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Pravda.Ru
Pravda.Ru

Минпромторг хочет внедрить новую маркировку пива

Займется "обкаткой", предположительно, Минпромторг — специалисты ведомства уже отметили, что именно с пива готовы начать "тестирование". По словам главы ведомства Дениса Мантурова, новую систему маркировки в будущем можно будет распространить на всю алкогольную продукцию.В источнике
С чего всё началось
Известия

Сдувают пену: бизнес предупредил о риске падения производства пива

В начале сентября глава Минпромторга на встрече с председателем правительства Михаилом Мишустиным обозначил планы ведомства: запустить в России маркировку питьевой воды и пива.
Известия17:01
Подробнее о событии
Pravda.Ru

Минпромторг хочет внедрить новую маркировку пива

Pravda.Ru02:33
Говорит Москва

СМИ сообщили о возможном подорожании пива

Говорит Москва00:54
Комсомольская правда

Россиян предупредили о подорожании пива на 25%, его в стране станет меньше

Комсомольская правда02:14
URA.Ru

В России резко подорожает пиво

URA.Ru02:08
Телеканал 360°

Пиву предрекли подорожание в России после введения маркировки

Телеканал 360°02:23
РЕН ТВ

Производители опасаются роста цен на пиво в России

РЕН ТВ21:15
Известия

Бизнес предупредил о риске сокращения производства пива на треть

Известия19:15

Путин заявил об индексации пенсий на 6,3% в 2021 году

«В следующем году пенсии в России будут проиндексированы на 6,3%. Это более чем в полтора раза выше прогнозируемой инфляции в 2021 г. То есть в этом направлении мы будем действовать так, как и когда-то говорили, формулировали свои цели, как обещали гражданам», ‒ сказал Путин.
Путин заявил об индексации пенсий на 6,3% в 2021 году
Ведомости07:52
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Акции «Яндекса» подорожали на фоне возможной покупки «Тинькофф банка»

Акции «Яндекса» и «Тинькофф банка», которые торгуются на зарубежных площадках, а также глобальные депозитарные расписки (ГДР) на них, обращающиеся на Московской бирже, поднялись в цене на фоне объявления о предварительной договоренности по поводу сделки о покупки «Яндексом» мажоритарной доли в «Тинькофф банке».
Акции «Яндекса» подорожали на фоне возможной покупки «Тинькофф банка»
Известиявчера в 16:09
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Новая мини-Луна появится у Земли в октябре. Но очень странная

В октябре, как прогнозируют астрономы, объект 2020 SO войдет в зону притяжения Земли через гравитационно стабильную точку, погостит у нас на орбите до мая следующего года и отправится дальше из такой же точки Лагранжа, созданной гравитационным взаимодействием Земли и Солнца.
LentaChel.ruвчера в 10:07
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