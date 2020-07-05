Экономика

РБКРБКБизнес предложил сократить расходы на спутники вместо связи в школах

Сколько предложили сэкономить Минкомсвязь предложила сократить количество подключенных к беспроводной связи социально значимых объектов в малочисленных населенных пунктах.
Читать в источнике
Комментировать39
с чего всё началось

Бизнес предложил сократить расходы на спутники вместо связи в школах

В еще одном запросе Минкомсвязь предложила сократить количество социально значимых объектов в малочисленных населенных пунктах, подключенных к сети беспроводной связи, до 4,9 тыс. на конец 2024 года и сэкономить за счет этого 20,6 млрд руб.
РБКвчера в 14:42

Подробнее о событии

В России предложили сократить расходы на спутники вместо связи в школах

Live2405:38

Минкомсвязь предлагает сэкономить 26,4 млрд рублей на развитии сетей связи в РФ, включая 5G

Будущее России. Национальные проекты02:47

Минкомсвязь предложила из-за коронавируса сократить расходы на подключение к интернету сельских школ

Говорит Москвавчера в 15:50

Минкомсвязи обсудила с бизнесом, на ком будут экономить в 2020 году

ИА Красная Веснавчера в 16:28

Минкомсвязь предложила сократить расходы на связь в школах, бизнес — на спутники

Коммерсантъвчера в 16:25

Министерство связи предложило урезать бюджет на беспроводной интернет в сёлах

Эхо Москвы02:33

Бизнес предложил сократить расходы на спутники вместо связи в школах

РБКвчера в 14:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 05:40, Ашберн
Общество

Суд оштрафовал журналистку Прокопьеву по делу об оправдании терроризма

РИА Новости 05:06
364
Финансы

Всемирный банк оценил российские меры поддержки экономики

Меры властей РФ по поддержке экономики и населения в условиях коронавируса помогли предотвратить скачок бедности; если все будет реализовано, показатель вернется к уровню 2019 года, заявил в интервью РИА Новости директор и постоянный представитель Всемирного банка в России Рено Селигманн.
РИА Новости 05:19
Авто

Hyundai запустит в России продажу автомобилей без участия дилеров

Корейская компания Hyundai планирует внедрить в России новую схему продаж автомобилей.
Известия 04:09
208
Общество

Сотни вооруженных людей съехались в город Геттисберг в Пенсильвании

Сотни вооруженных людей съехались в небольшой город Геттисберг в американском штате Пенсильвания.
Радио Маяк вчера в 15:08
10
Экономика

В США прекратили строительство газопровода Atlantic Coast Pipeline

Вашингтон, 6 июля 2020, 12:09 — REGNUM Строительство газопровода Atlantic Coast Pipeline (ACP), которое оценивалось в $8 млрд, прекращено, об этом заявили американские компании Duke Energy Corp. и Dominion Energy (SPB: D) Inc, ссылаясь на правовую неопределенность, сообщает 5 июля Forbes.
REGNUM 05:09
6
Финансы

Курс евро превысил 81 рубль в ходе торгов

Обновлено в 12:26 Биржевой курс европейской валюты превысил отметку в 81 рубль в ходе торгов на Московской бирже, прибавив около 70 копеек после открытия.
BFM.ru 04:23
29
Здоровье

В Монголии выявили еще одного заразившегося бубонной чумой

На западе Монголии в регионе Баян-Улгий, неподалеку от границы с Россией и Китаем, выявили еще один случай заражения бубонной чумой.
Российская газета 04:17
1,6K
Футбол

Момент удара молнии в российского вратаря попал на видео

Газета.Ru 05:15
1
Недвижимость

Столичные застройщики снизили число новых проектов в регионе на треть

По их данным, снижение произошло за счет высокобюджетных проектов. Число массовых новостроек среди "новичков" сохранилось.
Интерфакс 04:28
1
Армия и оружие

Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией

РИА Новости 04:34
3,6K
Политика

Производитель опроверг связь мороженого «Радуга» с ЛГБТ

Никакой связи не вижу между нашим радостным мороженым и флагом ЛГБТ.
Евразия Daily 03 июля в 18:04
4,4K
Происшествия

Число погибших из-за наводнения в Японии возросло до 25

Число погибших на юго-западе Японии из-за вызванных ливневыми дождями наводнений и оползней увеличилось до 25.
RT на русском 01:01
86
Экономика

