Общество

КоммерсантъКоммерсантъБизнес просит Минпромторг отсрочить маркировку бытовой техники

Обязательная маркировка фотокамер, фотовспышек и ламп-вспышек вступает в силу с декабря 2019 года, а остальных видов электроники и бытовой техники — с лета 2020 года. «Деловая Россия» считает, что маркировка внедряется бессистемно, поэтому необходима выработка единых критериев.
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с чего всё началось

Нажмите на паузу: маркировку бытовой техники просят отложить до 2024 года

Бизнес предлагает отсрочить внедрение маркировки технически сложных товаров до 2024 года. Об этом говорится в письме «Деловой России» министру промышленности и торговли Денису Мантурову (есть в распоряжении «Известий»).
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

Подорожание бытовой техники просят отложить на четыре года

News.ruвчера в 21:18

Бизнес просит Минпромторг отсрочить маркировку бытовой техники

Коммерсантъ00:55

Россиян предупредили о риске подорожания бытовой техники

Lenta.ru00:42

Бизнес просит правительство отложить введение маркировки бытовой техники до 2024 года

DP.RUвчера в 22:50

В РФ предложили отсрочить внедрение маркировки бытовой техники

РЕН ТВ01:51

«Известия»: «Деловая Россия» предложила Минпромторгу отсрочить маркировку бытовой техники

ТАССвчера в 20:40

Нажмите на паузу: маркировку бытовой техники просят отложить до 2024 года

Известиявчера в 16:01
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Политика

Жириновский предложил расширить границы самообороны

«Сегодня граждане, которые защищали свою жизнь, семью и дом от бандитов, грабителей и насильников, часто в итоге сами оказываются за решёткой, потому что у нас действует норма о так называемом превышении пределов необходимой самообороны», — приводят «Известия» слова Жириновского.
RT на русском вчера в 21:19
Авто

В Сети показали, как будет выглядеть обновленная Lada 4x4

В распоряжении издания "Российской газеты" появились первые снимки внешнего вида и фото интерьера внедорожника Lada 4x4 с кодовым обозначением FL (Facelift).
Тарантас Ньюс 01:46
Футбол

Фанаты «Витесса» требуют отставки Слуцкого

Спорт-Экспресс вчера в 13:45
Экономика

Совфед одобрил бюджет на 2020-2022 годы

Совет Федерации на пленарном заседании в понедельник одобрил закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.
Российская газета 03:46
Политика

Дональда Трампа приняли в партии

Республиканцы сплотились вокруг президента и перешли в контратаку на инициаторов импичмента На неделе закончились публичные слушания по вопросу импичмента в комитете по разведке Палаты представителей Конгресса США: 12 человек рассказали о попытках президента Дональда Трампа выстроить неофициальную линию дипломатии на Украине и добыть компромат на своего политического конкурента Джо Байдена.
Коммерсантъ вчера в 14:03
Экономика

Финляндия урежет расходы на социалку

Финляндия теряет ореол райского уголка, в котором жизнь до неприличия хороша и стабильна.
Газета.Ru 01:00
Культура

В «Синема Парке» состоится премьера мультфильма «Холодное сердце 2»

Картина подобралась к рекордным сборам, а критики отмечают, что мультфильм оказался даже интереснее первой части: стал чуть мрачнее, набрал глубины и зрелости, но все также отлично подходит для семейного просмотра.
Pchela.News вчера в 03:50
Шоу-бизнес

Владимир Винокур выступил против бойкота Ротару

Народный артист РСФСР Владимир Винокур выразил свое мнение по поводу намерения певицы Софии Ротару выступить в России, выступив против бойкота ее возвращения на российскую сцену.
Газета.Ru 23 ноября в 20:52
Авто

Правительство утвердило повышение утильсбора на машины с 2020 года

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о повышении ставок утилизационного сбора на автомобили с 2020 года, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.
Интерфакс 00:33
Шоу-бизнес

Нетиевский назвал виновного в развале «Уральских пельменей»

Экс-директор шоу «Уральские пельмени» Сергей Нетиевский негативно отозвался о нынешнем директоре шоу Евгении Орлове.
Телепрограмма вчера в 22:25
Политика

Минюст потребовал приостановить работу партии «Гражданская инициатива»

