Экономика

ТАССТАССБизнес просит Белоусова снизить налоги на переходный период с УСН

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Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства (МСП) "Опора России" попросила первого вице-премьера Андрея Белоусова увеличить порог доходов для предпринимателей, которые смогут воспользоваться переходным периодом с упрощенной системы налогообложения (УСН), со 150 до 250 млн рублей.
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