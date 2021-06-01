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Костин ответил на вопрос о жадности бизнеса цитатой Маркса

«Еще Маркс писал, что максимизация прибыли является природной особенностью бизнеса», — заявил глава ВТБ Андрей Костин в интервью РБК, отвечая на вопрос, действительно ли российский торговый бизнес проявил «жадность», повышая розничные цены на продукты питания.В источнике

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Думаю, что инфляция будет под контролем — Центральный банк уже начал ставку повышать и в следующем году вернется к таргету. Если говорить о жадности, то еще Маркс писал, что максимизация прибыли является природной особенностью бизнеса.
РБК17:00

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News.ru02:27

Глава ВТБ заявил, что необходим баланс во взаимоотношениях бизнеса и общества

Долг.рф02:42

Глава ВТБ объяснил «жадность» бизнесменов

URA.Ru02:41

Костин ответил на вопрос о жадности бизнеса цитатой Маркса

РБК05:00

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