Госсекретарь США Блинкен обвинил Китай в сокрытии происхождения COVID-19

Госсекретарь США сказал, что в отношении выяснения происхождения нового вируса нужно обязательно "докопаться до сути". m.gazeta.ru До этого критические замечания в адрес Китая уже высказывали и другие члены администрации президента США Джо Байдена.