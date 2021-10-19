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Бизнес в РФ просит кредитные каникулы и зарплатные субсидии при объявлении нерабочих дней

Возможные меры поддержки Бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов убежден, что все потери бизнеса при введении нерабочих дней должны быть компенсированы из федерального бюджета.В источнике

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Бизнес просит послабления при объявлении нерабочих дней в РФ
Общественная служба новостей20:02
Московский бизнес при ограничениях предложил обнулить налоги и компенсировать коммуналку
ТАСС17:41
Представители российского бизнеса просят поддержать их в случае объявления нерабочих дней
Комсомольская правда19:14
Бизнесмены попросили поддержки при объявлении нерабочих дней
Рамблер19:04
Бизнес в России попросил государство о поддержке в период нерабочих дней
Телеканал 360°19:40
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