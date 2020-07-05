Экономика
РБКБизнес предложил сократить расходы на спутники вместо связи в школах
Сколько предложили сэкономить Минкомсвязь предложила сократить количество подключенных к беспроводной связи социально значимых объектов в малочисленных населенных пунктах.
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В еще одном запросе Минкомсвязь предложила сократить количество социально значимых объектов в малочисленных населенных пунктах, подключенных к сети беспроводной связи, до 4,9 тыс. на конец 2024 года и сэкономить за счет этого 20,6 млрд руб.РБКвчера в 14:42
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Минкомсвязь предлагает сэкономить 26,4 млрд рублей на развитии сетей связи в РФ, включая 5G
Будущее России. Национальные проекты02:47
Минкомсвязь предложила из-за коронавируса сократить расходы на подключение к интернету сельских школ
Говорит Москвавчера в 15:50
Минкомсвязь предложила сократить расходы на связь в школах, бизнес — на спутники
Коммерсантъвчера в 16:25
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Финансы
Всемирный банк оценил российские меры поддержки экономики
Меры властей РФ по поддержке экономики и населения в условиях коронавируса помогли предотвратить скачок бедности; если все будет реализовано, показатель вернется к уровню 2019 года, заявил в интервью РИА Новости директор и постоянный представитель Всемирного банка в России Рено Селигманн.
РИА Новости 05:19
Авто
Hyundai запустит в России продажу автомобилей без участия дилеров
Корейская компания Hyundai планирует внедрить в России новую схему продаж автомобилей.
Известия 04:09
Общество
Сотни вооруженных людей съехались в город Геттисберг в Пенсильвании
Сотни вооруженных людей съехались в небольшой город Геттисберг в американском штате Пенсильвания.
Радио Маяк вчера в 15:08
Экономика
В США прекратили строительство газопровода Atlantic Coast Pipeline
Вашингтон, 6 июля 2020, 12:09 — REGNUM Строительство газопровода Atlantic Coast Pipeline (ACP), которое оценивалось в $8 млрд, прекращено, об этом заявили американские компании Duke Energy Corp. и Dominion Energy (SPB: D) Inc, ссылаясь на правовую неопределенность, сообщает 5 июля Forbes.
REGNUM 05:09
Финансы
Курс евро превысил 81 рубль в ходе торгов
Обновлено в 12:26 Биржевой курс европейской валюты превысил отметку в 81 рубль в ходе торгов на Московской бирже, прибавив около 70 копеек после открытия.
BFM.ru 04:23
Здоровье
В Монголии выявили еще одного заразившегося бубонной чумой
На западе Монголии в регионе Баян-Улгий, неподалеку от границы с Россией и Китаем, выявили еще один случай заражения бубонной чумой.
Российская газета 04:17
Футбол
Момент удара молнии в российского вратаря попал на видео
Газета.Ru 05:15
Недвижимость
Столичные застройщики снизили число новых проектов в регионе на треть
По их данным, снижение произошло за счет высокобюджетных проектов. Число массовых новостроек среди "новичков" сохранилось.
Интерфакс 04:28
Армия и оружие
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
РИА Новости 04:34
Политика
Производитель опроверг связь мороженого «Радуга» с ЛГБТ
Никакой связи не вижу между нашим радостным мороженым и флагом ЛГБТ.
Евразия Daily 03 июля в 18:04
Происшествия
Число погибших из-за наводнения в Японии возросло до 25
Число погибших на юго-западе Японии из-за вызванных ливневыми дождями наводнений и оползней увеличилось до 25.
RT на русском 01:01
Экономика
Новую выплату в 12 тысяч рублей могут получить российские пенсионеры
Пенсионный фонд РФ сообщает о новой выплате для пенсионеров в размере до 12,7 тысячи рублей.
Evo-rus.com 01:36
Общество
Индия обошла Россию по количеству заболевших коронавирусом
Индия вышла на третье место в мире по числу зараженных. Первое место занимает США (2,8 млн), второе — Бразилия (1,6 млн).
