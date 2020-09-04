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Телеканал 360°
Телеканал 360°

Бизнес раскритиковал идею запретить перепродажу данных из Росреестра

Росреестр же считает перепродажу данных притеснением прав граждан. Как написал РБК, речь идет о правительственном законопроекте, запрещающем перепродажу сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).В источнике
С чего всё началось
РБК

Бизнес выступил против запрета на перепродажу данных из Росреестра

Представители бизнес-организаций выступили против правительственного законопроекта, который запрещает перепродажу выписок из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).
РБК23:00
Подробнее о событии
ТАСС

Запрет на перепродажу сведений из ЕГРН не затронет работу легальных сервисов

ТАСС08:00
РБК

Бизнес выступил против запрета на перепродажу данных из Росреестра

РБК23:00
Газета.Ru

Бизнес раскритиковал запрет на перепродажу данных из Росреестра

Газета.Ru01:28
Телеканал 360°

Бизнес раскритиковал идею запретить перепродажу данных из Росреестра

Телеканал 360°01:07
Московский Комсомолец

Бизнес высказался против запрета сайтов-двойников по перепродаже сведений ЕГРН

Московский Комсомолец00:08
Коммерсантъ

Бизнес против запрета на перепродажу данных из реестра недвижимости

Коммерсантъ23:56
Эхо Москвы

Представители бизнеса выступили против законопроекта, запрещающего перепродавать сведения из госреестра недвижимости

Эхо Москвы01:35

Министр обороны Белоруссии поблагодарил Россию и Китай за поддержку

«Глава белорусской военной делегации выразил слова признательности военно-политическому руководству России и Китая, а также другим государствам, присутствующим на совместном заседании и оказавшим помощь Республике Беларусь в непростое для нее время», — сказано в сообщении.
Lenta.ru08:22
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ФСБ задержала 13 человек, планировавших атаки на учебные заведения

ФСБ России предотвратила ряд нападений на учебные заведения, места массового скопления людей и здания правоохранительных органов, задержаны 13 человек, большая часть из них состояла в закрытом сообществе в соцсети.
Интерфакс03:52
1,5K

В Кремле сообщили о передаче ФСБ данных Белоруссии о деле Навального

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, xто белорусская разведка передала ФСБ материалы, которые, по данным Минска, доказывают фальсификацию отравления блогера Алексея Навального.
Известия08:17
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Омский врач сообщил об отсутствии токсикантов в организме Навального

Омские врачи не нашли у Алексея Навального повреждений внутренних органов, отвечающих за вывод токсичных веществ, то есть почек, легких и печени, а это значит, что токсикантов в его организме не было.
РИА Новости05:03
1,1K

Первый тренер Миранчука сомневается, что получит солидарные выплаты

Александр Воронков, воспитавший ставшего футболистом итальянской "Аталанты" Алексея Миранчука, заявил РИА Новости, что сомневается в получении солидарных выплат после перехода полузащитника из московского "Локомотива".
РИА Новости08:10

МВД Белоруссии сообщило о задержаниях студентов в Минском университете

Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова сообщила РИА Новости о задержаниях в пятницу в Минском государственном лингвистическом университете в рамках ранее начатых дел об административных правонарушениях, речь идет о "паре человек".
РИА Новости06:59
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В списке Минздрава появился новый препарат против коронавируса

Для терапии тяжелых осложнений при коронавирусе в методические рекомендации Минздрава РФ включен препарат российского производства Илсира, 4 сентября сообщается компанией-производителем Biocad.
ИА Красная Весна07:21
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