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Бизнес просит Минпромторг продлить параллельный импорт на 2023 год

Ассоциация компаний интернет-торговли готовит письмо в Минпромторг с предложением продлить действие параллельного импорта на 2023 год.
Коммерсантъ
В Минпромторге «Известиям» сообщили, что рассмотрят предложение АКИТ, когда оно будет получено.
РБК
Продлить режим действия параллельного импорта в России можно по решению правительства, напомнили в ФАС.
Известия
Некоторые ритейлеры и маркетплейсы уже начали продавать в России электронику по параллельному импорту.
Коммерсантъ

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«Известия»: АКИТ предлагает продлить действие параллельного импорта в России на 2023 год
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Провели параллель: свободный импорт могут продлить на 2023 год
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