Минюст обратился в Верховный суд с требованием приостановить работу партии «Гражданская инициатива» (Партия перемен), лидером которой является политик Дмитрий Гудков.
РБК 03:39
Политика

Майкл Блумберг официально вступил в борьбу за пост президента США

Бывший мэр Нью-Йорка, один из самых богатых людей в мире Майкл Блумберг официально вступил в президентскую гонку.
Коммерсантъ вчера в 10:44
Политика

В ДНР прокомментировали признание «народного мэра» Горловки в шпионаже

Депутат народного совета самопровозглашенной ДНР Владислав Бердичевский прокомментировал в своем Facebook признание бывшего "народного мэра" Горловки Эдуарда Матюхи в работе на украинскую разведку.
РИА Новости вчера в 22:16
Происшествия

Расширена зона поисков пропавшего 12-летнего мальчика

ГТРК Саратов вчера в 07:35
Общество

Соевые продукты могут вызывать смертельные заболевания

Smolnarod.ru 03:11
Здоровье

Выявлено, какая группа крови наиболее подвержена раку

Наиболее уязвимыми перед раком стали люди с первой группой крови.
Волгоградская правда вчера в 21:02
Общество

Вода в Азовском море впервые за 20 лет ушла на 100 метров от берега

Из-за сильного восточного ветра в городе Приморско-Ахтарск Краснодарского края море отошло на расстояние 100 метров от берега.
ТАСС 03:23
Единоборства

Уайлдер снова нокаутировал Ортиса

Американский боксёр-тяжеловес Деонтей Уайлдер нокаутировал в седьмом раунде матча-реванша кубинца Луиса Ортиса на боксёрском турнире в Лас-Вегасе и отстоял свой титул чемпиона мира по версии WBC.
News.ru вчера в 00:41
Армия и оружие

Военно-морские учения России, Китая и ЮАР начались на юге Африки

Первые в истории морские учения РФ, КНР и ЮАР стартовали в понедельник на юге Африки, церемония открытия началась с парада экипажей кораблей трех государств на центральной набережной Кейптауна.
ФАН 01:38
Космос

Первым пилотом космического корабля «Орёл» станет робот «Артём»

3DNews 02:39
Армия и оружие

Модернизированный ракетоносец Ту-160М передадут военным в 2021 году

"РГ" уже писала о том, что первый стратегический ракетоносец, построенный с нуля по модернизированному проекту Ту-160М, передадут на испытания в конце следующего года.
Российская газета 03:46
Происшествия

Иркутскую компанию обвинили в контрабанде леса в Китай на 31 млн

От заключенных сделок на счета российских банков не поступила валютная выручка на общую сумму более 87,7 млн рублей, установила таможня.
Тайга.инфо 00:33
Происшествия

В Приморье раздетый ребенок счищал снег с козырька школы

Российская газета 01:41
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru 23 ноября в 18:00
Общество

Консорциум журналистов сообщил, что имеет документы о репрессиях в КНР в отношении уйгуров

Международный консорциум журналистских расследований обнародовал закрытые документы китайских властей, которые, как утверждается, свидетельствуют о массированной компьютеризированной слежке и репрессиях в отношении коренного населения Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) КНР.
ТАСС вчера в 20:45
Экономика

Владелец Louis Vuitton приобрел Tiffany за $16,2 млрд

Французская группа компаний по выпуску предметов роскоши LVMH - Louis Vuitton Moet Hennessy подтвердила информацию о приобретении крупнейшей транснациональной ювелирной компании Tiffany за $16,2 млрд.
ТАСС 02:30
Армия и оружие

С-400 будут развернуты в Турции в автономном режиме

Российские зенитные ракетные системы С-400 будут работать в Турции в автономном режиме, заявил глава турецкого Минобороны Хулуси Акара.
Русская Планета 23 ноября в 07:43
Шоу-бизнес

Саша Савельева устроила «грязные» танцы возле коляски сына

В начале октября Кирилл Сафонов и Саша Савельева с маленьким сыном отправились в Израиль на свадьбу дочери актера.
7Дней.ру 23 ноября в 12:10
Экономика

Силуанов заявил, что рост ВВП России в 2019 году может быть выше 1,3%

Рост ВВП России в 2019 году может быть выше прогнозных 1,3%. Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации.
ТАСС 02:52
Общество

В Киеве вандалы осквернили памятник еврейскому писателю

RT на русском 03:22
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