Предложенный Федеральной антимонопольной службой (ФАС) законопроект нельзя принять в существующем виде, заявила рабочая группа по реализации механизма "регуляторной гильотины" в сфере развития конкуренции.
Крупнейший российский онлайн-ретейлер Wildberries, который начал указывать в ценах на товары размеры платежных комиссий при оплате банковскими картами, готов к переговорам с международными платежными системами Visa и Mastercard, но пока не получал от них предложений.
Максимальная концентрация сероводорода в одном из районов Челябинска 18 августа превысила норму в 29,6 раз, такие данные представлены в Единой информационной системе мониторинга загрязнения атмосферного воздуха Росгидромета.
МакSим опубликовала свое первое фото после комы Добавим, что буквально через три дня после того, как МакSим выписали из больницы, в СМИ появилась информация о том, что артистку снова отправляют на лечение.
ВВС США подтвердили информацию об обнаружении человеческих останков в отсеке для шасси своего военно-транспортного самолета С-17, вылетевшего 15 августа из Кабула, идет расследование обстоятельств произошедшего.