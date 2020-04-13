Бизнес предупредил о дополнительных расходах При оказании бесплатного доступа к социально значимым интернет-ресурсам операторы связи, помимо основных расходов, могут столкнуться еще и с дополнительным налогообложением, предупреждают в комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

с чего всё началось

Комиссия по связи и ИТ Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в отзыве на законопроект Минкомсвязи о бесплатном доступе к социально значимым сайтам предупредила, что предложенный документ заставит операторов связи платить в бюджет НДС с реальной стоимости услуги, которую они будут оказывать безвозмездно.

Бизнес предупредил о налоге за бесплатный доступ к значимым сайтам

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