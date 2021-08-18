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Бизнес раскритиковал подготовленный ФАС законопроект о единых тарифах

Речь идет о проекте ФАС, согласно которому предлагается ввести единое тарифное законодательство.
Газета.Ru
Предложенный Федеральной антимонопольной службой (ФАС) законопроект нельзя принять в существующем виде, заявила рабочая группа по реализации механизма "регуляторной гильотины" в сфере развития конкуренции.
Газета.Ru
«Проект Единого тарифного закона является «рамочным», который ставит перед собой цель закрепить общие подходы по ключевым для тарифного регулирования вопросам.
Известия
В антимонопольной службе с оценкой бизнеса не согласились.
Известия

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Предприниматели раскритиковали идею ФАС создать единые тарифы ЖКХ
ZAB.RU04:10
Бизнес раскритиковал подготовленный ФАС законопроект о единых тарифах
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Бизнесмены раскритиковали проект ФАС о единых тарифах
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Бизнес раскритиковал проект ФАС о единых тарифах на ЖКХ
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Бизнес раскритиковал законопроект ФАС о единых тарифах
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