Общество

Piter.tvPiter.tvБизнес считает убытки из-за отмены форума в Петербурге

Убытки понесут представители индустрий кейтеринга, аренды мебели, цветочного оформления. Бизнес считает убытки из-за отмены форума в Петербурге.
Читать в источнике
Комментировать6
с чего всё началось

Бизнес оценил потери из-за отмены форума в Петербурге

Отмена ПМЭФа, безусловно, повлияет на бизнес-показатели в этом году, считают в Ginza Project, не уточняя конкретных показателей: во время форума рестораны компании в Петербурге пользовались популярностью у иностранных гостей и проводили специальные мероприятия.
РБКвчера в 02:00

Подробнее о событии

Бизнес считает убытки из-за отмены форума в Петербурге

Piter.tvвчера в 06:36

Российский бизнес лишился миллиардов рублей из-за коронавируса

URA.Ruвчера в 02:45

Из-за отмены ПМЭФ рестораны и отели Петербурга потеряют 20% выручки

МР7.рувчера в 05:35

Из-за отмены петербургского экономического форума отели и рестораны города могут лишиться пятой части годовой выручки

Эхо Москвывчера в 05:00

Петербургский бизнес оценил потери из-за отмены ПМЭФ-2020

Мойка78вчера в 06:03

Бизнес оценил потери из-за отмены форума в Петербурге

РБКвчера в 02:00

Пострадают все: Потери от отмены ПМЭФ оценили в миллиарды рублей

Царьград06 марта в 19:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 00:58, Ашберн
Общество

Олегу Тинькову грозит до шести лет американской тюрьмы

По каждому из двух пунктов обвинения Тинькову грозит максимальное наказание до трех лет тюрьмы, указывает минюст.
Ведомости 05 марта в 18:34
Происшествия

В подъезде дома в Петербурге нашли убитым подростка

Тело 14-летнего подростка нашли в подъезде одного из домов по улице Ижорского батальона в Колпино.
РИА Новости вчера в 17:24
Происшествия

В Черкесске произошла драка между фанатами и судьями на турнире по ММА

Драка произошла между болельщиками и судьями на турнире ACA Young Eagles 12 по ММА (смешанные единоборства) в Черкесске.
РБК вчера в 15:35
Общество

В Германии выступили против строительства «Северного потока — 2»

В Германии общество защиты окружающей среды выступило за пересмотр разрешения на строительство «Северного потока — 2», сообщает 7 марта WirtschaftsWoche.
REGNUM вчера в 12:20
Происшествия

Суд оставил Роналдиньо под стражей

Газета.Ru 00:20
Общество

Стало известно о россиянке с пенсией в 52 тысячи рублей

В Омской области 70-летняя россиянка получает страховую пенсию в размере 52 533 рубля.
РИА Новости вчера в 13:46
Политика

Бывший премьер-министр Украины Яценюк решил вернуться в политику

Экс-премьер Украины Арсений Яценюк намерен вернуться в политику и возглавить Национальный банк страны.
Известия вчера в 20:44
Энергетика

Саудовская Аравия увеличит добычу нефти из-за срыва сделки ОПЕК

В апреле Саудовская Аравия увеличит добычу нефти до 10 миллионов баррелей в сутки.
Российская газета вчера в 21:10
Кино

Перенос нового фильма о Джеймсе Бонде обойдется в $30-50 млн

СМИ узнали, в какую сумму обойдется перенос нового фильма о Джеймсе Бонде.
iReactor 06 марта в 07:47
Общество

Сделавшая предложение Путину жительница Иваново рассказала о себе

РИА Новости вчера в 00:07
Армия и оружие

МИД: Россия не изменит внешний курс из-за военных учений НАТО у границ

У границ России НАТО собирает "ударный кулак", усиливая тем самым военное присутствие в Восточной Европе у российских территорий, отметила официальный представитель МИДа Мария Захарова.
Газета.Ru вчера в 12:58
Единоборства

Исраэль Адесанья и Йоэль Ромеро успешно прошли взвешивание

Allboxing.ru 06 марта в 14:45
Здоровье

В Нижнем Новгороде выявлен первый случай заражения коронавирусом

Правительство Нижегородской области информирует о том, что в регионе уже выявлен первый случай заражения коронавирусом.
АПН - Нижний Новгород 06 марта в 08:51
Культура

В РПЦ назвали клип Киркорова «омерзительной поделкой»

Глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что новый клип Филиппа Киркорова «Романы» является «омерзительной поделкой».
Взгляд.ру вчера в 10:23
Авто

Hyundai анонсировала новую Hyundai Creta для России

Корейский автопроизводитель опубликовал первые данные об обновлённом кроссовере Hyundai Creta для российского рынка.
SpeedMe 06 марта в 07:55
Гаджеты

До конца 2020 года могут выйти процессоры AMD Ryzen 4000

Инсайдеры рассказали о том, что до конца 2020 года на рынок могут выйти процессоры AMD Ryzen 4000.
OAnews 06 марта в 13:54
Общество

Мишустин распорядился выделить деньги на увеличение зарплат медиков

Российский премьер подписал документ о выделении денег для увеличения зарплат медицинского персонала.
Ореанда-Новости вчера в 05:22
Общество

На севере Италии ввели ограничения из-за коронавируса

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в ночь на воскресенье подписал декрет, который вводит ограничения на въезд и на выезд, а также на передвижение по территории Ломбардии и 14 провинций на фоне распространения коронавируса, об этом сообщается на сайте правительства страны.
РИА Новости вчера в 22:57
Армия и оружие

Истребители Британии сопроводили российские Ту-142

Ранее сообщалось, что два российских дальних противолодочных самолёта Ту-142 совершили полёт над нейтральными водами Баренцева, Норвежского, Северного морей и Атлантического океана продолжительностью более 15 часов.
RT на русском вчера в 20:58
Происшествия

В Екатеринбурге Lexus сбил женщину-пешехода и загорелся

Машина сбила пожилую женщину, затем врезалась в опору линии троллейбуса и загорелась. Пешеход и пассажирка машины погибли.
REGNUM 00:47
Гаджеты

МТС распродает Redmi Note 8 Pro по смешной цене

Онлайн-магазин мобильного оператора МТС значительно снизил цену на топовый китайский смартфон Redmi Note 8 Pro.
Goroday.ru 06 марта в 15:02
Транспорт

Опубликовано видео проезда рельсового автобуса по Крымскому мосту

Опубликовано видео проезда первого рельсового автобуса по Крымскому мосту. Пригородный рельсобус следует маршрутом Керчь — Анапа.
РИА Новости вчера в 12:39
Хоккей

Пастрняк обошел Овечкина в гонке снайперов НХЛ

Одним из авторов заброшенных шайб "Брюинз" стал форвард Давид Пастрняк. Теперь на его счету 48 точных бросков.
Газета.Ru 00:30
Армия и оружие

Модернизированные сирийские МиГ-29 бросили в бой против турецких F-16

Стоит отметить, что МиГ-29СМ, используемые сирийскими правительственными войсками, в том числе ракетами последнего поколения Р-77 с активными головками самонаведения.
Shraibikus News вчера в 03:16
Общество

Чрезвычайное положение введено в Нью-Йорке из-за коронавируса

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо объявил чрезвычайное положение из-за коронавируса нового типа.
iReactor вчера в 12:28
Футбол

Главный тренер «Сельты»: «Смолов отличается от типичного русского»

Главный тренер «Сельты» Оскар Гарсия поделился мнением о нападающем Федоре Смолове. Россиянин забил один гол в шести матчах.
Спорт-Экспресс вчера в 20:00
Космос

На МКС научились выращивать вкусные и полезные салаты

Исследователи сравнили космический овощ с салатом, выращенным на Земле в условиях, аналогичных МКС, с учетом относительной влажности, концентрации углекислого газа и температуры.
ГЛАС.RU 06 марта в 02:47
Здоровье

Число зараженных коронавирусом в Южной Корее превысило 7 тыс. человек

Число зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в Южной Корее достигло 7134 тыс. За сутки от нее в стране скончались 50 человек, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Центр по контролю и профилактике заболеваний (KCDC).
РБК вчера в 22:51
Здоровье

Вегетарианцев в России может ждать опасная болезнь

Весной с проблемой авитаминоза в России могут столкнуться только вегетарианцы и традиционалисты.
РИА Новости вчера в 18:00
Кино

Скончался актер из фильма «Няньки» Дэвид Пол

Смерть актера подтвердил брат-близнец. В пятницу, 6 марта, скончался актер, исполнивший одну из главных ролей в фильме "Няньки", Дэвид Пол.
Piter.tv вчера в 13:30
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное