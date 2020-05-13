Экономика

Российская газетаРоссийская газетаБизнес просит отменить штрафы за расторжение договоров аренды

Представители отраслевого бизнеса просят принять законопроект, который позволит разрывать договорные отношения с арендодателями в одностороннем порядке без денежных выплат и штрафов.
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с чего всё началось
Госдума утвердила в первом чтении законопроект
 о праве арендаторов — компаний или индивидуальных предпринимателей — на одностороннее расторжение договоров аренды без штрафов.
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Автоматически обработан 7181 источник, обновлено в 10:21, Ашберн
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Политика

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Общество

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Депутат Пушкина заявила об обнаружении у нее коронавируса

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Происшествия

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Минздрав прокомментировал статью FT о смерти пациентов с коронавирусом

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Политика

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Врио главы Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный подтвердил радиостанции "Говорит Москва" появившиеся в СМИ сообщения о решении объединить регион с Архангельской областью.
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Экономика

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Гендиректор «Зенита» опроверг слухи о переходе Дзюбы в «Милан»

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