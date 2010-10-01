Общество

КоммерсантъКоммерсантъБизнес предложил вернуть барьеры в госзакупки

По мнению бизнес-омбудсмена, проектируемые поправки в закон о госзакупках по ускорению процедуры электронного аукциона могут спровоцировать сговоры на торгах.
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Титов просит Минфин не допускать к торгам фигурантов реестра недобросовестных поставщиков

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