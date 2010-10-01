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Вести.RuВести.RuБизнес сохранил 650 миллиардов рублей благодаря господдержке

Российский бизнес сохранил 650 миллиардов руб. благодаря господдержке, включая отсрочку по уплате налогов, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников на совещании у президента РФ Владимира Путина.
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Максим Решетников
Первое направление - это предоставление отсрочек по обязательным платежам и снижение налогов. Благодаря этим мерам 650 млрд рублей - это те средства, которые были оставлены у бизнеса в виде снижения налогов, отсрочек - то, что помогает бизнесу эту ситуацию пережить и перезапуститься.
— Максим Решетников, российский политикТАСС 08:49

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