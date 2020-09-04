Врач Бутовский: переход из «Спартака» в «Рубин» - это вызов для меня

В интервью корреспонденту РИА Новости Сергею Астахову врач сборной России по футболу и бывший глава медицинского штаба московского "Спартака" рассказал о своей борьбе с COVID-19, докторах, которые находились вместе с ним, а также о решении сменить столичный клуб на казанский "Рубин".