Общество
Piter.tvБизнес считает убытки из-за отмены форума в Петербурге
Убытки понесут представители индустрий кейтеринга, аренды мебели, цветочного оформления. Бизнес считает убытки из-за отмены форума в Петербурге.
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с чего всё началось
Отмена ПМЭФа, безусловно, повлияет на бизнес-показатели в этом году, считают в Ginza Project, не уточняя конкретных показателей: во время форума рестораны компании в Петербурге пользовались популярностью у иностранных гостей и проводили специальные мероприятия.РБК02:00
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Политика
Глава итальянской Демпартии заразился коронавирусом
Лидер итальянской Демократической партии Никола Дзингаретти объявил, что заразился коронавирусом COVID-19.
Футбол
АПЛ может запретить пожилым людям посещать матчи из-за коронавируса
Считается, что такие люди более подвержены коронавирусу. Ранее АПЛ уже запретила футболистам пожимать руки перед матчем.
Политика
Россия бескорыстно отдала США технологию ударного вертолета
Специалисты российского конструкторского бюро «Камов» бескорыстно отдали конструкторам американской компании AVX советские технологии, которые помогли последней разработать проект разведывательно-ударного вертолета Compound Coaxial Helicopter (CCH), пишет The Aviationist.
Шоу-бизнес
Гуф обвинил Джигана в наркомании и посещении стрип-клубов
Гуф решил ответить, опубликовав видео в своем микроблоге, где отмечает, что со стороны Джигана низко выдвигать подобные заявления, а потом подходить к нему в стрип-клубе и просить те же самые запрещенные вещества.
Политика
Путин поручил провести реформу миграционных режимов
Президент России Владимир Путин поручил организовать работу по реформированию миграционных режимов и института гражданства.
Общество
В России выявили четыре новых случая заражения коронавирусом
В России за сутки выявили четыре новых случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Финансы
Биржевой курс доллара превысил 68 рублей, евро – 77 рублей
В ближайшие дни нервное движение сохранится, в условиях повышенной волатильности для курса рубля оправданным может выглядеть диапазон 66 – 68 руб. / $, сказал Кадулин.
Политика
Путин заявил, что России требуется сменяемость власти
Президент России Владимир Путин отверг возможность перехода страны к парламентской республике от президентской.
Авто
Автоконцерны представили свои новинки вне легендарного автосалона
Автоконцерны представили свои новинки вне легендарного автосалона Распространение коронавируса привело к тому, что в ряде стран были отменены массовые мероприятия.
Общество
В России «Красу полиции» затравили за внешность
Полицейский-кавалерист ППС МВД России по Курской области Ирина Ходыревская одержала победу в городском конкурсе.
Происшествия
В Китае обрушилось здание отеля
В восточной китайской провинции Фуцзянь обрушилось здание отеля Xinjia Express, сообщает агентство Синьхуа.
Футбол
УЕФА изменит правило определения офсайда со следующего сезона
Президент УЕФА Александр Чеферин в интервью английскому телеканалу Sky Sport рассказал, что уже со следующего сезона в Лиге Чемпионов и Лиге Европы Линия офсайда станет шире.
Культура
Иван Ургант поздравил женщин с 8 марта, снявшись в клипе с Niletto
Иван Ургант снялся в клипе вместе с екатеринбургским рэпером Niletto.
Общество
В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в городе коронавируса.
Транспорт
Из Керчи в Анапу отправился первый рельсовый автобус
Первый рельсовый автобус пригородного сообщения между Крымом и Краснодарским краем проехал сегодня, 7 марта, по Крымскому мосту.
Шоу-бизнес
Собчак жалеет, что не помирилась с онкобольным Тиньковым
Политика
Немецкие экологи решили добиться остановки «Северного потока – 2»
Представители организации, ссылаясь на правовое заключение Института народного хозяйства и права при Техническом университете Берлина, утверждают, что разрешение на строительство газопровода требует повторной проверки с точки зрения экологической безопасности.
Хоккей
«Авангард» победил «Салават Юлаев» и сравнял счёт в серии плей-офф КХЛ
Армия и оружие
В США морпехов вооружат наземной версией Tomahawk
Политика
Сотрудник СБУ раскрыл детали убийства Гиви в Донбассе
Политика
Путин и Эрдоган договорились о прекращении огня в Идлибе
Переговоры Путина и Эрдогана 5 марта в Кремле начались общением тет-а-тет, после к ним присоединились члены делегаций двух стран.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева уходит с «МУЗ-ТВ»
В течение 20 лет телеведущая Лера Кудрявцева провела огромное количество музыкальных премий и передач на канале «МУЗ-ТВ».
Здоровье
В Китае сообщили об изменениях симптомов коронавируса
Китайские ученые заметили изменения в клинических симптомах заражения в начале вспышки заболевания, вызванного новым коронавирусом COVID-19, и сейчас.
Общество
Альфа-банк уточнил ситуацию с блокировкой карт
В субботу Альфа-банк заблокировал карты некоторых клиентов, которые выразили в соцсетях недовольство внезапным ограничением доступа к собственным средствам.
Энергетика
В ЛУКОЙЛе оценили потери России от разрыва сделки с ОПЕК
Россия будет терять от $100 млн до $150 млн в день из-за распада сделки ОПЕК+, заявил совладелец ЛУКОЙЛа Леонид Федун изданию The Bell.
Общество
В России изменят правила выдачи лицензий на оружие
Глава Росгвардии Виктор Золотов рассказал "Российской газете" о грядущем переходе на электронный документооборот при выдаче разрешений на пользование оружием.