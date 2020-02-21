Экономика

Мой БрянскМой БрянскБизнес просит Белоусова снизить налоги на переходный период с УСН

Речь идет о снижении суммы налогов со 150 до 250 млн рублей. Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства просит первого вице-премьера Андрея Белоусова снизить налоги на переходный период с УСН.
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Бизнес просит Белоусова снизить налоги на переходный период с «упрощенки»

Гудвилл.онлайн03:01

Бизнес просит Белоусова снизить налоги на переходный период с УСН

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Бизнес просит Белоусова снизить налоги на переходный период с УСН

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Отмечается, что такие патроны используются при стрельбе из крупнокалиберных снайперских винтовок ВССК, а также штурмовых револьверов РШ-12.
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Сотрудники Белого дома и союзники Дональда Трампа в течение последних 18 месяцев составляли списки правительственных чиновников, нелояльных к президенту США, которых рекомендовали уволить и заменить людьми, поддерживающими американского лидера.
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Россия проведет наблюдательный полет над Турцией

Российские инспекторы в рамках Договора по открытому небу проведут наблюдательный полет над территорией Турции.
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Посол Китая в России заявил о наличии вакцины против коронавируса

Китайские специалисты разработали вакцину, которая предварительно считается эффективной против коронавируса COVID-19.
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Футбол

Команда звёзд обыграла сборную России и выиграла Кубок легенд

Встреча, проходившая на малой арене «Лужников», завершилась со счётом 6:5 в пользу команды звёзд.
RT на русском вчера в 10:11
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Найдена пропавшая в Мексике 15-летняя россиянка

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На Украине более 250 населенных пунктов обесточены из-за непогоды

Более 250 населенных пунктов на Украине отключены от электроснабжения из-за неблагоприятных погодных условий.
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Премьер-министр Малайзии подал в отставку

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад подал 24 февраля в отставку, сообщается в заявлении администрации главы правительства.
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Общество

Синоптики обещают необычно высокую температуру регионам России

Необычно высокая температура прогнозируется в Москве, Краснодарском крае, Якутии и нескольких других российских регионах на этой неделе.
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В Бахрейне и Кувейте отмечены первые случаи заражения коронавирусом

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Российская газета 02:00
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Большунов провалился на решающем этапе «Ски Тура»

Возглавляющий общий зачет Кубка мира по лыжным гонкам Александр Большунов, будучи лидером перед последним этапом престижной многодневки "Ски Тур", стартовал с отрывом в 34 секунды от ближайшего преследователя, но провалился из-за неправильно подобранной смазки и пропустил вперед шестерых норвежцев.
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Сын Порошенко поднялся на сцену к российскому рэперу

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Пушков отреагировал на слова Трампа о примирении России и Украины

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Известия вчера в 21:00
Общество

Камеры начнут распознавать преступников по татуировкам и походке

Правоохранители будут разыскивать преступников с помощью видеокамер, которые научатся не только распознавать лицо, но также радужную оболочку глаз, голос, походку и татуировки.
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РИА Новости вчера в 12:34
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Украинский телеканал показал советские фильмы 23 февраля

Несмотря на запрет национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания на показ 23 февраля фильмов, снятых в СССР и России, телеканал «Интер» в преддверии праздника и в сам День защитника Отечества показал два фильма, повествующих о советских десантниках.
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Россиянка Александрова опустилась на 26-е место в рейтинге WTA

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