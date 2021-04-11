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Известия

Бизнес предложил ввести маркировку зарубежных биодобавок

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила Минпромторгу начать эксперимент по маркировке биологически-активных добавок (БАДов), которые россияне покупают в интернете за границей.В источнике
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С чего всё началось

Российские производители БАДов не пускают конкурентов в эксперимент по маркировке

Введение маркировки для добавок и витаминов поддержал американский маркетплейс iHerb, один из мировых лидеров по продажам биологически активных добавок.
Новые Известия01:43

Подробнее о событии

Маркировку зарубежных биодобавок предложили ввести в России

Телеканал 360°02:26

Купленные за границей БАДы предложили маркировать в России

РЕН ТВ20:50

В России могут ввести маркировку зарубежных биодобавок

АБН23:46

АКИТ предложила ввести маркировку зарубежных биодобавок — Известия

Аргументы и Факты23:04

Российские производители БАДов не пускают конкурентов в эксперимент по маркировке

Новые Известия01:43

В России захотели ввести маркировку зарубежных биодобавок

Online47.ru19:58

Бизнес предложил ввести маркировку зарубежных биодобавок

Известия19:29
Интересное

Госсекретарь США Блинкен обвинил Китай в сокрытии происхождения COVID-19

Госсекретарь США сказал, что в отношении выяснения происхождения нового вируса нужно обязательно "докопаться до сути". m.gazeta.ru До этого критические замечания в адрес Китая уже высказывали и другие члены администрации президента США Джо Байдена.
ГЛАС.RU01:49

Волынов рассказал, как Гагарин рассмешил отряд космонавтов

Юрий Гагарин был готов помочь друзьям в трудную минуту и умел поднять настроение, рассказал в интервью РИА Новости летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза, последний ныне живущий космонавт из первого отряда космонавтов, совершивший два полета в космос, Борис Волынов.
РИА Новости02:47