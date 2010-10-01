Общество
КоммерсантъБизнес предложил вернуть барьеры в госзакупки
По мнению бизнес-омбудсмена, проектируемые поправки в закон о госзакупках по ускорению процедуры электронного аукциона могут спровоцировать сговоры на торгах.
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Бизнес-омбудсмен предложил не допускать к госзакупкам недобросовестных поставщиков
VSE42.RUвчера в 08:30
Титов увидел почву для злоупотреблений в поправках в закон в сфере закупок
Международный антикоррупционный порталвчера в 05:27
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 00:53, Ашберн
Происшествия
Взрыв в ливанской столице мог произойти из-за детонации селитры
Octagon.Media вчера в 23:34
Общество
«Газпром» намерен обжаловать штраф Польши за «Северный поток-2»
Штраф, как было объявлено ранее, был назначен за отказ «Газпрома» предоставить запрошенные регулятором данные по «Северному потоку — 2». Регулятор подчеркнул, что компании обязаны поддерживать с ним связь и предоставлять информацию, которая запрашивается в рамках правовых норм Евросоюза, на которых основывается польское национальное законодательство.
Новые Ведомости вчера в 06:33
Шоу-бизнес
Шнуров возглавил рейтинг богатейших российских звезд по версии Forbes
WomanHit.ru 03 августа в 07:26
Общество
В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание
RT на русском вчера в 10:29
Экономика
Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совет Федерации
Министерство финансов России предложило в 2021–2023 годах сократить траты на содержание Государственной Думы и Совета Федерации на 1,9 млрд рублей.
Известия вчера в 22:20
Политика
В Госдуме оценили слова Лукашенко о «пожаре до Владивостока»
"Пожар до Владивостока" Александр Лукашенко во время обращения к народу и парламенту во вторник заявил, что если в Белоруссии произойдет дестабилизация обстановки и революция, то разгорится "пожар до Владивостока".
РИА Новости вчера в 21:41
Общество
В России на фоне коронавируса появилось 200 фейковых служб доставки
На фоне эпидемии коронавируса в России появилось более 200 фейковых служб доставки товаров и еды.
Lenta.ru вчера в 23:07
Политика
Глава Хабаровского края Дегтярев не собирается повышать себе зарплату
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев не планирует повышать себе зарплату на этом посту, оставив ее такой же, как у прежнего главы региона Сергея Фургала.
ТАСС вчера в 22:42
Кино
Вышел трейлер приквела «Пролетая над гнездом кукушки»
Псковское агентство информации вчера в 14:42
Общество
Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2
РИА Новости вчера в 19:58
Армия и оружие
В США провели испытание межконтинентальной баллистической ракеты
Министерство обороны США провело очередные испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.
RT на русском вчера в 11:51
Общество
Новосибирским семьям с детьми выплатили уже более 11 млрд рублей — ПФР
Сумма поддержки только по нашему региону составила более 11,3 млрд рублей, — уточнили в ПФР.
REGNUM вчера в 22:17
Политика
МИД РФ допустил открытие границ с рядом стран через несколько недель
Список стран, из которых разрешен въезд в РФ, будет расширен не ранее чем через несколько недель, в него могут попасть Южная Корея и другие страны с крупными транспортными хабами, сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков.
Интерфакс вчера в 12:14
Культура
Четыре работы из Забайкалья прошли в финал конкурса «Красиво.ДВ»
Московский Комсомолец Чита вчера в 04:28
Общество
Особое мнение: Наталья Зубаревич
Напомню, что у нас в эфире директор региональной программы независимого Института национальной политики Наталья Зубаревич.
Эхо Москвы вчера в 15:58
Политика
Эксперт прокомментировал послание Лукашенко к белорусскому народу
Выступление длилось полтора часа. Президент Лукашенко выступил с посланием белорусскому народу и Национальному Собранию РБ.
Piter.tv вчера в 10:17
Общество
Итальянский ресторатор предложил запретить Гавайскую пиццу
Российская газета вчера в 20:50
Футбол
«Севилья» намерена приобрести футболиста «Зенита»
Напомним, Малком защищает цвета «Зенита» с лета прошлого года, куда перешел из «Барселоны».
Vprognoze.ru вчера в 05:10
Авто
Audi назвала стоимость универсала Audi A6 allroad quattro в России
Вслед за лимитированной серией новой A6 Allroad quattro компания Audi выводит на российский рынок и обычную модель, которая более чем на миллион рублей дешевле.
Автоновости дня вчера в 08:20
Происшествия
Драка с участием украинской модели в Турции попала на видео
Турецкое издание Snob Magazin опубликовало в YouTube видеозапись драки с участием украинской модели Дарьей Кирилюк на курорте Чешме (Турция) на Эгейском море.
Lenta.ru вчера в 21:00
Происшествия
Следствие не установило заказчика преступления против Голунова
Следователи не установили заказчика преступления в уголовном деле против бывших полицейских, обвиняемых в превышении полномочий и фальсификации доказательств при задержании журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Коммерсантъ вчера в 08:46
Происшествия
Взрыв в Бейруте повредил посольство России
Взрыв в порту ливанской столицы Бейрута повредил здание посольства России. Об этом агентству РИА Новости сообщили в дипмиссии.
Lenta.ru вчера в 13:10
Хоккей
«Каролина» победила «Рейнджерс» и вышла в первый раунд плей-офф НХЛ
Счет в серии до трех побед стал 3-0 в пользу "Каролины", которая стала первой командой, вышедшей в первый раунд плей-офф НХЛ.
РИА Новости 00:32
Шоу-бизнес
Александр Гордон тайно развелся с четвертой женой
Телеведущий Александр Гордон тайно развелся со своей четвертой женой Нозанин Абдулвасиевой после шести лет брака.
Газета.Ru вчера в 11:23
Здоровье
Минздрав планирует начать вакцинацию россиян от коронавируса в октябре
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил 1 августа, что активная вакцинация россиян начнется в октябре 2020 года.
Дагестанская правда 03 августа в 08:51
Политика
Госдума рассматривает снижение пенсионного возраста к старым значениям
По мнению депутатов одной из фракций, снижение пенсионного возраста к «дореформенным» значениям решит главную проблему всей пенсионной системы Российской Федерации.
Амур.инфо 03 августа в 10:27
Футбол
«Химки» расторгли контракт с Сергеем Юраном по соглашению сторон
Футбольный клуб «Химки» и бывший главный тренер команды Сергей Юран расторгли контракт по обоюдному согласию, говорится на официальном сайте команды.
РБК спорт вчера в 07:18
Общество
С Байконура в Москву вернули три бракованные ракеты «Протон-М»
По данным газеты "Ведомости", речь шла о бракованных болтах, использующихся для крепления трубопроводов второй ступени ракеты.
РИА Новости вчера в 20:04
Экономика
Часть россиян в августе получит субсидию в размере 15 тысяч рублей
Россиянам напомнили, что до 15 августа текущего года необходимо подать заявку на получение субсидии, минимальный размер которой составит 15 тысяч рублей.
NewInform вчера в 04:54
Политика
Тюменский губернатор представил Путину список кандидатов на пост главы Югры
Тюмень, 4 августа 2020, 19:25 — REGNUM Тюменский губернатор Александр Моор представил президенту России Владимиру Путину список кандидатур на пост губернатора Югры.
REGNUM вчера в 12:25