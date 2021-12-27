РБКБизнес предупредил Мишустина о риске уничтожения вина на 15 млрд рубИстечение срока моратория на действие закона, изменившего классификацию винодельческой продукции, грозит бизнесу потерей товара на 15 млрд руб., подсчитали участники рынка.КоммерсантъНа данный момент в обороте до сих пор находится сотни миллионов бутылок, оформленных по старым правилам, которые с 1 января следующего года могут стать контрафактом.АБННесколько отраслевых союзов и алкогольных компаний попросили премьера Михаила Мишустина продлить мораторий на действие принятого в июле 2021 года закона, который ввел изменения в классификацию винодельческой продукции.КоммерсантъРечь идет о документе, который уточняет отдельные положения и нормы, касающиеся виноделия.КоммерсантъЧитать далееСвернутьРБКРБКАБННовые ИзвестияSfera.fmГлавный региональныйМоллы.RuПодробнее о событииПоставщики просят продлить мораторий на действие закона о классификации винодельческой продукцииSfera.fm03:29«Коммерсант»: бизнес предупредил о риске уничтожения вина на 15 млрд рублейМосковский Комсомолец03:24Виноделы сообщили Мишустину о риске уничтожения вин на 15 млрд рублейNews.ru02:30Бизнесу грозят миллиардные потери из-за нового закона о классификации винКомпания02:40Поставщики вина опасаются потерь продукции на 15 млрд рублейАБН02:33Бизнес предупредил Мишустина о риске уничтожения вина на 15 млрд рубРБК02:58Вино не держится на полкахКоммерсантъ01:30Показать ещёОценить78Поделиться