Бизнес предлагает отсрочить внедрение маркировки технически сложных товаров до 2024 года. Об этом говорится в письме «Деловой России» министру промышленности и торговли Денису Мантурову (есть в распоряжении «Известий»).

с чего всё началось

Обязательная маркировка фотокамер, фотовспышек и ламп-вспышек вступает в силу с декабря 2019 года, а остальных видов электроники и бытовой техники — с лета 2020 года. «Деловая Россия» считает, что маркировка внедряется бессистемно, поэтому необходима выработка единых критериев.

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