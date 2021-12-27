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Бизнес предупредил Мишустина о риске уничтожения вина на 15 млрд руб

Истечение срока моратория на действие закона, изменившего классификацию винодельческой продукции, грозит бизнесу потерей товара на 15 млрд руб., подсчитали участники рынка.
Коммерсантъ
На данный момент в обороте до сих пор находится сотни миллионов бутылок, оформленных по старым правилам, которые с 1 января следующего года могут стать контрафактом.
АБН
Несколько отраслевых союзов и алкогольных компаний попросили премьера Михаила Мишустина продлить мораторий на действие принятого в июле 2021 года закона, который ввел изменения в классификацию винодельческой продукции.
Коммерсантъ
Речь идет о документе, который уточняет отдельные положения и нормы, касающиеся виноделия.
Коммерсантъ

Подробнее о событии

Поставщики просят продлить мораторий на действие закона о классификации винодельческой продукции
Sfera.fm03:29
«Коммерсант»: бизнес предупредил о риске уничтожения вина на 15 млрд рублей
Московский Комсомолец03:24
Виноделы сообщили Мишустину о риске уничтожения вин на 15 млрд рублей
News.ru02:30
Бизнесу грозят миллиардные потери из-за нового закона о классификации вин
Компания02:40
Поставщики вина опасаются потерь продукции на 15 млрд рублей
АБН02:33
Бизнес предупредил Мишустина о риске уничтожения вина на 15 млрд руб
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