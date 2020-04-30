Экономика

РИА НовостиРИА НовостиБизнес представил Мишустину меры по стимулированию спроса

Большая четверка бизнес-объединений России в коллективном письме к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину представила ряд предложений по стимулированию потребительского спроса в условиях распространения коронавируса. Документ есть в распоряжении РИА Новости.
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