Общество
РБКБизнес предупредил о налоге за бесплатный доступ к значимым сайтам
Комиссия по связи и ИТ Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в отзыве на законопроект Минкомсвязи о бесплатном доступе к социально значимым сайтам предупредила, что предложенный документ заставит операторов связи платить в бюджет НДС с реальной стоимости услуги, которую они будут оказывать безвозмездно.
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Бизнес предупредил о дополнительных расходах При оказании бесплатного доступа к социально значимым интернет-ресурсам операторы связи, помимо основных расходов, могут столкнуться еще и с дополнительным налогообложением, предупреждают в комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).Коммерсантъвчера в 18:22
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Футбол
ФИФА: клубы не смогут включать в заявку новых футболистов 1 июля
Юридический директор Международной федерации футбола (ФИФА) Эмилио Гарсия Сильверо заявил, что футболисты, чьи контракты и арендные соглашения истекают 30 июня, смогут покинуть клубы после этой даты, но не будут иметь возможности сразу заявиться за новые команды.
ТАСС Спорт вчера в 14:39
Общество
В Москве начали оформлять пропуска для передвижения по городу
С сегодняшнего дня жители Москвы могут оформить пропуск для передвижения по городу.
Российская газета 02:50
Политика
Президент Чехии назвал глупостью снос памятника Коневу
Министерство иностранных дел Чешской Республики 11 апреля отреагировало на уголовное дело, заведенное в России по поводу сносу памятника Ивану Коневу в Праге.
Парламентская газета вчера в 09:24
Общество
Российские врачи получат 50 миллиардов рублей
Российские врачи, борющиеся с коронавирусом, получат 50 миллиардов рублей в виде дополнительных выплат.
Lenta.ru 02:42
Шоу-бизнес
Виктор Рыбин: «У нас с женой осталась 31 тысяча рублей»
57-летний Виктор Рыбин признался, что из-за пандемии коронавируса его семья осталась без средств к существованию.
StarHit.ru вчера в 16:00
Экономика
Спрогнозировано падение доходов россиян на 17,5%
Эксперты Института экспертизы ВЭБа считают, что из-за коронавируса во втором квартале 2020 года экономика России может упасть на 18%, а реальные доходы населения - на 17,5%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 10:58
Происшествия
В уфимской больнице подтвердили коронавирус у 52 пациентов
С пневмониями в больнице находятся 130 пациентов, шесть из них в реанимации, подтвержденный анализ на коронавирус у 40% из них (52 пациента).
РИА Новости 01:03
Здоровье
В Китае предсказали сроки начала второй волны коронавируса
12 апреля главный эпидемиолог Китая Чжун Наньшань оценил вероятность второй волны вспышки коронавируса в стране.
Lenta.ru 02:08
Общество
Сбербанк предупредил о новых схемах кражи денег на фоне коронавируса
Сбербанк зафиксировал несколько новых мошеннических схем, связанных с коронавирусом, с помощью которых злоумышленникам удается похитить деньги и данные россиян.
Известия вчера в 21:06
Авто
Илон Маск раскрыл многолетнюю тайну электрокаров Tesla
Что происходит 02:39
Футбол
Тренер сборной России: мог перенести коронавирус и не знать об этом
Тренер ЦСКА и сборной России по физподготовке Паулино Гранеро рассказал, что он мог перенести коронавирус и не узнать об этом, передает Inoprosport со ссылкой на Diario de Almera.
Газета.Ru вчера в 20:10
Футбол
Лигу чемпионов и Лигу Европы могут доиграть за три недели в августе
По информации Mirror, УЕФА планирует провести оставшиеся матчи двух турниров в течение трех недель последнего летнего месяца.
Бомбардир.ру 00:37
Транспорт
РЖД отменят 32 поезда дальнего следования
«В связи с отсутствием возможности у пассажиров планировать и организовывать свои путешествия на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране и значительным сокращением спроса на поездки с 15 апреля будет временно сокращена периодичность курсирования 32 поездов дальнего следования, еще 32 поезда будут временно отменены», — отметила компания в пресс-релизе.
Lenta.ru вчера в 11:47
Происшествия
В Москве загорелся многоэтажный жилой дом на Ленинском проспекте
Ведомости вчера в 22:12
Общество
Вирусолог оценил прогноз окончания эпидемии коронавируса в России
При наиболее оптимистичном развитии ситуации с COVID-19 эпидемия в России может закончиться в июне.
Известия 11 апреля в 20:09
Армия и оружие
Российская армия получила Т-90М «Прорыв»
Российская армия получила первые модернизированные танки Т-90М «Прорыв».
Lenta.ru 01:33
Общество
В Челябинской области выявили три новых случая заражения коронавирусом
На 11 апреля в Челябинской области новосибирской лабораторией "Вектор" подтверждены 42 случая заболевания COVID-19.
РИА Новости 02:18
Экономика
Россия запретит ввоз дешевого бензина на полгода
Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
BFM.ru вчера в 12:49
Технологии
Российский вуз запатентовал силовое поле для защиты космонавтов
Московский Комсомолец в Марий Эл вчера в 08:31
Политика
Безработная Анна Романова стала третьим кандидатом в мэры Иркутска
Третий кандидат на пост мэра Иркутска подал документы в конкурсную комиссию.
Байкал24 02:16
Происшествия
В саратовской коммуналке произошло убийство
Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).
REGNUM 02:03
Религия
У православных христиан началась страстная неделя
У православных христиан сегодня началась страстная неделя. Это самое строгое и эмоционально напряжённое время всего богослужебного года.
ОГТРК Ямал-Регион 01:41
Общество
Издатели направили правительству России «открытое письмо книжников»
Москва, 13 апреля 2020, 09:28 — REGNUM Издатели книг направили правительству России «открытое письмо книжников», в котором просят добавить книжную продукцию в перечень товаров первой необходимости.
REGNUM 02:28
Здоровье
В Ижевске закрыли на карантин больницу, где выявили пять случаев COVID-19
Диагноз подтвердился у пациентки больницы в Малой Пурге. Еще одна из заболевших – женщина - близкая родственница пациента ГКБ №1 Ижевска.
РИА Новости 02:26
Здоровье
Эксперт рассказала о смене динамики распространения COVID-19 в России
Ситуация с распространением коронавируса в России перестала развиваться по оптимистической траектории, позитивной динамики не наблюдается.
Известия 02:16
Происшествия
В Новосибирске выявлено восемь новых случаев заражения коронавирусом
«Специалисты Роспотребнадзора проводят расследование по каждому такому случаю, чтобы найти источник инфицирования», — отмечает оперштаб.
REGNUM 00:02
Общество
Москвичи оказались готовы пожертвовать правами ради борьбы с коронавирусом
Большинство москвичей оказались готовы на ограничения ради борьбы с коронавирусом.
Lenta.ru 01:16
Технологии
Apple и Google оснастят свои ОС системой мониторинга коронавируса
Идею реализуют в два этапа: уже в мае появится интерфейс для взаимодействия между Android и iOS – он позволит использования официальных приложений систем здравоохранения.
Деловое.ТВ вчера в 05:51
Общество
В «Связном» назвали самый популярный бренд смартфонов в I квартале
Бренд Honor стал самым популярным среди смартфонов в первом квартале 2020 года, за ним следуют Samsung и Xiaomi, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского ритейлера электроники "Связной".
РИА Новости 02:40