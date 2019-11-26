Бизнес полностью освободили от налога на движимое имущество с 1 января 2019 года, чтобы сгладить негативный эффект от повышения НДС до 20%. Предполагалось, что льгота повысит стимулы предприятий обновлять оборудование, ускорит инвестиции и поспособствует развитию промышленности.

с чего всё началось

Предприятию «Воркутауголь» придется выплатить 26,5 млн рублей налогов за то, что компания обозначила оборудование теплоэлектростанции (ТЭС) как движимое имущество, которое по закону с 1 января 2019 года освобождено от налога.

Бизнес в России заставляют платить налог, отмененный год назад

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