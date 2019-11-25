Общество

КоммерсантъКоммерсантъБизнес просит Минпромторг отсрочить маркировку бытовой техники

Обязательная маркировка на фотокамеры, фотовспышки и лампы-вспышки вступает в силу с декабря 2019 года, а на остальные виды электроники и бытовую технику — с лета 2020 года. «Деловая Россия» считает, что маркировка внедряется бессистемно, поэтому необходима выработка единых критериев.
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с чего всё началось

Нажмите на паузу: маркировку бытовой техники просят отложить до 2024 года

Бизнес предлагает отсрочить внедрение маркировки технически сложных товаров до 2024 года. Об этом говорится в письме «Деловой России» министру промышленности и торговли Денису Мантурову (есть в распоряжении «Известий»).
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

Нажмите на паузу: маркировку бытовой техники просят отложить до 2024 года

Известиявчера в 16:01

«Известия»: «Деловая Россия» предложила Минпромторгу отсрочить маркировку бытовой техники

ТАССвчера в 20:40

Бизнес просит Минпромторг отсрочить маркировку бытовой техники

Коммерсантъ00:55

Подорожание бытовой техники просят отложить на четыре года

News.ruвчера в 21:18

Россиян предупредили о риске подорожания бытовой техники

Lenta.ru00:42

Бизнес просит правительство отложить введение маркировки бытовой техники до 2024 года

DP.RUвчера в 22:50

«Деловая Россия» предложила отсрочить маркировку бытовой техники

Провэд-медиа.рф01:23
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Политика

В ДНР прокомментировали признание «народного мэра» в шпионаже

Депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владислав Бердичевский прокомментировал признание бывшего «народного мэра» Горловки Эдуарда Матюхи в шпионаже на украинскую разведку.
Lenta.ru вчера в 23:26
Политика

Украинцы не способны оценить перемены в Крыму, заявил экс-депутат Рады

Ранее президент Ассоциации Франко-Российский диалог, экс-министр транспорта Франции Тьерри Мариани заявил, что Крым может стать Лазурным берегом.
РИА Новости вчера в 19:37
Музыка

Игорь Крутой пожелал участникам детского Евровидения хорошо выступить

Композитор и продюсер Игорь Крутой пожелал российским участникам международного конкурса "Детское Евровидение-2019" Татьяне Меженцевой и Денберелу Ооржаку хорошо выступить и достойно представить страну.
РИА Новости 23 ноября в 04:12
Авто

Правительство утвердило повышение утильсбора на машины с 2020 года

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о повышении ставок утилизационного сбора на автомобили с 2020 года, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.
Интерфакс 00:33
Политика

Зеленский прибыл на встречу с моряками в форме с черепом на шевроне

Президент Украины Владимир Зеленский был замечен в форме с шевроном, на котором изображен череп.
Известия вчера в 00:09
Футбол

Семак: Дзюба доказал, что является одним из лучших игроков России

Футболист "Зенита" Артем Дзюба показал свои бомбардирские качества в матче чемпионата России с казанским "Рубином" и очень помог команде, заявил главный тренер петербургского клуба Сергей Семак.
РИА Новости 23 ноября в 08:29
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru 23 ноября в 18:00
Культура

Умер украинский актер Давид Бабаев

Умер народный артист Украины Давид Бабаев. Он известен по роли в фильме «Дорога в ад» и по озвучке мультфильма «Дядя Федор, пес и кот».
Телеканал 360° вчера в 11:52
Транспорт

Власти Москвы пообещали на две недели сделать бесплатным проезд по МЦД

РБК вчера в 16:47
Кино

Премьеру сериала «Зулейха открывает глаза» могут перенести

Премьеру сериала «Зулейха открывает глаза» на телеканале «Россия-1» могут перенести на весну.
БИЗНЕС Online вчера в 23:00
Политика

Пушков отреагировал на заявление Поклонской о Ротару и Катамадзе

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова депутата Госдумы Натальи Поклонской, ранее поддержавшей певицу Софию Ротару, чьи планы выступить в России раскритиковали в Совете Федерации.
РБК вчера в 15:32
Футбол

Головин не спас «Монако» от поражения в матче с «Бордо»

"Монако" проиграло "Бордо" в матче 14-м туре чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу "Бордо".
Газета.Ru вчера в 11:12
Общество

