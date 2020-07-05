В еще одном запросе Минкомсвязь предложила сократить количество социально значимых объектов в малочисленных населенных пунктах, подключенных к сети беспроводной связи, до 4,9 тыс. на конец 2024 года и сэкономить за счет этого 20,6 млрд руб.

с чего всё началось

Сколько предложили сэкономить Минкомсвязь предложила сократить количество подключенных к беспроводной связи социально значимых объектов в малочисленных населенных пунктах.

Бизнес предложил сократить расходы на спутники вместо связи в школах

Общество Уровень крайней бедности снизился за год в России Эксперты установили, что в 2019 году доля населения за чертой бедности в России снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%. 4,8K

Общество NYT узнала о диверсии израильской разведки на иранском ядерном объекте Как сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источник в спецслужбе одной из ближневосточных стран, он произошел в результате срабатывания взрывного устройства, установленного агентом израильской разведки. 107

Религия Митрополит обвинил опального священника с судимостью во лжи ради получения сана Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл направил открытое письмо опальному лишенному сана священнику Сергию (Николаю Романову), в котором рассказал, как тот скрыл от Русской православной церкви свою судимость ради получения сана. 4

Политика Киевский политолог назвал Зеленского «кидалой» Киевский политолог Андрей Головачев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский является "кидалой". 27

Экономика В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет при покупке жилья "В целях повышения доступности жилья для российских семей и приближения сумм, подлежащих налоговому вычету на имущество, до фактической стоимости недвижимости, прошу вас рассмотреть возможность увеличить суммы, с которых граждане могут произвести налоговый вычет, в два раза — до 4 млн и 6 млн рублей соответственно", — подчеркивает Федоров в своем обращении к премьер-министру. 1,6K

Общество Почти 8 тысяч новосибирских выпускников сдают ЕГЭ по русскому языку Новосибирск, 6 июля 2020, 11:02 — REGNUM В Новосибирске Единый государственный экзамен по русскому языку 6 и 7 июля будут сдавать7 827 выпускников школ, которые планируют поступать в высшие учебные заведения. 14

Финансы Курс евро превысил 81 рубль в ходе торгов Биржевой курс европейской валюты превысил отметку в 81 рубль в ходе торгов на Московской бирже, прибавив около 70 копеек после открытия. 5

Религия Патриарх Кирилл призвал сохранить за собором Святой Софии статус музея Москва, 6 июля 2020, 11:44 — REGNUM Музейный статус храма Святой Софии в Турции необходимо сохранить, заявил 6 июля патриарх Московский и всея Руси Кирилл. 1

Общество В Ханты-Мансийске могут закрыть торговые центры из-за коронавируса Местные власти поясняют, что жители Ханты-Мансийска, "вдохновленные хорошими новостями" об уменьшении числа заболевших в других регионах, вышли на прогулки, детские площадки, в торговые центры, начали выезжать на отдых за городом, стали активнее пользоваться общественным транспортом без соблюдения масочного режима. 2

Происшествия В Австрии задержаны подозреваемые в убийстве чеченского блогера Вена, 6 июля 2020, 08:33 — REGNUM В Австрии задержали двоих подозреваемых в убийстве выходца из Чечни, который выступал в своем блоге с критикой властей Чечни. 4

Здоровье Минздрав отправил в отставку главврача Уярской районной больницы По итогам выезда министерством здравоохранения принята отставка главного врача, назначен исполняющий обязанности руководителя учреждения, — рассказали в Министерстве здравоохранения края. 12

Технологии Ozon запустил программу денежного вознаграждения пользователей за нахождение уязвимостей Российский онлайн-ретейлер Ozon запустил программу денежного вознаграждения пользователей за нахождение ошибок и уязвимостей в работе сервисов онлайн-площадки.

Здоровье В Монголии выявили еще одного заразившегося бубонной чумой На западе Монголии в регионе Баян-Улгий, неподалеку о границы с Россией и Китаем, выявили еще один случай заражения бубонной чумой. 1,5K