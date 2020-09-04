Бизнес раскритиковал идею запретить перепродажу данных из Росреестра
Росреестр же считает перепродажу данных притеснением прав граждан. Как написал РБК, речь идет о правительственном законопроекте, запрещающем перепродажу сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).В источнике
С чего всё началось
Бизнес выступил против запрета на перепродажу данных из Росреестра
Представители бизнес-организаций выступили против правительственного законопроекта, который запрещает перепродажу выписок из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).
РБК23:00
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Московский Комсомолец00:08