В заявлении добавляется, что у вкладчиков будет возможность открывать новые валютные счета и вклады, однако снять с них средства, пока действует временный порядок операций с наличной валютой, можно будет в рублях по рыночному курсу на день выдачи.
Белый дом "безуспешно" пытался организовать телефонные разговоры президента США Джо Байдена с "де-факто" лидерами Саудовской Аравии и ОАЭ в то время, пока Вашингтон пытается укрепить международную поддержку противостояния России и сдержать рост цен на нефть, сообщает газета Wall Street Journal.
Президент России Владимир Путин подписал закон, в котором отменяется налог на добавленную стоимость (НДС) на покупку физлицами драгоценных металлов в слитках с изъятием из хранилищ банков, сообщил ТАСС.