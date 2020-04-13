Общество

РБКРБКБизнес предупредил о налоге за бесплатный доступ к значимым сайтам

Комиссия по связи и ИТ Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в отзыве на законопроект Минкомсвязи о бесплатном доступе к социально значимым сайтам предупредила, что предложенный документ заставит операторов связи платить в бюджет НДС с реальной стоимости услуги, которую они будут оказывать безвозмездно.
Читать в источнике
Комментировать3
с чего всё началось

Доступный интернет не ушел от налогов

Бизнес предупредил о дополнительных расходах При оказании бесплатного доступа к социально значимым интернет-ресурсам операторы связи, помимо основных расходов, могут столкнуться еще и с дополнительным налогообложением, предупреждают в комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
Коммерсантъвчера в 18:22

Подробнее о событии

Операторов связи могут обязать платить налоги с предоставления бесплатного доступа к сайтам

Накануне.Ru01:59

«Ъ»: операторов связи обяжут платить НДС за бесплатный доступ к соцсайтам

ТАСС01:57

Бизнес предупредил о налоге за бесплатный доступ к значимым сайтам

РБК01:21

Операторы предупредили о дополнительных расходах из-за доступа к социально значимым сайтам

Sostav.ru01:00

Доступный интернет не ушел от налогов

Коммерсантъвчера в 18:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 02:55, Ашберн
Футбол

ФИФА: клубы не смогут включать в заявку новых футболистов 1 июля

Юридический директор Международной федерации футбола (ФИФА) Эмилио Гарсия Сильверо заявил, что футболисты, чьи контракты и арендные соглашения истекают 30 июня, смогут покинуть клубы после этой даты, но не будут иметь возможности сразу заявиться за новые команды.
ТАСС Спорт вчера в 14:39
Общество

В Москве начали оформлять пропуска для передвижения по городу

С сегодняшнего дня жители Москвы могут оформить пропуск для передвижения по городу.
Российская газета 02:50
669
Политика

Президент Чехии назвал глупостью снос памятника Коневу

Министерство иностранных дел Чешской Республики 11 апреля отреагировало на уголовное дело, заведенное в России по поводу сносу памятника Ивану Коневу в Праге.
Парламентская газета вчера в 09:24
644
Общество

Российские врачи получат 50 миллиардов рублей

Российские врачи, борющиеся с коронавирусом, получат 50 миллиардов рублей в виде дополнительных выплат.
Lenta.ru 02:42
Шоу-бизнес

Виктор Рыбин: «У нас с женой осталась 31 тысяча рублей»

57-летний Виктор Рыбин признался, что из-за пандемии коронавируса его семья осталась без средств к существованию.
StarHit.ru вчера в 16:00
11
Экономика

Спрогнозировано падение доходов россиян на 17,5%

Эксперты Института экспертизы ВЭБа считают, что из-за коронавируса во втором квартале 2020 года экономика России может упасть на 18%, а реальные доходы населения - на 17,5%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 10:58
1,3K
Происшествия

В уфимской больнице подтвердили коронавирус у 52 пациентов

С пневмониями в больнице находятся 130 пациентов, шесть из них в реанимации, подтвержденный анализ на коронавирус у 40% из них (52 пациента).
РИА Новости 01:03
79
Здоровье

В Китае предсказали сроки начала второй волны коронавируса

12 апреля главный эпидемиолог Китая Чжун Наньшань оценил вероятность второй волны вспышки коронавируса в стране.
Lenta.ru 02:08
48
Общество

Сбербанк предупредил о новых схемах кражи денег на фоне коронавируса

Сбербанк зафиксировал несколько новых мошеннических схем, связанных с коронавирусом, с помощью которых злоумышленникам удается похитить деньги и данные россиян.
Известия вчера в 21:06
173
Авто

Илон Маск раскрыл многолетнюю тайну электрокаров Tesla

Что происходит 02:39
4
Футбол

Тренер сборной России: мог перенести коронавирус и не знать об этом

Тренер ЦСКА и сборной России по физподготовке Паулино Гранеро рассказал, что он мог перенести коронавирус и не узнать об этом, передает Inoprosport со ссылкой на Diario de Almera.
Газета.Ru вчера в 20:10
Футбол

