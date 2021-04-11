Бизнес предложил ввести маркировку зарубежных биодобавок
Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила Минпромторгу начать эксперимент по маркировке биологически-активных добавок (БАДов), которые россияне покупают в интернете за границей.В источнике
С чего всё началось
Российские производители БАДов не пускают конкурентов в эксперимент по маркировке
Введение маркировки для добавок и витаминов поддержал американский маркетплейс iHerb, один из мировых лидеров по продажам биологически активных добавок.
Новые Известия01:43