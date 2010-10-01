Общество

КоммерсантъКоммерсантъБизнес предложил вернуть барьеры в госзакупки

По мнению бизнес-омбудсмена, проектируемые поправки в закон о госзакупках по ускорению процедуры электронного аукциона могут спровоцировать сговоры на торгах.
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Предложенные Минфином поправки в сфере закупок расширят возможности для злоупотреблений, считает бизнес-омбудсмен

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Титов просит Минфин не допускать к торгам фигурантов реестра недобросовестных поставщиков

ТАСС03:52
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 14:10, Ашберн
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Кроме отказа от карантина, эксперты объясняют успех страны несильной зависимостью от туризма и развитыми программами социальной защиты.
Lenta.ru 07:37
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Футбол

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Общество

В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание

RT на русском 10:29
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Политика

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Список стран, из которых разрешен въезд в РФ, будет расширен не ранее чем через несколько недель, в него могут попасть Южная Корея и другие страны с крупными транспортными хабами, сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков.
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Наталья Подольская и Владимир Пресняков пока не дают никаких комментариев.
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СМИ узнали реальное число переболевших коронавирусом в Италии

В Италии коронавирусом переболели примерно 1,5 миллиона граждан. Таковы результаты исследования населения на наличие антител.
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Хакеры торгуют номерами паспортов участников конституционного голосования

Как пишет "Коммерсант", эти данные принадлежат участникам электронного голосования по поправкам в Конституцию.
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В Самарской области на границе с Казахстаном произошли столкновения мигрантов из Центральной Азии с сотрудниками Росгвардии, сообщает Telegram-канал Mash.
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Опубликованы новые записи задержания Джорджа Флойда

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