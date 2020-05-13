с чего всё началось

Представители отраслевого бизнеса просят принять законопроект, который позволит разрывать договорные отношения с арендодателями в одностороннем порядке без денежных выплат и штрафов.

Общество В Петербурге льготники получат выплаты на покупку масок и перчаток Каждый третий петербуржец получит 800 рублей из городского бюджета на покупку одноразовых масок и перчаток для индивидуальной защиты во время пандемии коронавируса. 517

Здоровье Глава РФПИ рассказал о самом многообещающем препарате от коронавируса Глава фонда подчеркнул, что препарат можно применять только по назначению и под наблюдением врача, кроме того, он противопоказан во время беременности.

Общество В России перенесли сроки проведения ЕГЭ Минпросвещения перенесло проведение ЕГЭ с 8 июня на более поздний период из-за распространения коронавируса в стране. 866

Общество Самолет из Китая повернул на Москву из-за отказа Турции пропустить его Самолет с грузом медицинского оборудования, вылетевший 13 мая из Китая на Кипр, вынужден был развернуться в сторону Москвы, после того, как власти Турции отказались пропустить его через воздушное пространство своей страны. 3

Игры У «русского Fallout» вышло продолжение Релиз окончательной версии ожидается к концу 2020 года. У «Трудограда» в настоящий момент 87% положительных отзывов в Steam.

Космос Гигантская ступень китайской ракеты упала на Землю Вторая ступень тяжелой китайской ракеты Long March 5B неконтролируемо вошла в атмосферу Земли и сгорела над территорией Атлантического океана. 10

Политика Посол Украины пригрозил лишить Турцию туристов из-за песни «Катюша» Анкара, 13 мая 2020, 09:08 — REGNUM Исполнение песни «Катюша» на концерте в честь Дня Победы в турецком городе Аланья является антиукраинской «провокацией», сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига на своей странице в социальной сети Twitter. 755

Общество Собянин анонсировал скорое открытие МФЦ Градоначальник в среду встретился с работниками центров социального обслуживания Москвы и волонтерами проекта "Мой социальный помощник". 6

Общество Депутат Пушкина заявила об обнаружении у нее коронавируса Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей от «Единой России», депутат Оксана Пушкина написала в своем Telegram-канале 13 мая, что заболела коронавирусом. 66

Общество ФРС США не собирается вводить отрицательную ставку Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, не собирается вводить отрицательную базовую процентную ставку и даже не рассматривает этот вопрос. 4

Экономика Госдума одобрила во втором чтении расширение страхования вкладов Госдума приняла во втором чтении законопроект о повышении предельного уровня возмещения по банковским вкладам для граждан в некоторых случаях до 10 млн руб. и о расширении перечня юридических лиц, которые могут претендовать на возмещение вкладов. 21

Происшествия В Тверской области ФСБ пресекла теракт Сотрудники ФСБ задержали в Тверской области молодого парня, который планировал совершить массовое убийство в населенном пункте Кимры. 1,2K

Политика Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться Врио главы Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный подтвердил радиостанции "Говорит Москва" появившиеся в СМИ сообщения о решении объединить регион с Архангельской областью. 1K

Общество Обращением Путина из-за вируса остались неудовлетворены 20% россиян Каждый пятый участник опроса (20%) уверен, что президент не делает всего возможного для разрешения проблемы с коронавирусной инфекцией COVID-19 и относится к ситуации формально (73% уверены в обратном).

Политика Польша назвала упрощением позицию Германии о виновнике Второй мировой Слова министра иностранных дел Германии Хайко Мааса о единоличной ответственности Германии за начало Второй мировой войны — «это в своем роде упрощение, призванное продемонстрировать главную ответственность нацистской Германии за начало Второй мировой войны, но не стремящееся раскрыть все исторические и политические детали». 16

Экономика Борисов заявил об утверждении плана финансового оздоровления ОАК Уточненная программа финансового оздоровления Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) утверждена, она принята на заседании правительственной комиссии 12 мая.