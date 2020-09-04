В небо над Петербургом в честь 75-летия Победы поднялись 2 тыс. дронов

Шоу квадрокоптеров получило название "Мирное небо", оно стало одним из мероприятий в рамках Года памяти и славы, признанных сохранить память о Победе во Второй мировой войне, привить и укрепить чувство сопричастности каждого жителя России, вне зависимости от его возраста, к историческим событиям 1939-1945 годов.