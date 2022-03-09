Lenta.ruБизнес в России может столкнуться с нехваткой чековой ленты в апрелеЧековая лента, которую используют многие компании для отпуска товаров покупателям, резко подорожала (в 3,6 раза до 250 рублей за рулон) и стала исчезать у поставщиков, пишут «Ведомости».Lenta.ruДанную информацию подтвердили гендиректор российского производителя чековых лент «Севит групп» Виталий Синатов и гендиректор аптечной сети «Ригла» Александр Филиппов.Экономика сегодняЗапасы чековой ленты закончились у двух из четырех поставщиков, а перспективы дальнейших отгрузок непонятны, говорит Филиппов.Milknews.ruПо прогнозу Синатова, бизнес столкнется с серьезным дефицитом чековой ленты уже в апреле.РБКЧитать далееСвернутьЦентральная Служба НовостейЦентральная Служба НовостейПрофильАлтапрессКомсомольская правдаГазета.RuМолваЭкономика сегодняНациональная служба новостейЦарьградДни24РБКФАНInfopro54Капитал страныUfacityNews.ruStolica58.ruAnewsSnob.ruСибкрай.ruГлавный региональныйПодробнее о событииБизнес в России может столкнуться с нехваткой чековой ленты в апрелеLenta.ru05:42Бизнес предупредил о риске дефицита чековой ленты для касс из-за санкцийForbes03:22«Ведомости»: Бизнес может столкнуться с дефицитом чековой лентыБИЗНЕС Online03:45Бизнес предупредил об угрозе дефицита чековой лентыRetailer.ru03:43В магазинах России начались проблемы с чековыми лентамиКапитал страны03:33В РФ ожидается нехватка термобумаги из ФРГ в связи с санкциямиBanki Loans05:35Бизнес предупредил о риске нехватки чековой лентыРБК02:13Показать ещёОценить589Поделиться