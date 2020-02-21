Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства (МСП) "Опора России" попросила первого вице-премьера Андрея Белоусова увеличить порог доходов для предпринимателей, которые смогут воспользоваться переходным периодом с упрощенной системы налогообложения (УСН), со 150 до 250 млн рублей.

Бизнес просит Белоусова снизить налоги на переходный период с УСН

Здоровье Китайский коронавирус. Самое актуальное на 23 февраля За пределами материкового Китая в 28 странах по всему миру (за сутки первые случаи коронавируса были выявлены в Ливане и Израиле) зафиксированы 1402 подтвержденных случая заражения (11 случаев летального исхода).

Биатлон На биатлониста Логинова заведено уголовное дело в Италии Глава союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев сообщил, что в Италии возбуждено уголовное дело против Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича.

Армия и оружие Советские асы впервые сбили реактивный истребитель 75 лет назад "24 февраля, находясь на свободной охоте в паре с гвардии майором Дмитрием Титоренко, Иван Никитович одним из первых в советской авиации сбил немецкий реактивный истребитель Me-262", - сообщает Минобороны России.

Здоровье Эвакуированной на Украину из Китая иностранке вызвали скорую Накануне скорую помощь вызвали иностранке, которую наряду с гражданами Украины эвакуировали из Китая и поместили на карантин по коронавирусу в санаторий в Полтавской области, сообщает РИА Новости по заявлению замминистра здравоохранения Виктора Ляшко.

Хоккей Ковальчук перешел в «Вашингтон» к Овечкину Благодаря Овечкину, с которым Ковальчук, кстати, находится в очень теплых отношениях, а также Евгению Кузнецову, Дмитрию Орлову с Ильей Самсоновым 36-летнему россиянину будет максимально комфортно.

Общество Турция из-за коронавируса закрыла границу с Ираном Власти Турции решили в качестве меры предосторожности против распространения коронавируса закрыть границу с Ираном, где зафиксировано 43 случая заражений, из которых восемь – со смертельным исходом.

Общество Все заводы Toyota в Китае возобновили работу Завод японской автомобилестроительной компании в Чэнду начал работать в штатном режиме 24 февраля, таким образом все четыре производства корпорации открылись после приостановки из-за проблем, связанных с распространением коронавируса.

Общество В Венеции закрыли карнавал из-за коронавируса Венецианский карнавал завершают на два дня раньше положенного срока, вечером 23 февраля, из-за вспышки коронавируса в Италии.

Армия и оружие Каратели четыре раза обстреляли республики Донбасса Украинские оккупационные войска за прошедшие сутки четыре раза открывали огонь по районам Луганской и Донецкой народных республик.