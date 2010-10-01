Общество

КоммерсантъКоммерсантъБизнес предложил вернуть барьеры в госзакупки

По мнению бизнес-омбудсмена, проектируемые поправки в закон о госзакупках по ускорению процедуры электронного аукциона могут спровоцировать сговоры на торгах.
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Бизнес-омбудсмен предложил не допускать к госзакупкам недобросовестных поставщиков

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Бизнес-омбудсмен опасается злоупотреблений в сфере закупок при принятии поправок в закон

Долг.рф06:06

Предложенные Минфином поправки в сфере закупок расширят возможности для злоупотреблений, считает бизнес-омбудсмен

Финмаркет04:08

Бизнес предложил вернуть барьеры в госзакупки

Коммерсантъ04:34

Титов предложил запретить участвовать в торгах недобросовестным поставщикам

Право.ру04:21

Титов увидел почву для злоупотреблений в поправках в закон в сфере закупок

Международный антикоррупционный портал05:27

Титов просит Минфин не допускать к торгам фигурантов реестра недобросовестных поставщиков

ТАСС03:52
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