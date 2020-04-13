Общество
РБКБизнес предупредил о налоге за бесплатный доступ к значимым сайтам
Комиссия по связи и ИТ Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в отзыве на законопроект Минкомсвязи о бесплатном доступе к социально значимым сайтам предупредила, что предложенный документ заставит операторов связи платить в бюджет НДС с реальной стоимости услуги, которую они будут оказывать безвозмездно.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Бизнес предупредил о дополнительных расходах При оказании бесплатного доступа к социально значимым интернет-ресурсам операторы связи, помимо основных расходов, могут столкнуться еще и с дополнительным налогообложением, предупреждают в комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).Коммерсантъвчера в 18:22
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 04:25, Ашберн
Общество
Челябинская область попала в топ-10 регионов по созданию рабочих мест
Челябинская область заняла четвертое место в рейтинге регионов по созданию рабочих мест в последние три года – за 2017-2019 годы на Южном Урале было создано 56,6 тыс. рабочих мест, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на РИА «Новости».
Доступ1 00:23
Общество
В Кремле ответили на вопрос о переносе парада Победы в Москве
Lenta.ru 11 апреля в 07:53
Гаджеты
Фирма LG выпустит смартфон с уникальным дизайном
Фирма из Южной Кореи LG в своем пресс-релизе сделала анонс выхода своего нового смартфона LG Velvet.
OAnews вчера в 10:50
Общество
Власти Москвы предупредили о наказании за спецпропуск с нарушениями
Власти Москвы предупредили о наказании за спецпропуск, оформленный с нарушениями. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 13 апреля.
Lenta.ru 03:51
Общество
Стало известно, как будет выглядеть цифровой пропуск в Москве
На цифровом пропуске в Москве будет специальный код и QR-код, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
РИАМО 11 апреля в 12:51
Происшествия
В Саратове умерла пациентка с коронавирусом
В Саратове умерла пациентка с коронавирусом В Саратове умерла 90-летняя пациентка с коронавирусом, сообщает "Взгляд-инфо" со ссылкой на местный оперативный штаб.
Медиазона 02:41
Общество
Голикова рассказала о возможности продления режима самоизоляции
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ответила на вопрос о возможности продления ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции после 30 апреля.
ФАН вчера в 07:16
Общество
В России за сутки умерли 18 человек с коронавирусом
За сутки в РФ умерли 18 пациентов с коронавирусом, всего скончались 148 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 03:51
Общество
В Москве от коронавируса вылечилось еще 150 человек
За последние сутки в Москве вылечилось и выписано из больниц 150 человек, ранее заразившихся вирусом COVID-19, сообщила заместитель мэра Анастасия Ракова.
Коммерсантъ 03:03
Общество
В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски
Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными.
Российская газета 02:10
Музыка
Баста выбрал финалистов шоу «Голос. Дети»
Баста поблагодарил молодых исполнительниц за то, как они реализовали идею номера, и выбрал Софью Льорет, после чего две младшие участницы расплакались прямо на сцене и Дмитрию Нагиеву пришлось пустить в дело все свое обаяние, чтобы хоть немного их успокоить.
Газета.Ru 10 апреля в 17:02
Происшествия
Самолет Екатеринбург–Москва развернулся из-за задымления в кабине
Самолет, выполнявший рейс Екатеринбург–Москва, вернулся в аэропорт вылета из-за задымления в кабине пилотов.
Известия 03:29
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов
Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru 03:27
Транспорт
РЖД в связи с коронавирусом с 15 апреля отменяют еще 32 поезда
«Российские железные дороги» (РЖД) с 15 апреля на фоне эпидемии коронавируса COVID-19 временно отменяют 32 поезда дальнего следования, сообщается на сайте компании.
Коммерсантъ вчера в 16:22
Энергетика
ОПЕК+ согласовала крупнейшее в истории сокращение добычи
Новая сделка была согласована основными участниками ОПЕК+ — РФ и Саудовской Аравией — еще 9 апреля, в рамках нее предполагалось сокращение добычи на 10 млн б/с в течение мая—июня.
Коммерсантъ вчера в 14:46
Общество
Российские врачи получат 50 миллиардов рублей
Российские врачи, борющиеся с коронавирусом, получат 50 миллиардов рублей в виде дополнительных выплат.
Lenta.ru 02:42
Общество
У четверых жителей Приморья подозревают коронавирус
Четверо приморцев ждут перепроверки анализа на коронавирус из Новосибирска. Пока же в регионе подтверждено 24 случая COVID-19.
EastRussia вчера в 23:00
Транспорт
На въездах в Москву образовались пробки
Мослента 03:57
Политика
Зеленский признался в усталости от борьбы с коронавирусом
Президент Украины Владимир Зеленский признался в усталости от борьбы с коронавирусом COVID-19.
Газета.Ru вчера в 06:55
Общество
Александр Васильев рассказал о своей госпитализации в Коммунарку
Ранее журналист Екатерина Гордон рассказала, что у Васильева диагностировали пневмонию через несколько дней после госпитализации с аналогичным диагнозом его коллеги по программе Надежды Бабкиной.
РИА Новости вчера в 03:43
Экономика
В Южной Осетии пенсионерам старше 75 лет повысят пенсии
Цхинвал, 10 апреля 2020, 15:16 — REGNUM Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов 10 апреля во время заседания кабинета министров распорядился повысить пенсии гражданам старше 75 лет.
REGNUM 10 апреля в 08:16
Общество
Генпрокуратура РФ выявила фейк о сотнях погибших от коронавируса
Отмечается, что Генпрокуратура обнаружила фейковые новости в Башкирии, Северной Осетии, а также в Волгоградской и Свердловской областях.
REGNUM 04:09
Шоу-бизнес
Певица Татьяна Буланова лежит в реанимации
Певица Татьяна Буланова находится в реанимации. Но сейчас ей немного лучше, поделилась она с 360.
Vologda-poisk.ru вчера в 03:07
Автоспорт
На 91-м году жизни скончался сэр Стирлинг Мосс
Autosport.com.ru вчера в 06:20
Наука
Унаследованные от отца митохондрии оказались гигантской вставкой в ядерный геном
Гигантская вставка митохондриальной ДНК (мтДНК) создает иллюзию присутствия отцовских митохондрий, тогда как на самом деле их нет.
N+1 03:24
Энергетика
Goldman Sachs: сделка по нефти является исторической, но недостаточной
Аналитики одного из крупнейших банков США, Goldman Sachs, оценили последствия заключения нефтяной сделки ОПЕК+ по сокращению добычи почти на 10 миллионов баррелей в сутки, признав ее "исторической, но недостаточной".
Вести.Ru 02:56
Общество
Эксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России
Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 23:51
Футбол
Ракитич: сам решу свое будущее, я не мешок картошки
Футболист "Барселоны" Иван Ракитич заявил, что сам в состоянии принять решение о своем будущем и попросил каталонский клуб об уважении.
РИА Новости 01:25
Здоровье
В Тверской области выявлено 44 новых случая заражения коронавирусом
В Тверской области по состоянию на 13 апреля выявлено 44 новых заболевших коронавирусной инфекцией.
Край справедливости 04:08