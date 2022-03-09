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Бизнес предупредил о риске нехватки чековой ленты

Чековая лента серьезно подорожала и начала исчезать у поставщиков, сообщили
 «Ведомости» со ссылкой на источники в крупных аптечных сетях.
РБК
Российские ретейлеры в ближайшее время могут столкнуться с дефицитом чековой ленты.
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Эту информацию изданию подтвердили гендиректор российского производителя чековых лент «Севит групп» Виталий Синатов и гендиректор аптечной сети «Ригла» Александр Филиппов.
РБК
По прогнозу Синатова, бизнес столкнется с серьезным дефицитом чековой ленты уже в апреле.
РБК

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