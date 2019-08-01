Экономика
Мой БрянскБизнес просит Белоусова снизить налоги на переходный период с УСН
Речь идет о снижении суммы налогов со 150 до 250 млн рублей. Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства просит первого вице-премьера Андрея Белоусова снизить налоги на переходный период с УСН.
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Политика
Украина уже забыла о тех, кого вернула после последнего обмена военнопленными
Никто не интересуется, а куда теперь деваться тем, кто отдал все ради борьбы за свободу Украины.
Общество
Росстат назвал число самостоятельно занимающихся спортом россиян
В пресс-службе Росстата уточнили RT, что эта статистика включает россиян, которые занимаются спортом дома, во дворе, в парковых и рекреационных зонах.
Происшествия
В Донецке два человека пострадали при хлопке газа в доме
Два человека пострадали при хлопке бытового газа в жилом доме в Донецке, сообщили в понедельник в пресс-службе МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Общество
Сын Порошенко поднялся к рэперу Face на сцену в Лондоне
Наследник бывшего президента Украины Петра Порошенко Михаил вышел на сцену во время выступления российского рэпера Ивана Дремина, более известного как Face, в Великобритании.
Наука
Ученые обнаружили череп крошечного динозавра
Работники Государственного музея естествознания Штутгарта обнаружили в одном из карьеров города Фельберг череп миниатюрного динозавра.
Армия и оружие
National Interest назвал странным калибр российских патронов
Издание сообщает, что толстый короткий корпус боеприпасов этого калибра оптимально подходит для стрельбы тяжелыми пулями с малой скоростью, «что делает патроны этого калибра полезными для достижения различных специальных целей».
Общество
Китай разработал вакцину против коронавируса
Ученые в Китае разработали вакцину, предварительно показавшую эффективность против нового типа коронавируса COVID-19.
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $57
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,9% - до $56,87 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 02:17 мск.
Здоровье
В Ухане зафиксировали 195 случаев повторного заражения коронавирусом
Медики КНР зарегистрировали 195 случаев повторного заражения новым коронавирусом в Ухане (центральная провинция Хубэй).
Политика
Премьер-министр Малайзии подал в отставку
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад подал 24 февраля в отставку, сообщается в заявлении администрации главы правительства.
Экономика
МВФ назвал два сценария для экономики из-за коронавируса
Рост экономики в 2020 году для Китая составит 5,6%, считают в МВФ. Это на 0,4 процентных пункта ниже, чем в январском прогнозе.
Гаджеты
Игровой смартфон с огромной АКБ выпустит «Xiaomi»
Авто
В России зарегистрировано 6,3 тысячи электромобилей
По состоянию на 1 января 2020 года в России насчитывалось 6,3 тыс. электромобилей – это всего лишь 0,014% от всего парка легковых машин в РФ.
Экономика
Премьер Украины назвал наркоторговлю способом выплатить ипотеку
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук признал, что молодые граждане страны не смогут купить квартиру даже в ипотеку, потому что проценты по ней слишком высоки.
Общество
С 1 марта в наземном транспорте Москвы отключат Wi-Fi
С 1 марта в автобусах, электробусах, троллейбусах и трамваях Москвы будет временно отключен Wi-Fi.
Общество
ЕС выделит €230 млн на борьбу с коронавирусом
Европейский союз (ЕС) направит еще €230 млн на международную борьбу со вспышкой коронавируса COVID-19, заявил еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич.
Здоровье
Эвакуированной из КНР в Украину иностранке вызвали скорую помощь
Замглавы Минздрава Украины Виктор Ляшко сообщил, что эвакуированной иностранке из КНР в Новые Санжары вызвали скорую помощь.
Общество
Алена Шишкова в золотых ботфортах прошлась по подиуму Philipp Plein
Отечественная модель Алена Шишкова прошлась по подиуму в рамках показа бренда Philipp Plein, облачившись в золотые ботфорты.
Политика
Трамп прибывает с первым визитом в Индию
Интернет
Facebook заплатит пользователям за записи их голоса
В пятницу, 21 февраля, стало известно о том, что Facebook намерен заплатить пользователям за записи их голоса.
Шоу-бизнес
Любовь Успенская назвала Собчак «желтой журналисткой»
Известная российская певица и автор романсов Любовь Успенская раскритиковала телеведущую Ксению Собчак за скандальный эфир на Первом канале.
Происшествия
Число погибших и пострадавших при землетрясении в Турции возросло
Восемь из 21 пострадавшего при землетрясении в Турции находятся в критическом состоянии. Число погибших достигло восьми.
Армия и оружие
Заход американского ракетного эсминца в Черное море объяснили
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская рассказала, что мечтает уехать из России
Шоу-бизнес
Жена Джигана похвасталась стройным телом на пятый день после родов
Супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова продемонстрировала фигуру на пятый день после родов.
Здоровье
Каша из овсяных отрубей предотвратит болезни кишечника
Армия и оружие
Первый реактивный истребитель был сбит 75 лет назад Иваном Кожедубом
Немецкий реактивный истребитель Ме-262 был впервые сбит 75 лет назад в небе над Германией советским асом Иваном Никитовичем Кожедубом, сообщает 24 февраля «Российская газета».