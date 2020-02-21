Экономика
ТАССБизнес просит Белоусова снизить налоги на переходный период с УСН
Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства (МСП) "Опора России" попросила первого вице-премьера Андрея Белоусова увеличить порог доходов для предпринимателей, которые смогут воспользоваться переходным периодом с упрощенной системы налогообложения (УСН), со 150 до 250 млн рублей.
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Бизнес просит вице-премьера РФ снизить ставки на переходный период с УСН
Красная весна21 февраля в 01:51
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