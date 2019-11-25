Общество
Южный ФедеральныйМаркировку бытовой техники попросили отложить до 2024 года
Основным аргументом общественная организация представляет тот факт, что в России практически не подделывают бытовую технику, электронику и строительные электроинструменты, сообщают Известия.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Бизнес предлагает отсрочить внедрение маркировки технически сложных товаров до 2024 года. Об этом говорится в письме «Деловой России» министру промышленности и торговли Денису Мантурову (есть в распоряжении «Известий»).Известиявчера в 16:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 07:04, Ашберн
Экономика
Банки предложили оценивать долговую нагрузку россиян по их расходам
Чтобы корректно оценить доход клиентов, которые не могут подтвердить заработок документами, участники рынка ЦБ предложили анализировать расходы по картам заемщиков.
Религия
Глава ПЦУ предложил перенести празднование Рождества на Украине
Предстоятель раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний предложил перенести празднование Рождества на 25 декабря.
Происшествия
Сокровищницу «Зеленый свод» ограбили в Дрездене
В немецком Дрездене в ночь на 25 ноября злоумышленники взломали и ограбили знаменитую сокровищницу "Зеленый свод", где хранятся драгоценности и предметы искусства стоимостью сотни миллионов евро.
Политика
В Минздраве рассказали о перестановках в руководстве центра Бакулева
Министр здравоохранения Вероника Скворцова прокомментировала публикации в СМИ об увольнении главы Центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Лео Бокерии.
Политика
«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из РФ
Украинская сторона допускает заключение договора по транзиту российского природного газа на год при соответствии его условий «европейским правилам».
Здоровье
Врачам Забайкалья сообщили, что они получают более 60 тыс. рублей
Любопытную статистику обнародовали статистики Забайкалья, сообщив о росте заработной платы врачей.
Политика
МИД Швеции рекомендовал использовать наименование Беларусь
В МИД Швеции решил использовать наименование Беларусь в шведском языке, чтобы подчеркнуть независимый статус государства, об этом заявила глава ведомства Анн Линде в ходе визита в Минск.
Происшествия
Пилот вылетевшего из Москвы самолета умер после экстренной посадки
Политика
Дональда Трампа приняли в партии
Республиканцы сплотились вокруг президента и перешли в контратаку на инициаторов импичмента На неделе закончились публичные слушания по вопросу импичмента в комитете по разведке Палаты представителей Конгресса США: 12 человек рассказали о попытках президента Дональда Трампа выстроить неофициальную линию дипломатии на Украине и добыть компромат на своего политического конкурента Джо Байдена.
Музыка
Тейлор Свифт стала рекордсменом на American Music Awards
Кантри-поп-исполнительнице и автору песен из США Тейлор Свифт вручили шесть наград на ежегодной американской музыкальной премии American Music Awards.
Политика
Совфед одобрил закон о признании физлиц иноагентами
Совет Федерации принял решение одобрить проект закона, который позволит физические лица, которые получают финансирование из-за рубежа, признавать иноагентами.
Шоу-бизнес
Агузарова поразила поклонников своей внешностью после пластики
Поклонников шокировал внешний вид российской певицы Жанны Агузаровой.
Общество
Синоптики предупредили жителей России об «атмосферной впадине»
В России во второй половине недели атмосферное давление резко понизится, что будет похоже на «атмосферную впадину».
Происшествия
Пожар на шахте в Коми локализован
Политика
Михаил Мень будет назначен главой Российского экологического оператора
Аудитор Счетной палаты, бывший руководитель Минстроя РФ Михаил Мень будет назначен главой Российского экологического оператора вместо Дениса Буцаева.
Происшествия
СК завел дело после обнаружения младенца в кустах в Подмосковье
Следователи завели уголовное дело после обнаружения в кустах в поселке Дружба городского округа Раменское новорожденной девочки, завернутой в плед, сообщила старший помощник ГСУ СК РФ по Подмосковью Ольга Врадий.
Политика
В начале января Путин запустит «Турецкий поток»
Политика
Жириновский предлагает расширить пределы самообороны
Лидер ЛДПР собирается внести в Госдуму законопроект, который дополнит статью 37 УК РФ "Необходимая оборона" пунктом о том, что действия с целью защиты себя и своих родных от насилия или угрозы его применения, а также направленные на защиту имущества нельзя считать превышением пределов самообороны.
Общество
Медики: Джулиан Ассанж может скончаться в тюрьме
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж может скончаться в тюрьме, если ему не будет оказана срочная медицинская помощь.
Кино
В экранизации Uncharted может сыграть звезда фильма «Малыш на драйве»
Ранее в сети появилась информация о том, что в экранизации Uncharted все ещё хочет принять участие Марк Уолберг - когда-то он претендовал на роль самого Нейтана Дрейка, но после изменения концепции фильма он может получить роль Салли, друга и наставника Дрейка.
Музыка
На «Детском Евровидении» победила участница из Польши
В 2018 году победительницей стала Роксана Венгель. Напомним, конкурс «Детское Евровидение» проводится ежегодно с 2003 года.
Экономика
Зарплата топ-менеджера крупной стройкомпании РФ выросла на 40% за год
Средняя годовая зарплата топ-менеджеров строительных и девелоперских компаний в России за год выросла на 39%, достигнув отметки 710 тысяч долларов, говорится в сообщении на сайте Forbes.
Шоу-бизнес
Рудковская выторговала у Плющенко суррогатную мать после его измены
Рудковская выторговала у Плющенко суррогатную мать после его измены Звездная пара вскоре вновь станет родителями.
Происшествия
Мэр Тулуна назвал причину аварии, в которой погибла его жена
Напомним, что ранним утром 23 ноября мэр города Тулуна Иркутской области Юрий Карих вместе с женой выехали из Тулуна в Иркутск.
Армия и оружие
Турецкие военные начали тестировать радары С-400
Политика
Пушков ответил поддержавшей Ротару Поклонской
Сенатор Алексей Пушков ответил депутату Наталье Поклонской, поддержавшей решение певицы Софии Ротару приехать на выступление в Россию.
Авто
Составили топ-10 марок по продажам новых кроссоверов в РФ
Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 марок лидеров по продажам кроссоверов и внедорожников в РФ.