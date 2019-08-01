Речь идет о снижении суммы налогов со 150 до 250 млн рублей. Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства просит первого вице-премьера Андрея Белоусова снизить налоги на переходный период с УСН.

Бизнес просит Белоусова снизить налоги на переходный период с УСН

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