Минпромторг хочет внедрить новую маркировку пива
Займется "обкаткой", предположительно, Минпромторг — специалисты ведомства уже отметили, что именно с пива готовы начать "тестирование". По словам главы ведомства Дениса Мантурова, новую систему маркировки в будущем можно будет распространить на всю алкогольную продукцию.В источнике
С чего всё началось
Сдувают пену: бизнес предупредил о риске падения производства пива
В начале сентября глава Минпромторга на встрече с председателем правительства Михаилом Мишустиным обозначил планы ведомства: запустить в России маркировку питьевой воды и пива.
Известия17:01
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