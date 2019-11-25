Общество
КоммерсантъБизнес просит Минпромторг отсрочить маркировку бытовой техники
Обязательная маркировка фотокамер, фотовспышек и ламп-вспышек вступает в силу с декабря 2019 года, а остальных видов электроники и бытовой техники — с лета 2020 года. «Деловая Россия» считает, что маркировка внедряется бессистемно, поэтому необходима выработка единых критериев.
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с чего всё началось
Бизнес предлагает отсрочить внедрение маркировки технически сложных товаров до 2024 года. Об этом говорится в письме «Деловой России» министру промышленности и торговли Денису Мантурову (есть в распоряжении «Известий»).Известиявчера в 16:01
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Политика
Жириновский предложил расширить границы самообороны
«Сегодня граждане, которые защищали свою жизнь, семью и дом от бандитов, грабителей и насильников, часто в итоге сами оказываются за решёткой, потому что у нас действует норма о так называемом превышении пределов необходимой самообороны», — приводят «Известия» слова Жириновского.
RT на русском вчера в 21:19
Авто
В Сети показали, как будет выглядеть обновленная Lada 4x4
В распоряжении издания "Российской газеты" появились первые снимки внешнего вида и фото интерьера внедорожника Lada 4x4 с кодовым обозначением FL (Facelift).
Тарантас Ньюс 01:46
Футбол
Фанаты «Витесса» требуют отставки Слуцкого
Спорт-Экспресс вчера в 13:45
Экономика
Совфед одобрил бюджет на 2020-2022 годы
Совет Федерации на пленарном заседании в понедельник одобрил закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.
Российская газета 03:46
Политика
Дональда Трампа приняли в партии
Республиканцы сплотились вокруг президента и перешли в контратаку на инициаторов импичмента На неделе закончились публичные слушания по вопросу импичмента в комитете по разведке Палаты представителей Конгресса США: 12 человек рассказали о попытках президента Дональда Трампа выстроить неофициальную линию дипломатии на Украине и добыть компромат на своего политического конкурента Джо Байдена.
Коммерсантъ вчера в 14:03
Экономика
Финляндия урежет расходы на социалку
Финляндия теряет ореол райского уголка, в котором жизнь до неприличия хороша и стабильна.
Газета.Ru 01:00
Культура
В «Синема Парке» состоится премьера мультфильма «Холодное сердце 2»
Картина подобралась к рекордным сборам, а критики отмечают, что мультфильм оказался даже интереснее первой части: стал чуть мрачнее, набрал глубины и зрелости, но все также отлично подходит для семейного просмотра.
Pchela.News вчера в 03:50
Шоу-бизнес
Владимир Винокур выступил против бойкота Ротару
Народный артист РСФСР Владимир Винокур выразил свое мнение по поводу намерения певицы Софии Ротару выступить в России, выступив против бойкота ее возвращения на российскую сцену.
Газета.Ru 23 ноября в 20:52
Авто
Правительство утвердило повышение утильсбора на машины с 2020 года
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о повышении ставок утилизационного сбора на автомобили с 2020 года, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.
Интерфакс 00:33
Шоу-бизнес
Нетиевский назвал виновного в развале «Уральских пельменей»
Экс-директор шоу «Уральские пельмени» Сергей Нетиевский негативно отозвался о нынешнем директоре шоу Евгении Орлове.
Телепрограмма вчера в 22:25
Политика
Минюст потребовал приостановить работу партии «Гражданская инициатива»
Минюст обратился в Верховный суд с требованием приостановить работу партии «Гражданская инициатива» (Партия перемен), лидером которой является политик Дмитрий Гудков.
РБК 03:39
Политика
Майкл Блумберг официально вступил в борьбу за пост президента США
Бывший мэр Нью-Йорка, один из самых богатых людей в мире Майкл Блумберг официально вступил в президентскую гонку.
