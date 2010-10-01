Общество
КоммерсантъБизнес предложил вернуть барьеры в госзакупки
По мнению бизнес-омбудсмена, проектируемые поправки в закон о госзакупках по ускорению процедуры электронного аукциона могут спровоцировать сговоры на торгах.
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Титов увидел почву для злоупотреблений в поправках в закон в сфере закупок
Международный антикоррупционный портал05:27
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Генеральный директор самарского футбольного клуба "Крылья Советов" Виталий Шашков и спортивный директор команды Геннадий Голубин отправлены в отставку, место Голубина займет Сергей Корниленко, сообщает во вторник пресс-служба правительства Самарской области.
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МИД РФ допустил открытие границ с рядом стран через несколько недель
Список стран, из которых разрешен въезд в РФ, будет расширен не ранее чем через несколько недель, в него могут попасть Южная Корея и другие страны с крупными транспортными хабами, сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков.
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В Италии коронавирусом переболели примерно 1,5 миллиона граждан. Таковы результаты исследования населения на наличие антител.
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