Общество

РБКРБКБизнес предупредил о налоге за бесплатный доступ к значимым сайтам

Комиссия по связи и ИТ Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в отзыве на законопроект Минкомсвязи о бесплатном доступе к социально значимым сайтам предупредила, что предложенный документ заставит операторов связи платить в бюджет НДС с реальной стоимости услуги, которую они будут оказывать безвозмездно.
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с чего всё началось

Доступный интернет не ушел от налогов

Бизнес предупредил о дополнительных расходах При оказании бесплатного доступа к социально значимым интернет-ресурсам операторы связи, помимо основных расходов, могут столкнуться еще и с дополнительным налогообложением, предупреждают в комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
Коммерсантъвчера в 18:22

Подробнее о событии

Операторов связи обяжут платить НДС за бесплатный доступ к соцсайтам

News.ru04:15

Доступный интернет не ушел от налогов

Коммерсантъвчера в 18:22

Операторов связи могут обязать платить налоги с предоставления бесплатного доступа к сайтам

Накануне.Ru01:59

«Ъ»: операторов связи обяжут платить НДС за бесплатный доступ к соцсайтам

ТАСС01:57

Бизнес предупредил о налоге за бесплатный доступ к значимым сайтам

РБК01:21

Операторы предупредили о дополнительных расходах из-за доступа к социально значимым сайтам

Sostav.ru01:00

РСПП предупредил о налоге за бесплатный доступ к значимым сайтам

Право.ру02:45
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Общество

Челябинская область попала в топ-10 регионов по созданию рабочих мест

Челябинская область заняла четвертое место в рейтинге регионов по созданию рабочих мест в последние три года – за 2017-2019 годы на Южном Урале было создано 56,6 тыс. рабочих мест, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на РИА «Новости».
Доступ1 00:23
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Общество

В Кремле ответили на вопрос о переносе парада Победы в Москве

Lenta.ru 11 апреля в 07:53
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Гаджеты

Фирма LG выпустит смартфон с уникальным дизайном

Фирма из Южной Кореи LG в своем пресс-релизе сделала анонс выхода своего нового смартфона LG Velvet.
OAnews вчера в 10:50
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Общество

Власти Москвы предупредили о наказании за спецпропуск с нарушениями

Власти Москвы предупредили о наказании за спецпропуск, оформленный с нарушениями. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 13 апреля.
Lenta.ru 03:51
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Общество

Стало известно, как будет выглядеть цифровой пропуск в Москве

На цифровом пропуске в Москве будет специальный код и QR-код, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
РИАМО 11 апреля в 12:51
Происшествия

В Саратове умерла пациентка с коронавирусом

В Саратове умерла пациентка с коронавирусом В Саратове умерла 90-летняя пациентка с коронавирусом, сообщает "Взгляд-инфо" со ссылкой на местный оперативный штаб.
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Общество

Голикова рассказала о возможности продления режима самоизоляции

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ответила на вопрос о возможности продления ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции после 30 апреля.
ФАН вчера в 07:16
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Общество

В России за сутки умерли 18 человек с коронавирусом

За сутки в РФ умерли 18 пациентов с коронавирусом, всего скончались 148 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 03:51
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Общество

В Москве от коронавируса вылечилось еще 150 человек

За последние сутки в Москве вылечилось и выписано из больниц 150 человек, ранее заразившихся вирусом COVID-19, сообщила заместитель мэра Анастасия Ракова.
Коммерсантъ 03:03
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Общество

В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски

Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными.
Российская газета 02:10
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Музыка

Баста выбрал финалистов шоу «Голос. Дети»

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Газета.Ru 10 апреля в 17:02
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Самолет Екатеринбург–Москва развернулся из-за задымления в кабине

Самолет, выполнявший рейс Екатеринбург–Москва, вернулся в аэропорт вылета из-за задымления в кабине пилотов.
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Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru 03:27
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Транспорт

РЖД в связи с коронавирусом с 15 апреля отменяют еще 32 поезда

«Российские железные дороги» (РЖД) с 15 апреля на фоне эпидемии коронавируса COVID-19 временно отменяют 32 поезда дальнего следования, сообщается на сайте компании.
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Энергетика

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Коммерсантъ вчера в 14:46
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Общество

Российские врачи получат 50 миллиардов рублей

Российские врачи, борющиеся с коронавирусом, получат 50 миллиардов рублей в виде дополнительных выплат.
Lenta.ru 02:42
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У четверых жителей Приморья подозревают коронавирус

Четверо приморцев ждут перепроверки анализа на коронавирус из Новосибирска. Пока же в регионе подтверждено 24 случая COVID-19.
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Транспорт

На въездах в Москву образовались пробки

Мослента 03:57
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Политика

Зеленский признался в усталости от борьбы с коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский признался в усталости от борьбы с коронавирусом COVID-19.
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Общество

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Экономика

В Южной Осетии пенсионерам старше 75 лет повысят пенсии

Цхинвал, 10 апреля 2020, 15:16 — REGNUM Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов 10 апреля во время заседания кабинета министров распорядился повысить пенсии гражданам старше 75 лет.
REGNUM 10 апреля в 08:16
Общество

Генпрокуратура РФ выявила фейк о сотнях погибших от коронавируса

Отмечается, что Генпрокуратура обнаружила фейковые новости в Башкирии, Северной Осетии, а также в Волгоградской и Свердловской областях.
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Шоу-бизнес

Певица Татьяна Буланова лежит в реанимации

Певица Татьяна Буланова находится в реанимации. Но сейчас ей немного лучше, поделилась она с 360.
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Унаследованные от отца митохондрии оказались гигантской вставкой в ядерный геном

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Ученый рассказал, когда человечество попытается колонизировать Марс

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Goldman Sachs: сделка по нефти является исторической, но недостаточной

Аналитики одного из крупнейших банков США, Goldman Sachs, оценили последствия заключения нефтяной сделки ОПЕК+ по сокращению добычи почти на 10 миллионов баррелей в сутки, признав ее "исторической, но недостаточной".
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Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
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В Тверской области по состоянию на 13 апреля выявлено 44 новых заболевших коронавирусной инфекцией.
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