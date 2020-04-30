Экономика
РИА НовостиБизнес представил Мишустину меры по стимулированию спроса
Большая четверка бизнес-объединений России в коллективном письме к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину представила ряд предложений по стимулированию потребительского спроса в условиях распространения коронавируса. Документ есть в распоряжении РИА Новости.
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Бизнес-объединения РФ просят разрешить деятельность заведений на открытом воздухе с 12 мая
Будущее России. Национальные проекты30 апреля в 10:45
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 01:11, Ашберн
Общество
Глава Роспотребнадзора заявила о всплеске заболеваемости коронавирусом
В России в последние два дня наблюдается всплеск числа заразившихся коронавирусом COVID-19 на фоне стабильной ситуации, которая была отмечена на прошлой неделе.
РБК вчера в 13:32
Общество
У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США
В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv 30 апреля в 13:36
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«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета вчера в 08:24
Общество
В Москве за сутки скончались еще 37 пациентов с коронавирусом
Число зараженных по данным на 1 мая составило 57300 человек.
Эхо Москвы вчера в 18:08
Политика
Глава Минстроя Якушев госпитализирован с коронавирусом
30 апреля о заражении коронавирусом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Коммерсантъ вчера в 14:45
Шоу-бизнес
Скончалась солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо
Солистка украинской группы «Фристайл» Нина Кирсо умерла в Полтаве после тяжёлой болезни.
RT на русском 30 апреля в 19:18
Гаджеты
Тим Кук: Бюджетный iPhone SE обгоняет самый быстрый Android-смартфон
Новый бюджетный смартфон iPhone SE от компании Apple работает быстрее самого быстрого Android-смартфона.
Деловое.ТВ вчера в 14:49
Общество
Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике
Северокорейское государственное информагентство ЦТАК сообщило о первом с 11 апреля появлении на публике лидера КНДР Ким Чен Ына - впервые за последние 20 дней, передает южнокорейское агентство Yonhap.
Интерфакс вчера в 17:48
Происшествия
Один человек погиб при взрыве газа на плавбазе «Всеволод Сибирцев»
Интерфакс вчера в 22:41
Космос
Обнаружена планета в три раза больше Юпитера
Команда астрономов во главе с Институтом астрономии Гавайского университета обнаружили гигантскую планету Kepler-88 d. Ее масса в три раза превышает массу Юпитера, самой большой планеты Солнечной системы, газового гиганта.
Профиль вчера в 08:11
Общество
Студент рассказал о необычном симптоме коронавируса
Заразившийся коронавирусом студент РУДН Леонид Пастернак рассказал в беседе с "Вечерней Москвой" о необычном проявлении болезни — повышенном аппетите.
РИА Новости вчера в 18:40
Здоровье
Проценко рассказал о значении выхода на плато по COVID-19
Московские врачи уверены, что выход на плато не является показателем победы над коронавирусом.
Известия вчера в 12:40
Общество
За сутки в Кузбассе выявили десять случаев заражения коронавирусом
Всего в регионе на сегодняшний день официально зарегистрировано 153 пациента с коронавирусом, из которых 131 человек находятся в больнице на лечении, 20 выздоровели и были выписаны, двое скончались.
REGNUM 01:02
Политика
Медведев считает, что трудовое законодательство надо усовершенствовать
"Очевидно, мы должны будем по-другому взглянуть на регулирование трудовых отношений", — сказал Медведев в ходе онлайн-совещания по вопросам совершенствования трудового законодательства.
РИА Новости вчера в 08:15
Общество
Роспотребнадзор предупредил о возможности второй волны коронавируса
«При наступлении прохладной и дождливой погоды, при возвращении на места учёбы или работы наших граждан высока вероятность второй волны заболеваемости в осенний период», — заявили в ведомстве.
RT на русском вчера в 06:56
Наука
Найдено природное средство от похмелья
Экстракты некоторых растений способны облегчить недомогание, связанное с чрезмерным употреблением алкогольных напитков, выяснили немецкие ученые из Майнцского университета имени Иоганна Гутенберга.
РИА Новости вчера в 16:22
Кино
Умер звезда сериала «Клиника» Сэм Ллойд
Известия вчера в 23:46
Здоровье
Главврач ФНКЦ: «Пациенты в большинстве своем погибают не от легочных осложнений»
Как написал в Facebook главврач ГКБ № 15 имени Филатова Валерий Вечорко, тяжелых пациентов в столице «по-прежнему много» и среди них много молодежи.
BFM.ru вчера в 06:38
Политика
У Мишустина диагностирован коронавирус
Премьер-министр России Михаил Мишустин заразился коронавирусом Covid-19.
Страницы Воронежской культуры 30 апреля в 13:09
Футбол
Клубы для ставок на тотал больше в белорусской лиге
Считается, лучшая ставка на матч чемпионата Белоруссии – ТМ (2,5). Например, в нынешнем сезоне 33 из 48 игр были низовыми.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 04:12
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru вчера в 09:03
Общество
Названы города Кузбасса, в которых выявили коронавирус
Лидером среди городов, в которых выявлены заболевания, является Новокузнецк.
ВашГород.ру 00:44
Общество
Попова сообщила об отсутствии повторных случаев заражения коронавирусом в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила об отсутствии повторных случаев заражения коронавирусом в России в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24».
Lenta.ru 00:54
Футбол
Тимо Вернер: «Предпочел бы уехать за границу, чем уйти в „Баварию“»
Нападающий «Лейпцига» Тимо Вернер дал понять, что не собирается уходить в «Баварию».
Спорт-Экспресс вчера в 16:48
Здоровье
«Больно смотреть»: главврач рассказал о молодых пациентах с COVID-19
Главврач московской больницы имени Спасокукоцкого Алексей Погонин рассказал "Российской газете" о тяжелом течении COVID-19 у молодых пациентов, призвав людей не игнорировать опасность коронавируса.
РИА Новости вчера в 20:55
Происшествия
В Москве 75-летнего пенсионера с коронавирусом медработники бросили возле дома
Медики решили отправить его домой, но дочь просила продолжить лечение отца в больнице, т.к. дома находится его 72-летняя жена, которая тоже входит в группу риска.
Эхо Москвы вчера в 20:04
Общество
Вероника Скворцова: Россия почти вышла на плато по коронавирусу
Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что в последние несколько недель России практически удалось выйти на плато по коронавирусу.
Online47.ru 30 апреля в 19:32
Здоровье
Названа разница в течении COVID-19 у мужчин и женщин
Мужчины тяжелее переносят коронавирус по сравнению с женщинами и чаще оказываются в реанимации.
Известия вчера в 21:26
Авто
Новые комплектации получил в РФ кроссовер Chery Tiggo 8
Газета DAILY 30 апреля в 15:00
Происшествия
В Узбекистане эвакуировали жителей посёлка из-за прорыва дамбы
В Сырдарьинской области Узбекистана эвакуировали жителей населённого пункта Кургантепа из-за прорыва одного из участков дамбы Сардобинского водохранилища.
RT на русском вчера в 04:59