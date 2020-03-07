Общество

Piter.tvPiter.tvБизнес считает убытки из-за отмены форума в Петербурге

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Убытки понесут представители индустрий кейтеринга, аренды мебели, цветочного оформления. Бизнес считает убытки из-за отмены форума в Петербурге.
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с чего всё началось

Бизнес оценил потери из-за отмены форума в Петербурге

Отмена ПМЭФа, безусловно, повлияет на бизнес-показатели в этом году, считают в Ginza Project, не уточняя конкретных показателей: во время форума рестораны компании в Петербурге пользовались популярностью у иностранных гостей и проводили специальные мероприятия.
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