Общество
РБКБизнес предложил сократить расходы на спутники вместо связи в школах
Сколько предложили сэкономить Минкомсвязь предложила сократить количество подключенных к беспроводной связи социально значимых объектов в малочисленных населенных пунктах.
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В еще одном запросе Минкомсвязь предложила сократить количество социально значимых объектов в малочисленных населенных пунктах, подключенных к сети беспроводной связи, до 4,9 тыс. на конец 2024 года и сэкономить за счет этого 20,6 млрд руб.РБКвчера в 14:42
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Минкомсвязь предложила из-за коронавируса сократить расходы на подключение к интернету сельских школ
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Минкомсвязь предложила сократить расходы на связь в школах, бизнес — на спутники
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 10:16, Ашберн
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