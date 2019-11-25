Общество

Южный ФедеральныйЮжный ФедеральныйМаркировку бытовой техники попросили отложить до 2024 года

Основным аргументом общественная организация представляет тот факт, что в России практически не подделывают бытовую технику, электронику и строительные электроинструменты, сообщают Известия.
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с чего всё началось

Нажмите на паузу: маркировку бытовой техники просят отложить до 2024 года

Бизнес предлагает отсрочить внедрение маркировки технически сложных товаров до 2024 года. Об этом говорится в письме «Деловой России» министру промышленности и торговли Денису Мантурову (есть в распоряжении «Известий»).
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

В РФ предложили отсрочить внедрение маркировки бытовой техники

РЕН ТВ01:51

Нажмите на паузу: маркировку бытовой техники просят отложить до 2024 года

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DP.RUвчера в 22:50

Подорожание бытовой техники просят отложить на четыре года

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ТАССвчера в 20:40

Бизнес просит Минпромторг отсрочить маркировку бытовой техники

Коммерсантъ00:55
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Банки предложили оценивать долговую нагрузку россиян по их расходам

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Происшествия

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Политика

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Происшествия

Названа возможная причина отравления детей в Нижегородской области

РИА Новости 06:18
Политика

МИД Швеции рекомендовал использовать наименование Беларусь

В МИД Швеции решил использовать наименование Беларусь в шведском языке, чтобы подчеркнуть независимый статус государства, об этом заявила глава ведомства Анн Линде в ходе визита в Минск.
РИА Новости 02:56
Происшествия

Пилот вылетевшего из Москвы самолета умер после экстренной посадки

Lenta.ru вчера в 03:12
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Дональда Трампа приняли в партии

Республиканцы сплотились вокруг президента и перешли в контратаку на инициаторов импичмента На неделе закончились публичные слушания по вопросу импичмента в комитете по разведке Палаты представителей Конгресса США: 12 человек рассказали о попытках президента Дональда Трампа выстроить неофициальную линию дипломатии на Украине и добыть компромат на своего политического конкурента Джо Байдена.
Коммерсантъ вчера в 14:03
Музыка

Тейлор Свифт стала рекордсменом на American Music Awards

Кантри-поп-исполнительнице и автору песен из США Тейлор Свифт вручили шесть наград на ежегодной американской музыкальной премии American Music Awards.
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Политика

Совфед одобрил закон о признании физлиц иноагентами

Совет Федерации принял решение одобрить проект закона, который позволит физические лица, которые получают финансирование из-за рубежа, признавать иноагентами.
Газета.Ru 06:45
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Поклонников шокировал внешний вид российской певицы Жанны Агузаровой.
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Общество

Синоптики предупредили жителей России об «атмосферной впадине»

В России во второй половине недели атмосферное давление резко понизится, что будет похоже на «атмосферную впадину».
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Пожар на шахте в Коми локализован

Вести.Ru 00:45
Политика

Михаил Мень будет назначен главой Российского экологического оператора

Аудитор Счетной палаты, бывший руководитель Минстроя РФ Михаил Мень будет назначен главой Российского экологического оператора вместо Дениса Буцаева.
ТАСС 06:18
Происшествия

СК завел дело после обнаружения младенца в кустах в Подмосковье

Следователи завели уголовное дело после обнаружения в кустах в поселке Дружба городского округа Раменское новорожденной девочки, завернутой в плед, сообщила старший помощник ГСУ СК РФ по Подмосковью Ольга Врадий.
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Лидер ЛДПР собирается внести в Госдуму законопроект, который дополнит статью 37 УК РФ "Необходимая оборона" пунктом о том, что действия с целью защиты себя и своих родных от насилия или угрозы его применения, а также направленные на защиту имущества нельзя считать превышением пределов самообороны.
Вести.Ru 02:18
Общество

Медики: Джулиан Ассанж может скончаться в тюрьме

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж может скончаться в тюрьме, если ему не будет оказана срочная медицинская помощь.
Вести.Ru 02:27
Кино

В экранизации Uncharted может сыграть звезда фильма «Малыш на драйве»

Ранее в сети появилась информация о том, что в экранизации Uncharted все ещё хочет принять участие Марк Уолберг - когда-то он претендовал на роль самого Нейтана Дрейка, но после изменения концепции фильма он может получить роль Салли, друга и наставника Дрейка.
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На «Детском Евровидении» победила участница из Польши

В 2018 году победительницей стала Роксана Венгель. Напомним, конкурс «Детское Евровидение» проводится ежегодно с 2003 года.
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Экономика

Зарплата топ-менеджера крупной стройкомпании РФ выросла на 40% за год

Средняя годовая зарплата топ-менеджеров строительных и девелоперских компаний в России за год выросла на 39%, достигнув отметки 710 тысяч долларов, говорится в сообщении на сайте Forbes.
РИА Новости 05:57
Шоу-бизнес

Рудковская выторговала у Плющенко суррогатную мать после его измены

Рудковская выторговала у Плющенко суррогатную мать после его измены Звездная пара вскоре вновь станет родителями.
Экспресс газета 05:33
Происшествия

Мэр Тулуна назвал причину аварии, в которой погибла его жена

Напомним, что ранним утром 23 ноября мэр города Тулуна Иркутской области Юрий Карих вместе с женой выехали из Тулуна в Иркутск.
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Общество

В Киеве вандалы осквернили свастикой памятник еврейскому писателю

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Армия и оружие

Турецкие военные начали тестировать радары С-400

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Общество

Церемония прощания с Вербицкой пройдет 27 ноября в Петербурге

РИА Новости 05:57
Политика

Пушков ответил поддержавшей Ротару Поклонской

Сенатор Алексей Пушков ответил депутату Наталье Поклонской, поддержавшей решение певицы Софии Ротару приехать на выступление в Россию.
Lenta.ru вчера в 11:32
Авто

Составили топ-10 марок по продажам новых кроссоверов в РФ

Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 марок лидеров по продажам кроссоверов и внедорожников в РФ.
Автоновости дня 23 ноября в 00:11
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