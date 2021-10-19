Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Егорян уволена из ЦСП Московской области

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Яна Егорян в августе была уволена из Центра спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Московской области, сообщил на своей странице в Instagram главный тренер национальной команды и вице-президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов.