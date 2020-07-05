В еще одном запросе Минкомсвязь предложила сократить число социально значимых объектов в малочисленных населенных пунктах, подключенных к сети беспроводной связи, до 4,9 тыс. на конец 2024 года и сэкономить за счет этого 20,6 млрд руб.

Бизнес предложил сократить расходы на спутники вместо связи в школах

Здоровье Вторая волна коронавируса может совпасть со вспышкой ОРВИ Экс-глава всемирного профсоюза врачей WMA профессор Леонид Эйдельман предупредил, что в этот период нужно серьезно готовиться к вспышке, поскольку она будет осложнена сезонным проявлением ОРВИ. 2,3K

Общество В Москве умерли 22 пациента с коронавирусом За прошедшие сутки в столице скончались еще 22 пациента с коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. 1K

Политика Двоюродный племянник Путина возглавил антикоррупционную партию Двоюродный племянник президента России Владимира Путина бывший сотрудник ФСБ и предприниматель Роман Путин назначен председателем партии «Народ против коррупции». 2K

Футбол Черчесов: «Зенит» абсолютно заслуженно выиграл золотые медали Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал первое место «Зенита» в чемпионате России.

Общество Франция подтвердила отсутствие полного запрета на оборудование Huawei Полного запрета на использование оборудования китайской компании Huawei при развертывании французской телекоммуникационной сети 5G не будет, заявил глава французского агентства кибербезопасности (ANSSI) Гийом Пупар 5 июля в интервью газете Les Echos.

Политика Вхождение ДНР и ЛНР в состав России: Джабаров ответил Бородаю Ранее экс-премьер ДНР Александр Бородай на съезде российской политической партии "Родина" в Санкт-Петербурге высказал мнение, что республики Донбасса, которые, по его словам, "де-факто уже являются частью Российской Федерации", относительно скоро "станут таковой и де-юре". 510

Автоспорт Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter. 1

Происшествия В Австрии задержали второго подозреваемого в убийстве россиянина В Австрии задержали второго человека в рамках расследования убийства россиянина под Веной, сообщила РИА Новости представитель полиции земли Нижняя Австрия Соня Штаммингер. 911

Происшествия Из-за наводнения на юге Японии погибли 18 человек В Японии подтверждена гибель 18 человек в результате наводнения и оползней в префектурах Кумамото и Кагосима на юге страны, сообщает в воскресенье Kyodo News. 72

Общество МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства. 2K

Шоу-бизнес Павел Прилучный познакомил детей с Мирославой Карпович Накануне пару заметили отдыхающими на Черном море — Прилучный взял детей и отправился кататься на яхте, а компанию ему составила 34-летняя Карпович. 7

Шоу-бизнес Сати Казанова назвала сумму гонораров участников «Фабрики звезд» По словам знаменитости, гастроли «Фабрики звезд» длились на протяжении почти двух лет. Она также рассказала о заработке участников.