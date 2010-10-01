По мнению бизнес-омбудсмена, проектируемые поправки в закон о госзакупках по ускорению процедуры электронного аукциона могут спровоцировать сговоры на торгах.

Общество «Газпром» намерен обжаловать штраф Польши за «Северный поток-2» Штраф, как было объявлено ранее, был назначен за отказ «Газпрома» предоставить запрошенные регулятором данные по «Северному потоку — 2». Регулятор подчеркнул, что компании обязаны поддерживать с ним связь и предоставлять информацию, которая запрашивается в рамках правовых норм Евросоюза, на которых основывается польское национальное законодательство. 2,2K

Наука У динозавра впервые диагностировали рак Деформированная большеберцовая кость центрозавра, обнаруженная в Канаде еще в 1990 году, позволила диагностировать у доисторического ящера остеосаркому. 8

Политика Лукашенко обращается к народу Белоруссии с посланием Российская Федерация всегда будет ближайшим союзником Белоруссии, кто бы ни стоял у власти, заявил действующий президент республики Александр Лукашенко. 27

Религия Шнуров высмеял опровержение слухов о богатстве патриарха Кирилла Музыкант и политик Сергей Шнуров опубликовал стихотворение в ответ на опровержение слухов о богатстве патриарха Московского и всея Руси Кирилла. 124

Общество Александра Друзя обвинили в домогательствах к школьницам Александра Друзя обвинили в непристойном поведении по отношению к несовершеннолетним девушкам в прошлом.

Экономика Во Франции произошла экономическая катастрофа Эпидемия коронавируса спровоцировала экономическую катастрофу во Франции, какой не было со времен Второй мировой войны. 51

Происшествия Следствие не установило заказчика преступления против Голунова Следователи не установили заказчика преступления в уголовном деле против бывших полицейских, обвиняемых в превышении полномочий и фальсификации доказательств при задержании журналиста «Медузы» Ивана Голунова. 211

Общество Результат отказа Швеции от карантина превзошел ожидания Результат отказа Швеции от жестких карантинных мер, ставший предметом спора экономистов по всему миру, превзошел ожидания экспертов. 305

Здоровье Татарстанцы перестали соблюдать правила защиты от коронавируса На пресс-конференции в «Татар-информ» заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина рассказала журналистам о том, что жители Татарстана в последние недели стали забывать о правилах защиты от коронавируса. 7

Футбол Гендиректор ЦСКА высказался о возможном уходе главы РФС Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию о возможном уходе Сергея Прядкина с поста главы Российской премьер-лиги.

Наука Древнее ритуальное подношение инков найдено в озере Титикака Ритуальное подношение инков в виде каменной шкатулки, где находилась лама, вырезанная из раковины спондилюса и цилиндрический предмет из слоистой золотой фольги, найдено на дне озера Титикака в Южной Америке, 4 августа сообщает Phys.org. 3

Шоу-бизнес Телеведущий Александр Гордон развелся Российский телеведущий Александр Гордон развелся со своей четвертой супругой Нозанин Абдулвасиевой. 122

Происшествия Два человека погибли при жесткой посадке мотодельтаплана в Подмосковье Ранее сообщалось, что один человек погиб, еще один пострадал при жесткой посадке мотодельтаплана в Можайском районе Московской области в районе 97-го километра федеральном трассы М-1.

Игры Wargaming готовит крупнейшее обновление 2020 года для World of Tanks Минск, 4 августа 2020, 10:42 — REGNUM Игру World of Tanks ожидает крупнейшее обновление этого года, приуроченное к юбилею проекта.

Хоккей «Локомотив» трижды сыграет со СКА на турнире в Сочи Команды сыграют между собой по три матча за выход в финал турнира. Матчи «Локомотива» и СКА запланированы на вторник, четверг и пятницу.