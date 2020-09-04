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Газета.Ru
Газета.Ru

Бизнес раскритиковал запрет на перепродажу данных из Росреестра

Представители бизнеса выступили против законопроекта, запрещающего перепродавать выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).В источнике
С чего всё началось
РБК

Бизнес выступил против запрета на перепродажу данных из Росреестра

Представители бизнес-организаций выступили против правительственного законопроекта, который запрещает перепродажу выписок из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).
РБК23:00
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Бизнес против запрета на перепродажу данных из реестра недвижимости

Коммерсантъ23:56
Эхо Москвы

Представители бизнеса выступили против законопроекта, запрещающего перепродавать сведения из госреестра недвижимости

Эхо Москвы01:35
Газета.Ru

Бизнес раскритиковал запрет на перепродажу данных из Росреестра

Газета.Ru01:28
Телеканал 360°

Бизнес раскритиковал идею запретить перепродажу данных из Росреестра

Телеканал 360°01:07
Московский Комсомолец

Бизнес высказался против запрета сайтов-двойников по перепродаже сведений ЕГРН

Московский Комсомолец00:08
Говорит Москва

Бизнес раскритиковал идею Росреестра запретить перепродажу своих данных

Говорит Москва03:29
РБК

Бизнес выступил против запрета на перепродажу данных из Росреестра

РБК23:00

В Германии опровергли утверждение о фальсификации дела Навального

Ранее на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным Лукашенко сообщил, что Минск перехватил разговор Варшавы и Берлина, который опровергает заявления об отравлении блогера.
В Германии опровергли утверждение о фальсификации дела Навального
РИА Новостивчера в 16:00
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Суд отклонил жалобу на бездействие СК в связи с отравлением Навального

Басманный суд Москвы отказал в удовлетворении жалобы юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Вячеслава Гимади по заявлению о возбуждении уголовного дела в связи с предполагаемым отравлением Алексея Навального, передает корреспондент «Известий» в пятницу, 4 сентября, из зала суда.
Известия03:36
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В небо над Петербургом в честь 75-летия Победы поднялись 2 тыс. дронов

Шоу квадрокоптеров получило название "Мирное небо", оно стало одним из мероприятий в рамках Года памяти и славы, признанных сохранить память о Победе во Второй мировой войне, привить и укрепить чувство сопричастности каждого жителя России, вне зависимости от его возраста, к историческим событиям 1939-1945 годов.
ТАССвчера в 16:59
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Ученый из США предупредил о сокращении населения России к концу века

К 2100 году население России уменьшится на 40 млн человек, заявил «РИА Новости» профессор Института оценки и измерения показателей здоровья при Университете штата Вашингтон Али Мокдад, один из авторов глобального научного прогноза численности населения Земли.
РБК03:18
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ФСБ задержала 13 человек, планировавших атаки на учебные заведения

ФСБ России предотвратила ряд нападений на учебные заведения, места массового скопления людей и здания правоохранительных органов, задержаны 13 человек, большая часть из них состояла в закрытом сообществе в соцсети.
Интерфакс03:52
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Собянин предупредил об осложнении ситуации с коронавирусом в Москве осенью

Осенью Москва может столкнуться с осложнением ситуации с коронавирусной инфекцией из-за начала учебного года и возвращения людей с дач, заявил в пятницу, 4 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин.
Известия03:15
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Москва и Минск обсудили переброску нефтяных потоков из портов Литвы

Переброска нефтяных потоков из портов Литвы через российские порты обсуждалась на переговорах премьеров России и Белоруссии Михаила Мишустина и Романа Головченко, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.
РИА Новостивчера в 11:02
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США намерены убедить Лукашенко в том, что он не может быть президентом

В среду заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент заявил, что российско-американские отношения могут стать еще хуже в случае "открытого силового вмешательства" России в ситуацию в Белоруссии.
ТАСС19:01
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На Украине подвергли критике внешний вид Зеленского

Киев, 4 сентября 2020, 03:50 — REGNUM Одежда президента Украины Владимира Зеленского и внешний вид на официальных международных мероприятиях не соответствуют дипломатическому этикету, заявила президент Etiquette School Наталья Адаменко в эфире радиостанции «Эхо Киева».
REGNUM20:50
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Главное учебное заведение РПЦ уходит на карантин из-за коронавируса

Московская духовная академия, главное учебное заведение РПЦ, уходит на карантин из-за коронавируса у ректора академии епископа Звенигородского Феодорита (Тихонова), сообщается на сайте учебного заведения.
Газета.Ru03:31

Сайт МВД Белоруссии перестал работать после сообщений о взломе

На официальном сайте МВД Белоруссии появились фотографии президента страны Александра Лукашенко и главы МВД Юрия Караева, якобы обвиняемых в военных преступлениях против белорусского народа, сообщали накануне «Наша нива» и «Белсат».
Коммерсантъ02:07
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