Лигу чемпионов и Лигу Европы могут доиграть за три недели в августе

По информации Mirror, УЕФА планирует провести оставшиеся матчи двух турниров в течение трех недель последнего летнего месяца.
Бомбардир.ру 00:37
Единоборства

Нурмагомедов намекнул на дату своего будущего боя

Известия 00:07
3
Транспорт

РЖД отменят 32 поезда дальнего следования

«В связи с отсутствием возможности у пассажиров планировать и организовывать свои путешествия на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране и значительным сокращением спроса на поездки с 15 апреля будет временно сокращена периодичность курсирования 32 поездов дальнего следования, еще 32 поезда будут временно отменены», — отметила компания в пресс-релизе.
Lenta.ru вчера в 11:47
116
Происшествия

В Москве загорелся многоэтажный жилой дом на Ленинском проспекте

Ведомости вчера в 22:12
26
Общество

Вирусолог оценил прогноз окончания эпидемии коронавируса в России

При наиболее оптимистичном развитии ситуации с COVID-19 эпидемия в России может закончиться в июне.
Известия 11 апреля в 20:09
1K
Армия и оружие

Российская армия получила Т-90М «Прорыв»

Российская армия получила первые модернизированные танки Т-90М «Прорыв».
Lenta.ru 01:33
164
Общество

В Челябинской области выявили три новых случая заражения коронавирусом

На 11 апреля в Челябинской области новосибирской лабораторией "Вектор" подтверждены 42 случая заболевания COVID-19.
РИА Новости 02:18
3
Экономика

Россия запретит ввоз дешевого бензина на полгода

Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
BFM.ru вчера в 12:49
2,8K
Технологии

Российский вуз запатентовал силовое поле для защиты космонавтов

Московский Комсомолец в Марий Эл вчера в 08:31
86
Политика

Безработная Анна Романова стала третьим кандидатом в мэры Иркутска

Третий кандидат на пост мэра Иркутска подал документы в конкурсную комиссию.
Байкал24 02:16
21
Происшествия

В саратовской коммуналке произошло убийство

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).
REGNUM 02:03
5
Религия

У православных христиан началась страстная неделя

У православных христиан сегодня началась страстная неделя. Это самое строгое и эмоционально напряжённое время всего богослужебного года.
ОГТРК Ямал-Регион 01:41
Общество

Издатели направили правительству России «открытое письмо книжников»

Москва, 13 апреля 2020, 09:28 — REGNUM Издатели книг направили правительству России «открытое письмо книжников», в котором просят добавить книжную продукцию в перечень товаров первой необходимости.
REGNUM 02:28
1
Здоровье

В Ижевске закрыли на карантин больницу, где выявили пять случаев COVID-19

Диагноз подтвердился у пациентки больницы в Малой Пурге. Еще одна из заболевших – женщина - близкая родственница пациента ГКБ №1 Ижевска.
РИА Новости 02:26
6
Здоровье

Эксперт рассказала о смене динамики распространения COVID-19 в России

Ситуация с распространением коронавируса в России перестала развиваться по оптимистической траектории, позитивной динамики не наблюдается.
Известия 02:16
51
Происшествия

В Новосибирске выявлено восемь новых случаев заражения коронавирусом

«Специалисты Роспотребнадзора проводят расследование по каждому такому случаю, чтобы найти источник инфицирования», — отмечает оперштаб.
REGNUM 00:02
Общество

Москвичи оказались готовы пожертвовать правами ради борьбы с коронавирусом

Большинство москвичей оказались готовы на ограничения ради борьбы с коронавирусом.
Lenta.ru 01:16
17
Технологии

Apple и Google оснастят свои ОС системой мониторинга коронавируса

Идею реализуют в два этапа: уже в мае появится интерфейс для взаимодействия между Android и iOS – он позволит использования официальных приложений систем здравоохранения.
Деловое.ТВ вчера в 05:51
56
Общество

В «Связном» назвали самый популярный бренд смартфонов в I квартале

Бренд Honor стал самым популярным среди смартфонов в первом квартале 2020 года, за ним следуют Samsung и Xiaomi, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского ритейлера электроники "Связной".
РИА Новости 02:40
Как работают Яндекс.Новости?
Главное