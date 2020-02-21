Экономика

ТАССТАССБизнес просит Белоусова снизить налоги на переходный период с УСН

Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства (МСП) "Опора России" попросила первого вице-премьера Андрея Белоусова увеличить порог доходов для предпринимателей, которые смогут воспользоваться переходным периодом с упрощенной системы налогообложения (УСН), со 150 до 250 млн рублей.
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Бизнес просит Белоусова снизить налоги на переходный период с УСН

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Влияние эпидемии коронавируса на экономику Китая будет краткосрочным и не скажется на общем экономическом состоянии в долгосрочной перспективе, заявил в понедельник на пресс-конференции партийный секретарь Госкомитета по развитию и реформам КНР Цун Лян.
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«Вперед» имеет потрясающую анимацию с историей, которая полна юмора и сердца.
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Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет, чтобы Россия и Украина помирились.
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США выделят до $500 тысяч на проекты для «независимых СМИ» Украины

Как следует из описания гранта, с которым ознакомился RT, посольство предложило подать заявки на участие в проектах, предполагающих разработку эффективной программы для «расширения происходящего внутри украинской аудитории диалога» по ключевым политическим, социальным и экономическим вопросам, играющим важную роль в контексте «евро-атлантического вектора развития» страны.
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Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Турции

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло около турецко-иранской границы, подземные толчки зафиксированы в 28 км к юго-востоку от города Сарай.
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В США хотят изменить правила слежки за людьми, которые вызывают подозрение.
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Microsoft усложнил процесс установки Windows 10

Немецкий сайт DrWindows обратил внимание, что при установке ОС на компьютер операционная система требует ввода логина и пароля от учетной записи.
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Редкое фото Елены Яковлевой с мужем и сыном появилось в Сети

Редкое фото Елены Яковлевой с мужем и сыном появилось в Сети Снимок был сделан в 90-х годах.
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Восемь россиян с лайнера Diamond Princess вернулись на родину

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«ПСЖ» в сверхрезультативном матче обыграл «Бордо»

В очередном матче 26-го тура чемпионата Франции столичный "Пари Сен-Жермен" оказался сильнее "Бордо".
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