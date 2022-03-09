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Бизнес в России может столкнуться с нехваткой чековой ленты в апреле

Чековая лента, которую используют многие компании для отпуска товаров покупателям, резко подорожала (в 3,6 раза до 250 рублей за рулон) и стала исчезать у поставщиков, пишут «Ведомости
».
Lenta.ru
Данную информацию подтвердили гендиректор российского производителя чековых лент «Севит групп» Виталий Синатов и гендиректор аптечной сети «Ригла» Александр Филиппов.
Экономика сегодня
Запасы чековой ленты закончились у двух из четырех поставщиков, а перспективы дальнейших отгрузок непонятны, говорит Филиппов.
Milknews.ru
По прогнозу Синатова, бизнес столкнется с серьезным дефицитом чековой ленты уже в апреле.
РБК

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Бизнес в России может столкнуться с нехваткой чековой ленты в апреле
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