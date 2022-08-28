КоммерсантъБизнес просит Минпромторг продлить параллельный импорт на 2023 годАссоциация компаний интернет-торговли готовит письмо в Минпромторг с предложением продлить действие параллельного импорта на 2023 год.КоммерсантъВ Минпромторге «Известиям» сообщили, что рассмотрят предложение АКИТ, когда оно будет получено.РБКПродлить режим действия параллельного импорта в России можно по решению правительства, напомнили в ФАС.ИзвестияНекоторые ритейлеры и маркетплейсы уже начали продавать в России электронику по параллельному импорту.КоммерсантъЧитать далееСвернутьПрофильПрофильИзвестияГазета.RuРБКiXBT.comВечерняя МоскваПодробнее о событии«Известия»: АКИТ предлагает продлить действие параллельного импорта в России на 2023 годГазета.Ru17:57Провели параллель: свободный импорт могут продлить на 2023 годИзвестия17:01Самое цитируемоеБизнес попросил продлить параллельный импорт на 2023 годРБК18:10Действие параллельного импорта в России могут продлить на 2023 годМосковский Комсомолец18:03Бизнес просит Минпромторг продлить параллельный импорт на 2023 годКоммерсантъ18:41«Известия»: параллельный импорт в России продлят еще на годURA.Ru17:46«Известия»: АКИТ предлагает продлить действие параллельного импорта в России на 2023 годLenta.ru17:32Показать ещёОценить13Поделиться