел из жизни в одной из клиник Рима в ночь на понедельник, 6 июля.
Российская газета 03:17
504
Армия и оружие

Украинский подполковник сбежал из части с секретными документами

На Украине полковник вооруженных сил дезертировал с секретными данными. Военный сбежал из 54-й бригады.
SM News вчера в 10:53
Политика

Зеленский выступил за развитие на Украине трансплантации органов

Президент Украины Владимир Зеленский выступил за развитие трансплантации органов в рамках медицинской реформы.
Lenta.ru 08:44
Политика

Путин заявил об отсутствии ясности с открытием границ ЕС для россиян

Ранее Евросоюз опубликовал список стран, для которых с 1 июля открылась Шенгенская зона, России в нём нет.
RT на русском 07:06
187
Транспорт

На Кубани построят новую трассу Джубга-Сочи — в обход населенных пунктов

Новую трассу Джубга-Сочи возведут в Краснодарском крае, ее протяженность составит 119 километров, дорога будет построена в обход населенных пунктов, сообщил РИА Новости губернатор края Вениамин Кондратьев.
РИА Новости 04:25
23
Политика

Песков назвал решение по собору Святой Софии внутренним делом Турции

Кремль считает вопрос со статусом собора Святой Софии внутренним делом Турции.
Газета.Ru 08:36
24
Наука

Ученые Сколтеха раскрыли 60-летнюю тайну сверхтвердого материала

Российские ученые смогли узнать кристаллическую структуру сверхтвердого материала — борида вольфрама, который не поддавался науке на протяжении 60 лет.
Народные новости 04 июля в 04:51
80
Авто

Mercedes S-class нового поколения получит версию MBUX

Представители компании Mercedes показали на видео обновленную мультимедиа систему MBUX, которой обзаведется следующее поколение S-class.
Car.ru 08:29
Шоу-бизнес

Константин Ивлев женится через две недели после развода

Константин Ивлев женится через две недели после развода Константин Ивлев намерен жениться на молодой возлюбленной Валерии Куденковой.
Экспресс газета 02:34
15
Музыка

Захарова анонсировала скорый выход двух песен на основе своих текстов

Известия 08:22
1
Происшествия

Мать, оставившую ребенка в лесу в Москве, направили в стационар

Бабушкинский суд Москвы освободил от уголовной ответственности и направил на принудительное лечение в психиатрический стационар Надежду Куликову, оставившую своего ребенка в лесном массиве парка "Лосиный остров" на всю ночь, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 08:00
3
Как работают Яндекс.Новости?
Главное