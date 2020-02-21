Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства (МСП) "Опора России" попросила первого вице-премьера Андрея Белоусова увеличить порог доходов для предпринимателей, которые смогут воспользоваться переходным периодом с упрощенной системы налогообложения (УСН), со 150 до 250 млн рублей.

Бизнес просит Белоусова снизить налоги на переходный период с УСН

Общество Шесть провинций КНР понизили уровень ЧС из-за коронавируса Сразу шесть провинций Китая в понедельник понизили наивысший уровень реагирования на ЧС, объявленный с 24 января почти на всей территории КНР из-за эпидемии пневмонии, которая была вызвана новым коронавирусом COVID-19.

Экономика В Китае оценили влияние эпидемии коронавируса на развитие экономики Влияние эпидемии коронавируса на экономику Китая будет краткосрочным и не скажется на общем экономическом состоянии в долгосрочной перспективе, заявил в понедельник на пресс-конференции партийный секретарь Госкомитета по развитию и реформам КНР Цун Лян.

Гаджеты Xiaomi планирует выпустить электрический велосипед Сбор средств на новую разработку — электрический велосипед начала компания Xiaomi, 22 февраля сообщает портал ITHome.

Музыка Лоза оценил выбор Украины на «Евровидение-2020» РИА Новости Российский музыкант Юрий Лоза одобрил решение Украины представить на "Евровидение-2020" участников с песней на украинском языке.

Политика США выделят до $500 тысяч на проекты для «независимых СМИ» Украины Как следует из описания гранта, с которым ознакомился RT, посольство предложило подать заявки на участие в проектах, предполагающих разработку эффективной программы для «расширения происходящего внутри украинской аудитории диалога» по ключевым политическим, социальным и экономическим вопросам, играющим важную роль в контексте «евро-атлантического вектора развития» страны.

Происшествия Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Турции Землетрясение магнитудой 5,7 произошло около турецко-иранской границы, подземные толчки зафиксированы в 28 км к юго-востоку от города Сарай.

Общество В Совфеде объяснили изменение размера пенсии Член Совета Федерации Елена Бибикова в интервью «Парламентской газете» заявила о том, что размер пенсии в России может изменяться исключительно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.