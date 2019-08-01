Экономика

Мой БрянскМой БрянскБизнес просит Белоусова снизить налоги на переходный период с УСН

Речь идет о снижении суммы налогов со 150 до 250 млн рублей. Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства просит первого вице-премьера Андрея Белоусова снизить налоги на переходный период с УСН.
Читать в источнике
Комментировать56

Подробнее о событии

Бизнес просит Белоусова снизить налоги на переходный период с «упрощенки»

Гудвилл.онлайн03:01

Бизнес просит Белоусова снизить налоги на переходный период с УСН

Мой Брянск00:33

Предприниматели попросили на переходный период с УСН снизить налоги

Бизнес-новости в Кирове00:11

Бизнес просит Белоусова снизить налоги на переходный период с УСН

ТАСС21 февраля в 00:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 04:56, Ашберн
Политика

Украина уже забыла о тех, кого вернула после последнего обмена военнопленными

Никто не интересуется, а куда теперь деваться тем, кто отдал все ради борьбы за свободу Украины.
Новостной фронт 04:07
Общество

Росстат назвал число самостоятельно занимающихся спортом россиян

В пресс-службе Росстата уточнили RT, что эта статистика включает россиян, которые занимаются спортом дома, во дворе, в парковых и рекреационных зонах.
RT на русском вчера в 23:01
Происшествия

В Донецке два человека пострадали при хлопке газа в доме

Два человека пострадали при хлопке бытового газа в жилом доме в Донецке, сообщили в понедельник в пресс-службе МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики.
РИА Новости 02:05
Общество

Сын Порошенко поднялся к рэперу Face на сцену в Лондоне

Наследник бывшего президента Украины Петра Порошенко Михаил вышел на сцену во время выступления российского рэпера Ивана Дремина, более известного как Face, в Великобритании.
NewInform 03:56
Наука

Ученые обнаружили череп крошечного динозавра

Работники Государственного музея естествознания Штутгарта обнаружили в одном из карьеров города Фельберг череп миниатюрного динозавра.
РЕН ТВ 22 февраля в 21:36
Армия и оружие

National Interest назвал странным калибр российских патронов

Издание сообщает, что толстый короткий корпус боеприпасов этого калибра оптимально подходит для стрельбы тяжелыми пулями с малой скоростью, «что делает патроны этого калибра полезными для достижения различных специальных целей».
РБК 03:21
Армия и оружие

ВСУ обстреляли из минометов и артиллерии районы двух поселков ЛНР

ФАН вчера в 22:24
Общество

Китай разработал вакцину против коронавируса

Ученые в Китае разработали вакцину, предварительно показавшую эффективность против нового типа коронавируса COVID-19.
Российская газета 03:50
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $57

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,9% - до $56,87 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 02:17 мск.
ТАСС вчера в 18:41
Здоровье

В Ухане зафиксировали 195 случаев повторного заражения коронавирусом

Медики КНР зарегистрировали 195 случаев повторного заражения новым коронавирусом в Ухане (центральная провинция Хубэй).
ТАСС 03:35
Политика

Премьер-министр Малайзии подал в отставку

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад подал 24 февраля в отставку, сообщается в заявлении администрации главы правительства.
Известия 02:05
Экономика

МВФ назвал два сценария для экономики из-за коронавируса

Рост экономики в 2020 году для Китая составит 5,6%, считают в МВФ. Это на 0,4 процентных пункта ниже, чем в январском прогнозе.
Газета.Ru вчера в 05:09
Гаджеты

Игровой смартфон с огромной АКБ выпустит «Xiaomi»

ГЛАС.RU 21 февраля в 12:51
Авто

В России зарегистрировано 6,3 тысячи электромобилей

По состоянию на 1 января 2020 года в России насчитывалось 6,3 тыс. электромобилей – это всего лишь 0,014% от всего парка легковых машин в РФ.
Автоновости дня 00:26
Экономика

Премьер Украины назвал наркоторговлю способом выплатить ипотеку

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук признал, что молодые граждане страны не смогут купить квартиру даже в ипотеку, потому что проценты по ней слишком высоки.
Lenta.ru 04:30
Общество

С 1 марта в наземном транспорте Москвы отключат Wi-Fi

С 1 марта в автобусах, электробусах, троллейбусах и трамваях Москвы будет временно отключен Wi-Fi.
Газета.Ru 03:14
Общество

ЕС выделит €230 млн на борьбу с коронавирусом

Европейский союз (ЕС) направит еще €230 млн на международную борьбу со вспышкой коронавируса COVID-19, заявил еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич.
Коммерсантъ 04:10
Здоровье

Эвакуированной из КНР в Украину иностранке вызвали скорую помощь

Замглавы Минздрава Украины Виктор Ляшко сообщил, что эвакуированной иностранке из КНР в Новые Санжары вызвали скорую помощь.
Дни24 вчера в 08:30
Общество

Алена Шишкова в золотых ботфортах прошлась по подиуму Philipp Plein

Отечественная модель Алена Шишкова прошлась по подиуму в рамках показа бренда Philipp Plein, облачившись в золотые ботфорты.
Актуальные Новости вчера в 12:30
Политика

Трамп прибывает с первым визитом в Индию

ТАСС вчера в 16:15
Интернет

Facebook заплатит пользователям за записи их голоса

В пятницу, 21 февраля, стало известно о том, что Facebook намерен заплатить пользователям за записи их голоса.
Piter.tv 21 февраля в 13:18
Шоу-бизнес

Любовь Успенская назвала Собчак «желтой журналисткой»

Известная российская певица и автор романсов Любовь Успенская раскритиковала телеведущую Ксению Собчак за скандальный эфир на Первом канале.
iReactor 22 февраля в 12:59
Происшествия

Число погибших и пострадавших при землетрясении в Турции возросло

Восемь из 21 пострадавшего при землетрясении в Турции находятся в критическом состоянии. Число погибших достигло восьми.
RT на русском вчера в 04:31
Армия и оружие

Заход американского ракетного эсминца в Черное море объяснили

Lenta.ru вчера в 23:20
Шоу-бизнес

Настасья Самбурская рассказала, что мечтает уехать из России

Neva.Today вчера в 02:10
Шоу-бизнес

Жена Джигана похвасталась стройным телом на пятый день после родов

Супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова продемонстрировала фигуру на пятый день после родов.
Слово и Дело 03:18
Здоровье

Каша из овсяных отрубей предотвратит болезни кишечника

Соловей.Инфо 04:52
Армия и оружие

Первый реактивный истребитель был сбит 75 лет назад Иваном Кожедубом

Немецкий реактивный истребитель Ме-262 был впервые сбит 75 лет назад в небе над Германией советским асом Иваном Никитовичем Кожедубом, сообщает 24 февраля «Российская газета».
Красная весна 01:53
Хоккей

Овечкин поприветствовал переход Ковальчука в «Вашингтон»

РБК 03:07
Хоккей

Юношеский хоккейный турнир в Тольятти завершился грандиозной дракой

Вести.Ru 04:25
Как работают Яндекс.Новости?
Главное