Коммерсантъ 04:21
Политика
СНБО Украины отказался признавать русский язык вторым государственным
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов называет принципиальным вопросом сохранение статуса украинского языка как единственного государственного, при этом отмечает важность изучения английского в стране.
Взгляд.ру 04:02
Армия и оружие
Авиабазу в Ливии с турецкими ЗРК показали на фото со спутника
Газета.Ru вчера в 11:14
Энергетика
Цены на бензин в России защитили от снижения
Власти решили защитить цены на бензин в России от снижения и отказались менять порядок их образования, в том числе отменять механизм демпфирующей надбавки нефтеперерабатывающим заводам, пишут «Ведомости».
Lenta.ru 02:29
Шоу-бизнес
Певица Катя Семенова съехалась со своим 34-летним сыном
Российская певица Катя Семенова съехалась со своим 34-летним сыном. Он переехал в квартиру матери в начале этого года.
ФАН 03:53
Политика
Лондон введет санкции против россиян по делу Магнитского
Великобритания подготовила список россиян и представителей Саудовской Аравии, которые попадают под санкции за нарушение прав человека, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на главу МИД Соединенного Королевства Доминика Рааба.
Газета.Ru 03:10
Общество
Рошаль призвал москвичей «не быть дураками»: коронавирус не закончился
Детский хирург, д.м.н, профессор, президент Национальной медицинской палаты, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль обратился через свой Твиттер к москвичам и призвал их не думать о том, что опасность заразиться коронавирусом в столице миновала.
Московский Комсомолец 05:30
Общество
Коронавирус мог присутствовать во всём мире в спящем состоянии
Просто определённые факторы переводят вирусы из спящего состояния в активное.
Цензуры.Нет вчера в 17:33
Культура
Скончался итальянский композитор Эннио Морриконе
Умер Эннио Морриконе - легендарный итальянский композитор ушел из жизни в одной из клиник Рима в ночь на понедельник, 6 июля.
Российская газета 03:17
Общество
Уровень крайней бедности снизился за год в России
Эксперты установили, что в 2019 году доля населения за чертой бедности в России снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%.
Известия 00:01
Футбол
«Тамбов» получил двойные премиальные за победу над «Спартаком»
Vprognoze.ru 05:17
Общество
Дания разрешила достроить «Северный поток – 2» новыми судами
Датское энергетическое агентство (DEA) разрешило Nord Stream 2 AG достроить "Северный поток 2" в своих водах с использованием трубоукладочных судов с якорным позиционированием, говорится в сообщении агентства.
РИА Новости 05:26
Общество
«МБХ медиа»: самолет Светланы Медведевой приземлился в Барселоне
Самолет Bombardier Global 5000 с бортовым номером M-SKSM, на котором передвигается супруга экс-премьера Светлана Медведева, приземлился в аэропорту Барселоны.
Znak.com 04 июля в 06:33
Происшествия
Мосгорсуд не продлил арест прапорщику, расстрелявшему полицейских в метро
Московский городской суд отменил решение Пресненского районного суда о продлении срока содержания под стражей прапорщику полиции Алексею Смирнову, который обвиняется в расстреле двух коллег из табельного пистолета на станции "Рязанский проспект" в московском метро в сентябре прошлого года.
Газета.Ru 05:16
Здоровье
Минздрав отправил в отставку главврача Уярской районной больницы
По итогам выезда министерством здравоохранения принята отставка главного врача, назначен исполняющий обязанности руководителя учреждения, — рассказали в Министерстве здравоохранения края.
7 канал Красноярск вчера в 23:45
Общество
Синоптики предупредили об аномальной жаре в ряде регионов России
Аномальная жара ожидается в ряде российских регионов с 5 по 7 июля, следует из прогноза Гидрометцентра.
РБК вчера в 03:21