Бизнес раскритиковал запрет на перепродажу данных из Росреестра
Представители бизнеса выступили против законопроекта, запрещающего перепродавать выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).В источнике
С чего всё началось
Бизнес выступил против запрета на перепродажу данных из Росреестра
Введение запрета на перепродажу сведений из ЕГРН приведет к исчезновению целого сегмента коммерческих услуг, считает глава комиссии РСПП по медиаиндустрии и предпринимательству в информационной сфере, гендиректор ЗАО «Интерфакс» Михаил Комиссар.
РБК23:00
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Московский Комсомолец00:08