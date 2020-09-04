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Газета.Ru
Газета.Ru

Бизнес раскритиковал запрет на перепродажу данных из Росреестра

Представители бизнеса выступили против законопроекта, запрещающего перепродавать выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).В источнике
С чего всё началось
РБК

Бизнес выступил против запрета на перепродажу данных из Росреестра

Представители бизнес-организаций выступили против правительственного законопроекта, который запрещает перепродажу выписок из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).
РБК23:00
Подробнее о событии
Газета.Ru

Бизнес раскритиковал запрет на перепродажу данных из Росреестра

Газета.Ru01:28
РБК

Росреестр объяснил свою позицию по запрету перепродажи сведений ЕГРН

РБК09:39
ТАСС

Запрет на перепродажу сведений из ЕГРН не затронет работу легальных сервисов

ТАСС08:00
Интерфакс

Росреестр ответил на опасения по поводу запрета на перепродажу сведений из ЕГРН

Интерфакс09:18
Телеканал 360°

Бизнес раскритиковал идею запретить перепродажу данных из Росреестра

Телеканал 360°01:07
Московский Комсомолец

Бизнес высказался против запрета сайтов-двойников по перепродаже сведений ЕГРН

Московский Комсомолец00:08
Коммерсантъ

Бизнес против запрета на перепродажу данных из реестра недвижимости

Коммерсантъ23:56

Кремль прокомментировал идею Дерипаски о переносе столицы из Москвы

«Дерипаска является очень опытным, знающим предпринимателем, который реализует очень сложные комплексные проекты, зачастую весьма успешные, — конечно, он имеет право на собственную точку зрения», — сказал Песков.
Lenta.ru06:01
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В Перми СК проверит смерть младенца на борту самолета

Сотрудники Уральского следственного управления на транспорте СК РФ проверят факт смерти малолетнего ребенка на борту самолета, который экстренно приземлился в международном аэропорту Пермь (Большое Савино).
Российская газета09:20
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МВД Белоруссии сообщило о задержаниях студентов в Минском университете

Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова сообщила РИА Новости о задержаниях в пятницу в Минском государственном лингвистическом университете в рамках ранее начатых дел об административных правонарушениях, речь идет о "паре человек".
РИА Новости06:59
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В Кремле заявили о передаче ФСБ данных Белоруссии о деле Навального

Федеральная служба безопасности получила материалы белорусской разведки, которые доказывают фальсификацию данных об отравлении блогера Навального, спецслужба доложит о них Путину, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Парламентская газета05:58
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Путин обсудил с членами Совбеза итоги визита Мишустина в Минск

Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России итоги состоявшегося 3 сентября визита премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Минск и подготовку к визиту президента Белоруссии Александра Лукашенко в Москву.
РИА Новости08:03
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Москва указала послу ЕС на недопустимость политизации дела Навального

Замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко на встрече с главой представительства Евросоюза в Москве Маркусом Эдерером подчеркнул недопустимость политизации ситуации с блогером Алексеем Навальным.
Life.ru09:34
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