Коммерсантъ вчера в 10:44
Политика
В ДНР прокомментировали признание «народного мэра» Горловки в шпионаже
Депутат народного совета самопровозглашенной ДНР Владислав Бердичевский прокомментировал в своем Facebook признание бывшего "народного мэра" Горловки Эдуарда Матюхи в работе на украинскую разведку.
РИА Новости вчера в 22:16
Происшествия
Расширена зона поисков пропавшего 12-летнего мальчика
ГТРК Саратов вчера в 07:35
Общество
Соевые продукты могут вызывать смертельные заболевания
Smolnarod.ru 03:11
Здоровье
Выявлено, какая группа крови наиболее подвержена раку
Наиболее уязвимыми перед раком стали люди с первой группой крови.
Волгоградская правда вчера в 21:02
Общество
Вода в Азовском море впервые за 20 лет ушла на 100 метров от берега
Из-за сильного восточного ветра в городе Приморско-Ахтарск Краснодарского края море отошло на расстояние 100 метров от берега.
ТАСС 03:23
Единоборства
Уайлдер снова нокаутировал Ортиса
Американский боксёр-тяжеловес Деонтей Уайлдер нокаутировал в седьмом раунде матча-реванша кубинца Луиса Ортиса на боксёрском турнире в Лас-Вегасе и отстоял свой титул чемпиона мира по версии WBC.
News.ru вчера в 00:41
Армия и оружие
Военно-морские учения России, Китая и ЮАР начались на юге Африки
Первые в истории морские учения РФ, КНР и ЮАР стартовали в понедельник на юге Африки, церемония открытия началась с парада экипажей кораблей трех государств на центральной набережной Кейптауна.
ФАН 01:38
Армия и оружие
Модернизированный ракетоносец Ту-160М передадут военным в 2021 году
"РГ" уже писала о том, что первый стратегический ракетоносец, построенный с нуля по модернизированному проекту Ту-160М, передадут на испытания в конце следующего года.
Российская газета 03:46
Происшествия
Иркутскую компанию обвинили в контрабанде леса в Китай на 31 млн
От заключенных сделок на счета российских банков не поступила валютная выручка на общую сумму более 87,7 млн рублей, установила таможня.
Тайга.инфо 00:33
Происшествия
В Приморье раздетый ребенок счищал снег с козырька школы
Российская газета 01:41
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru 23 ноября в 18:00
Общество
Консорциум журналистов сообщил, что имеет документы о репрессиях в КНР в отношении уйгуров
Международный консорциум журналистских расследований обнародовал закрытые документы китайских властей, которые, как утверждается, свидетельствуют о массированной компьютеризированной слежке и репрессиях в отношении коренного населения Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) КНР.
ТАСС вчера в 20:45
Экономика
Владелец Louis Vuitton приобрел Tiffany за $16,2 млрд
Французская группа компаний по выпуску предметов роскоши LVMH - Louis Vuitton Moet Hennessy подтвердила информацию о приобретении крупнейшей транснациональной ювелирной компании Tiffany за $16,2 млрд.
ТАСС 02:30
Армия и оружие
С-400 будут развернуты в Турции в автономном режиме
Российские зенитные ракетные системы С-400 будут работать в Турции в автономном режиме, заявил глава турецкого Минобороны Хулуси Акара.
Русская Планета 23 ноября в 07:43
Шоу-бизнес
Саша Савельева устроила «грязные» танцы возле коляски сына
В начале октября Кирилл Сафонов и Саша Савельева с маленьким сыном отправились в Израиль на свадьбу дочери актера.
7Дней.ру 23 ноября в 12:10
Экономика
Силуанов заявил, что рост ВВП России в 2019 году может быть выше 1,3%
Рост ВВП России в 2019 году может быть выше прогнозных 1,3%. Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации.
ТАСС 02:52
Общество
В Киеве вандалы осквернили памятник еврейскому писателю
RT на русском 03:22