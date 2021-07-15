Будьте в Плюсе
Главное
США
Видео
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто

Бизнес в России увеличил расходы на экологию почти на 100 млрд рублей

Еще 196 млрд руб. предприниматели вложили в экологические инвестиции.В источнике

С чего всё началось

Эксперты: бизнес РФ увеличил расходы на экологию почти на 100 млрд рублей в 2020 году

"Расходы российского бизнеса на охрану окружающей среды в пандемийном 2020 году выросли в номинальном выражении по сравнению с предыдущим годом на 97,2 млрд рублей, или на 13,1% - до 836,5 млрд рублей", - говорится в сообщении.
ТАССвчера в 01:33

Подробнее о событии

Российский бизнес увеличил расходы на экологию почти на 100 млрд рублей

REGNUMвчера в 07:32

Эксперты: бизнес РФ увеличил расходы на экологию почти на 100 млрд рублей в 2020 году

ТАССвчера в 01:33

Российский бизнес увеличил расходы на экологию почти на 100 млрд рублей

News.ruвчера в 03:50

Бизнес Башкирии в 2020 году увеличил экологические расходы на 7,3 млрд

РБК Уфавчера в 03:26

В прошлом году бизнес увеличил расходы на экологию почти на 100 млрд рублей

Долг.рфвчера в 03:12

Бизнес в России увеличил расходы на экологию почти на 100 млрд рублей

Коммерсантъвчера в 02:21

Бизнес в России увеличил расходы на экологию почти на 100 млрд рублей

Компаниявчера в 04:30
Интересное