Будьте в Плюсе

Бизнес предложил списать льготные кредиты при сохранении 90% рабочих мест

«Опора России» попросила Минэкономики списать кредиты по программе льготного кредитования «ФОТ 3.0» предприятиям, сохранившим от 90% рабочих мест.
Коммерсантъ
В «Опоре России» опасаются, что компаниям, обязавшимся сохранить 90% рабочих мест в рамках «ФОТ 3.0», грозят «неблагоприятные экономические последствия» из-за ухудшения ситуации с пандемией.
Коммерсантъ
Льготная кредитная программа ФОТ 3.0 пришла на смену ФОТ 2.0, действие которой закончилось 1 апреля 2021 года.
ТАСС
Уже с 1 июля 2022 года предприятия с персоналом до пяти человек и годовой выручкой до 60 млн руб. в обмен на некоторое повышение действующих ставок смогут полностью отказаться от сдачи налоговой отчетности.
Коммерсантъ

Подробнее о событии

Бизнес хотел бы списания кредитов при сохранении 90% рабочих мест
АБН07:02
Бизнес предложил МЭР списать льготные кредиты при сохранении 90% рабочих мест
ТАСС01:49
Самое цитируемое
В «Опоре России» предложили списать льготные кредиты у сохранивших 90% рабочих мест предприятий
Urbc.Ru00:43
Правительству предложили списать льготные кредиты бизнесу
Деловой мир01:04
Льготные кредиты за сохранение рабочих мест по «ФОТ 3.0» предлагают списать
Бухгалтерия.ру02:09
Предприниматели попросили Минэкономики списать льготные кредиты
Новые Известия00:01
Бизнес предложил списать льготные кредиты при сохранении 90% рабочих мест
Коммерсантъ22:24

Интересное

Адам МакКей спродюсирует фильм о захвате Капитолия в США 6 января 2021 года

По сообщениям издания Deadline, событие с захватом Капитолия США 6 января 2021 года получит экранизацию.
Канобу04:55

Eminem и Snoop Dogg выступят на Halftime Show Супербоула по Американскому футболу

В перерыве финальной игры в Национальной футбольной лиге США состоится шоу, в котором примут участие Eminem, Snoop Dogg, Dr. Dre и другие звезды.
Центральная Служба Новостей05:51

LVMH инвестирует в бренд уличной одежды Aimé Leon Dore

«Обширный портфель глобальных лидеров отрасли и богатый опыт LVMH в развитии выдающихся легендарных брендов предлагают действительно уникальную возможность партнерства, подпитывая следующую главу роста Aimé Leon Dore», — говорит основатель бренда Тедди Сантис.
PROfashion.ru19 января в 06:45

ФРС США открывает обсуждение возможного введения цифрового доллара

Федеральная резервная система США открывает публичное обсуждение возможного введения цифрового доллара (Central Bank Digital Currency, CBDC), регулятор рассматривает его преимущества, риски и перспективы, говорится в документе ФРС.
ПРАЙМ03:29

Золото слабо дешевеет перед заседанием ФРС США

Цена золота в пятницу утром незначительно снижается в ожидании заседания Федеральной резервной системы США на следующей неделе, свидетельствуют данные торгов.
ПРАЙМ01:06

Мэр Нью-Йорка Адамс получит первую зарплату в криптовалюте в пятницу

В четверг мэр Нью-Йорка Эрик Адамс объявил, что возьмет свою первую зарплату в Bitcoin и Ether, а средства поступят в пятницу.
Блокчейн2421:24

Появился тонкий и гибкий датчик, который регистрирует мозговую активность с рекордной детализацией

Команда решила создать сетки с гораздо большей плотностью и использовала наноразмерные платиновые стержни, которые обеспечивают большую площадь чувствительной поверхности, чем плоские платиновые датчики.
Хайтек03:35

Дальнейшее падение акций США нанесет ущерб доллару — RBC Capital Markets

«Сила доллара США сегодня, безусловно, больше похожа на модель, которую вы ожидаете в типичный период ухода от риска», — отмечают валютные аналитики MUFG, взгляд которых на корреляцию доллара и акций диаметрально противоположен мнению RBC Capital Markets, как видим.
Profinance.ru09:01

Эксперт: Криптовалютные инвесторы пошли на выход

«Выходит, что инвесторы ломятся на выход из альткоинов еще более резко, поскольку они уже не настолько уверены в способности мелких монет выстоять при падении титанов», — поясняет Купцикевич.
Евразия Daily03:00