Диетолог перечислила самые вредные продукты для завтрака

Хлопья без сахара являются лучшим выбором для завтрака, заявила диетолог Сьюзи Баррелл.
Газета.Ru вчера в 14:56
Общество

Скончалась президент СПбГУ Людмила Вербицкая

Вести.Ru вчера в 14:27
Общество

Врач назвал главные симптомы дефицита витамина D в организме

Профессор Медицинского центра Бостонского университета Майкл Холика назвал основные симптомы нехватки витамина D в организме, сообщает журнал Focus.
РИА Новости 00:56
Происшествия

Пилот вылетевшего из Москвы самолета умер после экстренной посадки

Пилот лайнера, вылетевшего из Москвы в Анапу и экстренно приземлившегося в Ростове-на-Дону, скончался.
Lenta.ru вчера в 03:12
Политика

Крым инициирует международный трибунал по Керченской провокации

Инициатором трибунала выступает общественное представительство Крыма в Брюсселе - международная ассоциация "Таврида".
РИА Новости вчера в 19:17
Транспорт

Будущую трассу Москва – Казань могут продлить до Владивостока

Перспективная автомобильная трасса Москва — Казань может быть продлена до Владивостока, сообщил глава «Автодора» Вячеслав Петушенко, передаёт ТАСС.
REGNUM 01:23
Экономика

«Ведомости»: Медведев одобрил правила инвестирования из ФНБ

Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал проект закона, предложенный Минфину, который позволяет выделять накопленные средства из Фонда национального благосостояния России (ФНБ).
Газета.Ru 00:36
Игры

Valve показали геймплей Half-Life: Alyx

Разработчики новой части игры из знаменитой серии Half-Life решили показать пользователям сети несколько минут геймплейного видео.
Goroday.ru 22 ноября в 18:27
Политика

Оппозиция получила около 90% мест на выборах в райсоветы Гонконга

Кандидаты продемократического блока могут получить 396 мест из 452 по итогам выборов в райсоветы — почти 90%, сообщает радио RTHK.
Коммерсантъ 00:26
Экономика

МТС продаст свой украинский бизнес за $734 млн

Как говорится в сообщении МТС, компания подписала c Telco Solutions and Investments, структурой азербайджанского оператора Bakcell, юридически обязывающее соглашение о продаже украинского телекоммуникационного бизнеса.
Интерфакс 01:06
Политика

Менеджер «Нафтогаза» сообщил о попытке захвата контроля над компанией

Директор по интегрированному газовому бизнесу украинской компании "Нафтогаз" Андрей Фаворов заявил газете Wall Street Journal, что обвиняемые в нарушении законов о финансировании избирательных кампаний Лев Парнас и Игорь Фруман пытались получить контроль над "Нафтогазом", а его хотели сделать главой компании.
РИА Новости 01:24
Политика

Савченко заявила о возможном исчезновении Украины в 2023 году

Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что принятие законопроекта о продаже сельскохозяйственных земель положит конец государственности Украины.
Вечерняя Москва 23 ноября в 14:27
Происшествия

Детский омбудсмен Украины госпитализирован в результате ДТП под Киевом

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба пострадал в результате ДТП, сообщил в Facebook заместитель внутренних дел страны Антон Геращенко.
Коммерсантъ вчера в 13:34
Здоровье

ГИБДД по Саратовской области: Водители не должны сдавать экзамены при смене прав

Сегодня, 23 ноября, инспекторы УГИБДД по Саратовской области заверили жителей региона в том, что при замене прав водители не должны сдавать никаких экзаменов, а также в том, что для получения прав действительны медсправки, выданные до 22 ноября.
FreeNews-Volga 23 ноября в 04:44
Теннис

Сборная Испании стала обладателем Кубка Дэвиса

Metaratings вчера в 16:34
Футбол

Фанаты «Спартака» оскорбляли Дзюбу

Московский Комсомолец вчера в 10:21
Общество

Кардиолог рассказал, как кофе и алкоголь влияют на сердце

Врач из Федеральной ассоциации зарегистрированных кардиологов Германии Хериберт Брюк рассказал в интервью Focus, какие советы о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний верны, а какие являются мифами.
РИА Новости 22 ноября в 12:53
Футбол

ЦСКА — Крылья Советов 1:0

Bookmaker-ratings.ru вчера в 12:54
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