Отмена ПМЭФа, безусловно, повлияет на бизнес-показатели в этом году, считают в Ginza Project, не уточняя конкретных показателей: во время форума рестораны компании в Петербурге пользовались популярностью у иностранных гостей и проводили специальные мероприятия.

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