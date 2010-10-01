Экономика
КоммерсантъБизнес предложил вернуть барьеры в госзакупки
По мнению бизнес-омбудсмена, проектируемые поправки в закон о госзакупках по ускорению процедуры электронного аукциона могут спровоцировать сговоры на торгах.
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Титов увидел почву для злоупотреблений в поправках в закон в сфере закупок
Международный антикоррупционный портал05:27
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Общество
РБК: каждый пятый ребенок в России оказался за чертой бедности
Каждый пятый ребенок в России (22,9%) оказался за чертой бедности согласно данным 2018 года, опубликованным в бюллетене Росстата "Социально-экономические индикаторы бедности".
ТАСС вчера в 21:32
Общество
Решение о смягчении правил строительства Nord Stream 2 не обжаловали
В Апелляционный совет по энергетике (Energiklagenævnet) при Министерстве окружающей среды Дании не поступило ни одной жалобы на принятое в начале июля Датским энергетическим агентством (DEA, Danish Energy Agency) решение о смягчении требований к судам, ведущим строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК 06:23
Политика
Лукашенко заявил, что задержанных россиян направили в Минск специально
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что задержанные россияне дали показания, что были направлены специально в Белоруссию.
RT на русском 06:30
Общество
В АТОР рассказали, когда россияне смогут попасть в Черногорию
Первый вице-президент АТОР Владимир Канторович прокомментировал информацию о решении Черногории включить Россию в "зеленый список" эпидемиологически безопасных стран.
РИА Новости 06:04
Здоровье
Четыре человека умерли от коронавируса в Ростовской области за сутки
На 4 августа в Ростовской области у 13 464 человек подтвержден коронавирус. Показатель заболеваемости — 320 на 100 тысяч жителей.
Kursk.com 04:33
Экономика
Потери от закрытия границ для иностранных туристов оценили в ₽500 млрд
Потери России от закрытия границ для иностранных туристов из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 составили около 500 млрд руб. Об этом заявила в интервью газете "Аргументы и факты" глава Ростуризма Зарина Догузова.
РБК 05:19
Общество
Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа
К настоящему времени получателями выплат стали порядка 90% всех российских семей, в которых растут и воспитываются дети не младше 3 и не старше 16 лет.
Evo-rus.com 01:09
Политика
Лукашенко оценил предложение возврата к Конституции 1994 года
Белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе послания белорусскому народу и Национальному собранию прокомментировал «призыв альтернативщиков» вернуть Конституцию 1994 года.
RT на русском 06:01
Хоккей
«Каролина» победила «Рейнджерс» благодаря трём шайбам Свечникова
RT на русском вчера в 14:45
Политика
МИД КНР отреагировал на требование Трампа продать TikTok
Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь прокомментировал требование американского лидера Дональда Трампа продать американское подразделение китайской социальной сети TikTok американской компании, иначе соцсеть прекратит работу на территории США.
RT на русском 04:20
Религия
Шнуров высмеял опровержение слухов о богатстве патриарха Кирилла
Музыкант и политик Сергей Шнуров опубликовал стихотворение в ответ на опровержение слухов о богатстве патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Lenta.ru вчера в 20:21
Политика
Польский премьер объяснил причины критики в адрес Германии и России
Проект «Северный поток–2» предполагает строительство газопровода мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии для прямых поставок газа в Европу.
Известия 05:03
Технологии
Пользователи Windows 10 смогут досрочно активировать новое меню «Пуск»
По данным инсайдеров, код нового меню «Пуск» уже добавлен в майское необязательное обновление KB4568831.
Evo-rus.com вчера в 10:46
Общество
Жители пяти регионов России получают повышенные дозы облучения радоном
Роспотребнадзор назвал регионы России, жители которых получают повышенные средние дозы радона природными источниками.
Коммерсантъ 05:01
Единоборства
Макгрегор высмеял Нурмагомедова за слова о бое с Гэтжи
Ирландский боец Конор Макгрегор резко отреагировал на высказывание российского представителя смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова о его следующем поединке.
РИА Новости 03:23
Армия и оружие
Шойгу ввел спецнадбавки к окладам военнослужащих
С 1 июля летчики, моряки, разведчики и ракетчики начали получать специальные надбавки к окладу, заявил на тематическом селекторном совещании министр обороны, генерал армии Сергей Шойгу.
РИА Новости 04:15
Футбол
Деян Ловрен прибыл в Петербург и встретил медведя в аэропорту
Piter.tv вчера в 15:18
Футбол
«Спартак» урежет функции исполнительного директора после его замены
«Спартак» уже определился с новым кандидатом. Функционал нового исполнительного директора будет урезан.
Спорт-Экспресс 05:32
Политика
Как была ликвидирована Республика Сербская Краина
25 лет назад хорватская армия при поддержке вооружённых сил Боснии и Герцеговины и авиации НАТО начала операцию «Буря», в ходе которой была ликвидирована Республика Сербская Краина.
RT на русском 03:00
Происшествия
В Крыму семилетняя девочка спасла из воды пятилетнего мальчика
«Пятилетний мальчик Арсений из Когалыма (Ханты-Мансийский АО) катался на самокате и упал в бассейн, семилетняя девочка Дарья из города-героя Тула ни секунды не раздумывая, как была в платье - бросилась в бассейн и спасла жизнь не умеющему плавать мальчишке», - рассказал Александр Кирьяков.
ForPost 06:10
Авто
УАЗ опубликовал рендеры нового поколения внедорожника УАЗ «Хантер»
Каким могло бы быть новое поколение легендарного внедорожника, Ульяновский автозавод показал в своих социальных сетях.
Автоновости дня 02:00
Общество
Вильфанд: «Опасное солнце» прогнозируется в ряде регионов России
Повышенный индекс ультрафиолетового излучения ожидается в ряде российских регионов в ближайшие дни.
Российская газета вчера в 20:25
Футбол
«Спартак» заморозил переговоры по трансферу Гуги
Московский "Спартак" заморозил переговоры по трансферу защитника "Атлетику Минейру" Гуги Гомеса, сообщает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 04:14
Здоровье
В Польше зафиксирован антирекорд по числу новых случаев коронавируса
В Польше за сутки выявили 680 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, что стало наибольшим суточным приростом заболеваемости с начала пандемии.
RT на русском 05:07
Наука
Ученые предрекли конец цивилизации в ближайшие 40 лет
Если уничтожение лесов в прежнем темпе не прекратится то, через 40 лет вероятность выживания человечества на планете снизится до 10%.
TV BRICS 04:28
Автоспорт
Квят попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса
Российский пилот "Формулы-1" Даниил Квят заявил, что попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса.
Газета.Ru 02 августа в 16:57
Общество
Часть регионов РФ выплатит пенсионерам 2 тысячи рублей с 16 августа
Как сообщили специалисты, за добросовестное соблюдение режима самоизоляции всем гражданам в возрасте старше 65 лет выплатят денежные средства в столице и столичном регионе, а также – в Санкт-Петербурге, Крыму, Якутии, ХМАО.
Цензуры.Нет вчера в 04:14
Общество
Более 100 родственников чиновников поступили в вузы РФ без конкурса
Более ста родственников российских чиновников поступили в вузы вне конкурса – через процедуру так называемого целевого набора.
9111.ru 06:24