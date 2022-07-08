Будьте в Плюсе

Бизнес увеличивает траты на психологическую помощь сотрудникам

Консультации зачастую направлены на работу со стрессом и выгоранием сотрудников — так компании решают задачу снижения числа конфликтов и уменьшения текучести кадров, отмечают в сервисе.
Коммерсантъ
В «Росгосстрахе» говорят, что чаще всего работники жалуются на психическую и физическую усталость, боязнь не справиться с трудной жизненной ситуацией, панические атаки и фобии, что свидетельствует о повышении тревожности.
Коммерсантъ
Директор по корпоративной культуре и бренду сети Людмила Терехова говорит, что онлайн-встречи раньше посвящались борьбе со стрессом и повышению эффективности работы, а сейчас есть запрос на другие темы, например, связанные с воспитанием детей.
Коммерсантъ
Главный врач центра психиатрии, неврологии и наркологии «Роса» Вячеслав Филашихин говорит, что число обращений с тяжелыми расстройствами остается на прежнем уровне, а с пограничными состояниями — фобиями, бессонницами, тревогами — растет.
Коммерсантъ

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