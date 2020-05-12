с чего всё началось

Российский союз туриндустрии (РСТ) и Российская гостиничная ассоциация (РГА) попросили власти разрешить туристические поездки между регионами страны с 1 июня 2020 года, передает ТАСС.

Бизнес просит разрешить турпоездки по России с 1 июня

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