Общество
КоммерсантъБизнес предложил вернуть барьеры в госзакупки
По мнению бизнес-омбудсмена, проектируемые поправки в закон о госзакупках по ускорению процедуры электронного аукциона могут спровоцировать сговоры на торгах.
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Титов увидел почву для злоупотреблений в поправках в закон в сфере закупок
Международный антикоррупционный портал05:27
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Общество
Роспотребнадзор рассказал об испытаниях вакцины «Вектора» от COVID-19
В Роспотребнадзоре рассказали о ходе испытаний вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор».
RT на русском 06:56
Политика
Лукашенко заявил, что задержанных россиян направили в Минск специально
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что задержанные россияне дали показания, что специально были направлены в Белоруссию.
RT на русском 06:30
Общество
«Газпром» намерен обжаловать штраф Польши за «Северный поток-2»
Штраф, как было объявлено ранее, был назначен за отказ «Газпрома» предоставить запрошенные регулятором данные по «Северному потоку — 2». Регулятор подчеркнул, что компании обязаны поддерживать с ним связь и предоставлять информацию, которая запрашивается в рамках правовых норм Евросоюза, на которых основывается польское национальное законодательство.
Новые Ведомости 06:33
Здоровье
Простой способ без лекарств снизить холестерин назвала кардиолог
Понизить уровень холестерина в организме помогут овсяная каша и отруби, чеснок, цитрусовые и яблоки.
Цензуры.Нет 08:34
Шоу-бизнес
Кирилл Сафонов отказался играть в одном спектакле с Чулпан Хаматовой
Как сообщает «КП», приглашенный артист Кирилл Сафонов и вовсе не хочет работать с Чулпан Хаматовой в спектакле «Двое на качелях».
Вокруг ТВ 03:51
Наука
У динозавра впервые диагностировали рак
Деформированная большеберцовая кость центрозавра, обнаруженная в Канаде еще в 1990 году, позволила диагностировать у доисторического ящера остеосаркому.
Discover24 03:58
Общество
Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа
В Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали о том, что после 5 августа граждане смогут получить единовременные выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет.
Цензуры.Нет 07:58
Политика
Лукашенко обращается к народу Белоруссии с посланием
Российская Федерация всегда будет ближайшим союзником Белоруссии, кто бы ни стоял у власти, заявил действующий президент республики Александр Лукашенко.
Политическая Экспертиза 05:19
Политика
170 разыскиваемых в Белоруссии россиян уже покинули территорию страны
Прилепин полагает, что они могли направляться в третью страну. Также писатель уверен, что остальные россияне давно уже покинули Беларусь.
ГЛАС.RU 06:29
Религия
Шнуров высмеял опровержение слухов о богатстве патриарха Кирилла
Музыкант и политик Сергей Шнуров опубликовал стихотворение в ответ на опровержение слухов о богатстве патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Lenta.ru вчера в 20:21
Общество
Александра Друзя обвинили в домогательствах к школьницам
Александра Друзя обвинили в непристойном поведении по отношению к несовершеннолетним девушкам в прошлом.
ФАН вчера в 17:38
Экономика
Во Франции произошла экономическая катастрофа
Эпидемия коронавируса спровоцировала экономическую катастрофу во Франции, какой не было со времен Второй мировой войны.
Lenta.ru вчера в 12:12
Футбол
«Химки» объявили о расторжении контракта с Юраном по соглашению сторон
Подмосковный футбольный клуб «Химки» объявил о достижении договорённости с Сергеем Юраном о расторжении контракта.
RT на русском 05:56
Происшествия
Следствие не установило заказчика преступления против Голунова
Следователи не установили заказчика преступления в уголовном деле против бывших полицейских, обвиняемых в превышении полномочий и фальсификации доказательств при задержании журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Коммерсантъ 08:46
Армия и оружие
Эсминец Porter ВМС США сломал в Черном море противоракетный радар
Подчеркивается, что эта станция занимает важнейшее место в боевой системе противоракетной обороны Aegis.
Evo-rus.com 02:43
Общество
Более 100 родственников чиновников поступили в вузы РФ без конкурса
Более ста родственников российских чиновников поступили в вузы вне конкурса – через процедуру так называемого целевого набора.
9111.ru 06:24
Общество
Результат отказа Швеции от карантина превзошел ожидания
Результат отказа Швеции от жестких карантинных мер, ставший предметом спора экономистов по всему миру, превзошел ожидания экспертов.
Lenta.ru вчера в 11:07
Политика
Лукашенко пообещал дать «самый жесткий отпор» протестующим белорусам
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал пресекать в стране несанкционированные акции протеста самым жестким образом.
Московский Комсомолец 07:35
Здоровье
Татарстанцы перестали соблюдать правила защиты от коронавируса
На пресс-конференции в «Татар-информ» заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина рассказала журналистам о том, что жители Татарстана в последние недели стали забывать о правилах защиты от коронавируса.
Журнал Татарстан 08:07
Футбол
Гендиректор ЦСКА высказался о возможном уходе главы РФС
Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию о возможном уходе Сергея Прядкина с поста главы Российской премьер-лиги.
Газета.Ru 08:20
Наука
Древнее ритуальное подношение инков найдено в озере Титикака
Ритуальное подношение инков в виде каменной шкатулки, где находилась лама, вырезанная из раковины спондилюса и цилиндрический предмет из слоистой золотой фольги, найдено на дне озера Титикака в Южной Америке, 4 августа сообщает Phys.org.
ИА Красная Весна 03:14
Шоу-бизнес
Телеведущий Александр Гордон развелся
Российский телеведущий Александр Гордон развелся со своей четвертой супругой Нозанин Абдулвасиевой.
Газета.Ru 08:13
Происшествия
Два человека погибли при жесткой посадке мотодельтаплана в Подмосковье
Ранее сообщалось, что один человек погиб, еще один пострадал при жесткой посадке мотодельтаплана в Можайском районе Московской области в районе 97-го километра федеральном трассы М-1.
РИА Новости 08:27
Игры
Wargaming готовит крупнейшее обновление 2020 года для World of Tanks
Минск, 4 августа 2020, 10:42 — REGNUM Игру World of Tanks ожидает крупнейшее обновление этого года, приуроченное к юбилею проекта.
REGNUM 03:42
Хоккей
«Локомотив» трижды сыграет со СКА на турнире в Сочи
Команды сыграют между собой по три матча за выход в финал турнира. Матчи «Локомотива» и СКА запланированы на вторник, четверг и пятницу.
Ярославский регион. Северный край 09:00
Шоу-бизнес
Прилучный находился в любовных отношениях сразу с тремя актрисами
Актер Павел Прилучный, находясь в браке с актрисой Агатой Муцениеце, одновременно встречался с двумя другими артистками — Мирославой Карпович и Юлией Франц.
Lenta.ru 08:14