КоммерсантъБизнес в России увеличил расходы на экологию почти на 100 млрд рублейЕще 196 млрд руб. предприниматели вложили в экологические инвестиции.В источникеНовости ЮгрыНовости ЮгрыREGNUMРБК УфаОрловские новостиPolit74.ruТаймырский телеграфIrkutskMediaВерсия-СаратовПлюс один +1С чего всё началосьЭксперты: бизнес РФ увеличил расходы на экологию почти на 100 млрд рублей в 2020 году"Расходы российского бизнеса на охрану окружающей среды в пандемийном 2020 году выросли в номинальном выражении по сравнению с предыдущим годом на 97,2 млрд рублей, или на 13,1% - до 836,5 млрд рублей", - говорится в сообщении.ТАССвчера в 01:33Подробнее о событииРоссийский бизнес увеличил расходы на экологию почти на 100 млрд рублейREGNUMвчера в 07:32Эксперты: бизнес РФ увеличил расходы на экологию почти на 100 млрд рублей в 2020 годуТАССвчера в 01:33Российский бизнес увеличил расходы на экологию почти на 100 млрд рублейNews.ruвчера в 03:50Бизнес Башкирии в 2020 году увеличил экологические расходы на 7,3 млрдРБК Уфавчера в 03:26В прошлом году бизнес увеличил расходы на экологию почти на 100 млрд рублейДолг.рфвчера в 03:12Бизнес в России увеличил расходы на экологию почти на 100 млрд рублейКоммерсантъвчера в 02:21Бизнес в России увеличил расходы на экологию почти на 100 млрд рублейКомпаниявчера в 04:30Показать ещёОценить10Поделиться