Общество
Piter.tvБизнес считает убытки из-за отмены форума в Петербурге
Убытки понесут представители индустрий кейтеринга, аренды мебели, цветочного оформления. Бизнес считает убытки из-за отмены форума в Петербурге.
Читать в источнике
Оценить11
с чего всё началось
Отмена ПМЭФа, безусловно, повлияет на бизнес-показатели в этом году, считают в Ginza Project, не уточняя конкретных показателей: во время форума рестораны компании в Петербурге пользовались популярностью у иностранных гостей и проводили специальные мероприятия.РБКвчера в 02:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 00:58, Ашберн
Общество
Олегу Тинькову грозит до шести лет американской тюрьмы
По каждому из двух пунктов обвинения Тинькову грозит максимальное наказание до трех лет тюрьмы, указывает минюст.
Происшествия
В подъезде дома в Петербурге нашли убитым подростка
Тело 14-летнего подростка нашли в подъезде одного из домов по улице Ижорского батальона в Колпино.
Происшествия
В Черкесске произошла драка между фанатами и судьями на турнире по ММА
Драка произошла между болельщиками и судьями на турнире ACA Young Eagles 12 по ММА (смешанные единоборства) в Черкесске.
Общество
В Германии выступили против строительства «Северного потока — 2»
В Германии общество защиты окружающей среды выступило за пересмотр разрешения на строительство «Северного потока — 2», сообщает 7 марта WirtschaftsWoche.
Происшествия
Суд оставил Роналдиньо под стражей
Общество
Стало известно о россиянке с пенсией в 52 тысячи рублей
В Омской области 70-летняя россиянка получает страховую пенсию в размере 52 533 рубля.
Политика
Бывший премьер-министр Украины Яценюк решил вернуться в политику
Экс-премьер Украины Арсений Яценюк намерен вернуться в политику и возглавить Национальный банк страны.
Энергетика
Саудовская Аравия увеличит добычу нефти из-за срыва сделки ОПЕК
В апреле Саудовская Аравия увеличит добычу нефти до 10 миллионов баррелей в сутки.
Кино
Перенос нового фильма о Джеймсе Бонде обойдется в $30-50 млн
СМИ узнали, в какую сумму обойдется перенос нового фильма о Джеймсе Бонде.
Общество
Сделавшая предложение Путину жительница Иваново рассказала о себе
Армия и оружие
МИД: Россия не изменит внешний курс из-за военных учений НАТО у границ
У границ России НАТО собирает "ударный кулак", усиливая тем самым военное присутствие в Восточной Европе у российских территорий, отметила официальный представитель МИДа Мария Захарова.
Единоборства
Исраэль Адесанья и Йоэль Ромеро успешно прошли взвешивание
Здоровье
В Нижнем Новгороде выявлен первый случай заражения коронавирусом
Правительство Нижегородской области информирует о том, что в регионе уже выявлен первый случай заражения коронавирусом.
Культура
В РПЦ назвали клип Киркорова «омерзительной поделкой»
Глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что новый клип Филиппа Киркорова «Романы» является «омерзительной поделкой».
Авто
Hyundai анонсировала новую Hyundai Creta для России
Корейский автопроизводитель опубликовал первые данные об обновлённом кроссовере Hyundai Creta для российского рынка.
Гаджеты
До конца 2020 года могут выйти процессоры AMD Ryzen 4000
Инсайдеры рассказали о том, что до конца 2020 года на рынок могут выйти процессоры AMD Ryzen 4000.
Общество
Мишустин распорядился выделить деньги на увеличение зарплат медиков
Российский премьер подписал документ о выделении денег для увеличения зарплат медицинского персонала.
Общество
На севере Италии ввели ограничения из-за коронавируса
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в ночь на воскресенье подписал декрет, который вводит ограничения на въезд и на выезд, а также на передвижение по территории Ломбардии и 14 провинций на фоне распространения коронавируса, об этом сообщается на сайте правительства страны.
Армия и оружие
Истребители Британии сопроводили российские Ту-142
Ранее сообщалось, что два российских дальних противолодочных самолёта Ту-142 совершили полёт над нейтральными водами Баренцева, Норвежского, Северного морей и Атлантического океана продолжительностью более 15 часов.
Происшествия
В Екатеринбурге Lexus сбил женщину-пешехода и загорелся
Машина сбила пожилую женщину, затем врезалась в опору линии троллейбуса и загорелась. Пешеход и пассажирка машины погибли.
Гаджеты
МТС распродает Redmi Note 8 Pro по смешной цене
Онлайн-магазин мобильного оператора МТС значительно снизил цену на топовый китайский смартфон Redmi Note 8 Pro.
Транспорт
Опубликовано видео проезда рельсового автобуса по Крымскому мосту
Опубликовано видео проезда первого рельсового автобуса по Крымскому мосту. Пригородный рельсобус следует маршрутом Керчь — Анапа.
Хоккей
Пастрняк обошел Овечкина в гонке снайперов НХЛ
Одним из авторов заброшенных шайб "Брюинз" стал форвард Давид Пастрняк. Теперь на его счету 48 точных бросков.
Армия и оружие
Модернизированные сирийские МиГ-29 бросили в бой против турецких F-16
Стоит отметить, что МиГ-29СМ, используемые сирийскими правительственными войсками, в том числе ракетами последнего поколения Р-77 с активными головками самонаведения.
Общество
Чрезвычайное положение введено в Нью-Йорке из-за коронавируса
Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо объявил чрезвычайное положение из-за коронавируса нового типа.
Футбол
Главный тренер «Сельты»: «Смолов отличается от типичного русского»
Главный тренер «Сельты» Оскар Гарсия поделился мнением о нападающем Федоре Смолове. Россиянин забил один гол в шести матчах.
Космос
На МКС научились выращивать вкусные и полезные салаты
Исследователи сравнили космический овощ с салатом, выращенным на Земле в условиях, аналогичных МКС, с учетом относительной влажности, концентрации углекислого газа и температуры.
Здоровье
Число зараженных коронавирусом в Южной Корее превысило 7 тыс. человек
Число зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в Южной Корее достигло 7134 тыс. За сутки от нее в стране скончались 50 человек, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Центр по контролю и профилактике заболеваний (KCDC).
Здоровье
Вегетарианцев в России может ждать опасная болезнь
Весной с проблемой авитаминоза в России могут столкнуться только вегетарианцы и традиционалисты.
Кино
Скончался актер из фильма «Няньки» Дэвид Пол
Смерть актера подтвердил брат-близнец. В пятницу, 6 марта, скончался актер, исполнивший одну из главных ролей в фильме "Няньки", Дэвид Пол.