Бизнес предлагает отсрочить внедрение маркировки технически сложных товаров до 2024 года. Об этом говорится в письме «Деловой России» министру промышленности и торговли Денису Мантурову (есть в распоряжении «Известий»).

с чего всё началось

Основным аргументом общественная организация представляет тот факт, что в России практически не подделывают бытовую технику, электронику и строительные электроинструменты, сообщают Известия.

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