В «Росгосстрахе» говорят, что чаще всего работники жалуются на психическую и физическую усталость, боязнь не справиться с трудной жизненной ситуацией, панические атаки и фобии, что свидетельствует о повышении тревожности.
Директор по корпоративной культуре и бренду сети Людмила Терехова говорит, что онлайн-встречи раньше посвящались борьбе со стрессом и повышению эффективности работы, а сейчас есть запрос на другие темы, например, связанные с воспитанием детей.
Главный врач центра психиатрии, неврологии и наркологии «Роса» Вячеслав Филашихин говорит, что число обращений с тяжелыми расстройствами остается на прежнем уровне, а с пограничными состояниями — фобиями, бессонницами, тревогами — растет.
Российские военные впервые использовали в спецоперации на Украине ружье радиоэлектронной борьбы ЛПД-801 против малоразмерных беспилотных летательных аппаратов (БЛА), применяемых Вооруженными силами Украины (ВСУ).