Новую выплату в 12 тысяч рублей могут получить российские пенсионеры

Пенсионный фонд РФ сообщает о новой выплате для пенсионеров в размере до 12,7 тысячи рублей.
Evo-rus.com 01:36
17
Общество

Индия обошла Россию по количеству заболевших коронавирусом

Индия вышла на третье место в мире по числу зараженных. Первое место занимает США (2,8 млн), второе — Бразилия (1,6 млн).
Коммерсантъ 04:21
Политика

СНБО Украины отказался признавать русский язык вторым государственным

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов называет принципиальным вопросом сохранение статуса украинского языка как единственного государственного, при этом отмечает важность изучения английского в стране.
Взгляд.ру 04:02
Армия и оружие

Авиабазу в Ливии с турецкими ЗРК показали на фото со спутника

Газета.Ru вчера в 11:14
54
Энергетика

Цены на бензин в России защитили от снижения

Власти решили защитить цены на бензин в России от снижения и отказались менять порядок их образования, в том числе отменять механизм демпфирующей надбавки нефтеперерабатывающим заводам, пишут «Ведомости».
Lenta.ru 02:29
234
Шоу-бизнес

Певица Катя Семенова съехалась со своим 34-летним сыном

Российская певица Катя Семенова съехалась со своим 34-летним сыном. Он переехал в квартиру матери в начале этого года.
ФАН 03:53
11
Политика

Лондон введет санкции против россиян по делу Магнитского

Великобритания подготовила список россиян и представителей Саудовской Аравии, которые попадают под санкции за нарушение прав человека, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на главу МИД Соединенного Королевства Доминика Рааба.
Газета.Ru 03:10
820
Общество

Рошаль призвал москвичей «не быть дураками»: коронавирус не закончился

Детский хирург, д.м.н, профессор, президент Национальной медицинской палаты, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль обратился через свой Твиттер к москвичам и призвал их не думать о том, что опасность заразиться коронавирусом в столице миновала.
Московский Комсомолец 05:30
8
Общество

Коронавирус мог присутствовать во всём мире в спящем состоянии

Просто определённые факторы переводят вирусы из спящего состояния в активное.
Цензуры.Нет вчера в 17:33
162
Культура

Скончался итальянский композитор Эннио Морриконе

Умер Эннио Морриконе - легендарный итальянский композитор ушел из жизни в одной из клиник Рима в ночь на понедельник, 6 июля.
Российская газета 03:17
405
Общество

Уровень крайней бедности снизился за год в России

Эксперты установили, что в 2019 году доля населения за чертой бедности в России снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%.
Известия 00:01
5,3K
Футбол

«Тамбов» получил двойные премиальные за победу над «Спартаком»

Vprognoze.ru 05:17
Происшествия

Обвиняемый в серии убийств в Подмосковье покончил с собой в СИЗО

ТАСС 04:42
273
Общество

Дания разрешила достроить «Северный поток – 2» новыми судами

Датское энергетическое агентство (DEA) разрешило Nord Stream 2 AG достроить "Северный поток 2" в своих водах с использованием трубоукладочных судов с якорным позиционированием, говорится в сообщении агентства.
РИА Новости 05:26
27
Общество

«МБХ медиа»: самолет Светланы Медведевой приземлился в Барселоне

Самолет Bombardier Global 5000 с бортовым номером M-SKSM, на котором передвигается супруга экс-премьера Светлана Медведева, приземлился в аэропорту Барселоны.
Znak.com 04 июля в 06:33
115
Происшествия

Мосгорсуд не продлил арест прапорщику, расстрелявшему полицейских в метро

Московский городской суд отменил решение Пресненского районного суда о продлении срока содержания под стражей прапорщику полиции Алексею Смирнову, который обвиняется в расстреле двух коллег из табельного пистолета на станции "Рязанский проспект" в московском метро в сентябре прошлого года.
Газета.Ru 05:16
Здоровье

Минздрав отправил в отставку главврача Уярской районной больницы

По итогам выезда министерством здравоохранения принята отставка главного врача, назначен исполняющий обязанности руководителя учреждения, — рассказали в Министерстве здравоохранения края.
7 канал Красноярск вчера в 23:45
14
Общество

Синоптики предупредили об аномальной жаре в ряде регионов России

Аномальная жара ожидается в ряде российских регионов с 5 по 7 июля, следует из прогноза Гидрометцентра.
РБК вчера в 03:21
454
Как работают Яндекс.Новости?
Главное