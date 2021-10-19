Заместитель генерального директора Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, оператор гражданских космодромов России) Марат Арустамов был задержан после внутренней проверки «Роскосмоса».
Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Яна Егорян в августе была уволена из Центра спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Московской области, сообщил на своей странице в Instagram главный тренер национальной команды и вице-президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов.