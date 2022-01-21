Уже с 1 июля 2022 года предприятия с персоналом до пяти человек и годовой выручкой до 60 млн руб. в обмен на некоторое повышение действующих ставок смогут полностью отказаться от сдачи налоговой отчетности.
«Обширный портфель глобальных лидеров отрасли и богатый опыт LVMH в развитии выдающихся легендарных брендов предлагают действительно уникальную возможность партнерства, подпитывая следующую главу роста Aimé Leon Dore», — говорит основатель бренда Тедди Сантис.
Федеральная резервная система США открывает публичное обсуждение возможного введения цифрового доллара (Central Bank Digital Currency, CBDC), регулятор рассматривает его преимущества, риски и перспективы, говорится в документе ФРС.
Команда решила создать сетки с гораздо большей плотностью и использовала наноразмерные платиновые стержни, которые обеспечивают большую площадь чувствительной поверхности, чем плоские платиновые датчики.
«Сила доллара США сегодня, безусловно, больше похожа на модель, которую вы ожидаете в типичный период ухода от риска», — отмечают валютные аналитики MUFG, взгляд которых на корреляцию доллара и акций диаметрально противоположен мнению RBC Capital Markets, как видим.