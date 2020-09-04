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Газета.Ru
Газета.Ru

Бизнес раскритиковал запрет на перепродажу данных из Росреестра

Представители бизнеса выступили против законопроекта, запрещающего перепродавать выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).В источнике
С чего всё началось
РБК

Бизнес выступил против запрета на перепродажу данных из Росреестра

Введение запрета на перепродажу сведений из ЕГРН приведет к исчезновению целого сегмента коммерческих услуг, считает глава комиссии РСПП по медиаиндустрии и предпринимательству в информационной сфере, гендиректор ЗАО «Интерфакс» Михаил Комиссар.
РБК23:00
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АБН

Бизнес не поддержал идею запрета перепродаж данных из Росреестра

АБН02:03
РБК

Бизнес выступил против запрета на перепродажу данных из Росреестра

РБК23:00
Газета.Ru

Бизнес раскритиковал запрет на перепродажу данных из Росреестра

Газета.Ru01:28
Телеканал 360°

Бизнес раскритиковал идею запретить перепродажу данных из Росреестра

Телеканал 360°01:07
Московский Комсомолец

Бизнес высказался против запрета сайтов-двойников по перепродаже сведений ЕГРН

Московский Комсомолец00:08
Коммерсантъ

Бизнес против запрета на перепродажу данных из реестра недвижимости

Коммерсантъ23:56
Эхо Москвы

Представители бизнеса выступили против законопроекта, запрещающего перепродавать сведения из госреестра недвижимости

Эхо Москвы01:35

Netflix намерен привлечь Джейсона Момоа в приквел «Ведьмака»

Актер Джейсон Момоа, известный по роли Кхала Дрого в сериале "Игра престолов", может сыграть в новом шестисерийном фильмп по мотивам остросюжетного сериала "Ведьмак" (The Witcher, 2019), созданного по произведениям польского писателя Анджея Сапковского.
Газета.Ru01:30
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Найден настоящий отец ребенка родившей 13-летней россиянки

Настоящим отцом ребенка родившей 13-летней жительницы Железногорска Красноярского края оказался 15-летний подросток, который напал на нее в подъезде и изнасиловал, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на источник.
Lenta.ru02:21
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В Германии опровергли утверждение о фальсификации дела Навального

Ранее на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным Лукашенко сообщил, что Минск перехватил разговор Варшавы и Берлина, который опровергает заявления об отравлении блогера.
РИА Новостивчера в 16:00
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СМИ сообщили о пропаже анализов отравленного болгарского бизнесмена

Образцы анализов болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева, который был отравлен нервно-паралитическим веществом в 2015 году, исчезли из финской лаборатории Verifin, выяснили расследователи The Insider и Bellingcat.
РБК17:39
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Индия укрепляет позиции в приграничном с Китаем районе Ладакх

Нью-Дели, 4 сентября 2020, 08:49 — REGNUM Военные индии заняли позиции на южном берегу озера Пангонг в приграничном с Китаем регионе Ладакх, где несколько недель назад произошли столкновения между индийскими и китайскими военнослужащими.
REGNUM01:49

В небо над Петербургом в честь 75-летия Победы поднялись 2 тыс. дронов

Шоу квадрокоптеров получило название "Мирное небо", оно стало одним из мероприятий в рамках Года памяти и славы, признанных сохранить память о Победе во Второй мировой войне, привить и укрепить чувство сопричастности каждого жителя России, вне зависимости от его возраста, к историческим событиям 1939-1945 годов.
ТАССвчера в 16:59
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