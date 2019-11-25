Общество

КоммерсантъКоммерсантъБизнес просит Минпромторг отсрочить маркировку бытовой техники

Обязательная маркировка фотокамер, фотовспышек и ламп-вспышек вступает в силу с декабря 2019 года, а остальных видов электроники и бытовой техники — с лета 2020 года. «Деловая Россия» считает, что маркировка внедряется бессистемно, поэтому необходима выработка единых критериев.
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с чего всё началось

Нажмите на паузу: маркировку бытовой техники просят отложить до 2024 года

Бизнес предлагает отсрочить внедрение маркировки технически сложных товаров до 2024 года. Об этом говорится в письме «Деловой России» министру промышленности и торговли Денису Мантурову (есть в распоряжении «Известий»).
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

Бизнес просит правительство отложить введение маркировки бытовой техники до 2024 года

DP.RUвчера в 22:50

Бизнес просит Минпромторг отсрочить маркировку бытовой техники

Коммерсантъ00:55

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Lenta.ru00:42

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РЕН ТВ01:51

Подорожание бытовой техники просят отложить на четыре года

News.ruвчера в 21:18

«Известия»: «Деловая Россия» предложила Минпромторгу отсрочить маркировку бытовой техники

ТАССвчера в 20:40

Нажмите на паузу: маркировку бытовой техники просят отложить до 2024 года

Известиявчера в 16:01
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Названа причина выброса газа возле школы в Нижегородской области

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Актер Дмитрий Ульянов госпитализирован с подозрением на инсульт

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В Сургуте полиция проверит данные об избиении сверстницами школьницы

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Бывший «народный мэр» Горловки признался в шпионаже в пользу Украины

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РИА Новости вчера в 23:40
Происшествия

В Таиланде умер турист из России

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Итальянский банк представил самый пессимистичный прогноз по ВВП России

Итальянский банк UniCredit (в России работает его «дочка» ЮниКредит) оказался самым большим пессимистом в прогнозировании экономического роста в России.
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Здоровье

МРТ выявляет повреждения головного мозга у тучных подростков

В будущем исследователи собираются повторить МРТ головного мозга у этих подростков после многопрофильного лечения для снижения веса, чтобы оценить, являются ли изменения головного мозга обратимыми или нет.
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Футбол

4 игрока «Зенита» вошли в сборную тура РПЛ по версии InStat

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Политика

Скворцова опровергла слухи об увольнении кардиохирурга Лео Бокерии

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Почти две трети населения Украины положительно оценивают действия президента страны Владимира Зеленского.
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Из музея в Дрездене неизвестные украли драгоценности на миллиард евро

В сокровищницу неизвестные проникли через угловое окно. По предварительным данным, ущерб может составлять один миллиард евро.
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Украинский политик призвал Киев навсегда забыть о Крыме и Донбассе

Украине никогда не удастся вернуть Крым и Донбасс, так как местные жители ненавидят убивавших их политиков.
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Кино

В экранизации Uncharted может сыграть звезда фильма «Малыш на драйве»

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Шоу-бизнес

Сына актрисы Елены Яковлевой избили из-за татуировок на лице

У сына известной российской актрисы Елены Яковлевой Дениса Шальных, известного своей неординарной внешностью и обилием татуировок на всех частях тела, случился серьезный конфликт с бывшими единомышленниками по субкультуре.
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Гаджеты

В Xiaomi создали портативную мини-кухню для завтраков

Специалисты компании Xiaomi создали уникальную мини-кухню для приготовления завтрака.
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Политика

Путин обсудил с Совбезом ситуацию на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России.
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Общество

Врачи перечислили симптомы дефицита витамина D

Медиками определены и названы пять признаков дефицита витамина D в организме человека.
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Транспорт

Проезд на МЦД сделали бесплатным на две недели

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Михаил Мень станет новым главой Российского экологического оператора

Бывший глава Минстроя Михаил Мень станет главой Российского экологического оператора, в настоящее время идёт процесс оформления, заявил вице-премьер Алексей Гордеев.
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Количество акций протеста в России в 2019 году стало рекордным

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